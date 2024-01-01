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Ипсвич Таун - Уотфорд 10 Апреля прямая трансляция

10 Апреля 2024 года в 21:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 42-й тур
Ипсвич Таун
Уотфорд

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ипсвич Таун - Уотфорд, которое состоится 10 Апреля 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 42-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Уотфорд
Уотфорд
Главные тренеры
Англия Киран Маккенна
Англия Киран Маккенна
История личных встреч
12.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Уотфорд1 : 2Ипсвич Таун
21.03.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Уотфорд0 : 1Ипсвич Таун
08.11.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Ипсвич Таун1 : 0Уотфорд
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур 1 : 0Ипсвич Таун
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Ипсвич Таун3 : 2
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур 0 : 1Ипсвич Таун
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Ипсвич Таун6 : 0
09.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур 2 : 1Ипсвич Таун
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Уотфорд0 : 0
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур 2 : 2Уотфорд
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Уотфорд2 : 2
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур 0 : 1Уотфорд
09.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Уотфорд1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лестер Сити4188
2
Повышение
Ипсвич Таун4187
3
Плей-офф за повышение
Лидс Юнайтед4186
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон4078
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион4169
6
Плей-офф за повышение
Норвич Сити4268
7 Ковентри Сити4163
8 Престон Норт Энд4163
9 Мидлсбро4161
10 Халл Сити4061
11 Кардифф Сити4156
12 Бристоль Сити4154
13 Сандерленд4152
14 Уотфорд4151
15 Суонси Сити4147
16 Куинз Парк Рейнджерс4247
17 Миллуолл4247
18 Блэкберн Роверс4146
19 Сток Сити4146
20 Плимут Аргайл4245
21 Хаддерсфилд Таун4243
22
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей4243
23
Зона вылета
Бирмингем Сити4142
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед4123

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