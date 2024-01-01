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Бристоль Сити - Блэкберн Роверс 10 Апреля прямая трансляция

Стадион: Эштон Гейт (Бристоль Сити, Англия), вместимость: 21497
10 Апреля 2024 года в 21:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 42-й тур
Бристоль Сити
Блэкберн Роверс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бристоль Сити - Блэкберн Роверс, которое состоится 10 Апреля 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 42-й тур, оно проводится на стадионе: Эштон Гейт (Бристоль Сити, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бристоль Сити
Бристоль
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Главные тренеры
Англия Найджел Пирсон
История личных встреч
12.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Блэкберн Роверс2 : 1Бристоль Сити
21.01.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Бристоль Сити1 : 1Блэкберн Роверс
03.09.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Блэкберн Роверс2 : 3Бристоль Сити
12.03.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Блэкберн Роверс0 : 1Бристоль Сити
20.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Бристоль Сити1 : 1Блэкберн Роверс
17.03.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Блэкберн Роверс0 : 0Бристоль Сити
09.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Бристоль Сити1 : 0Блэкберн Роверс
20.06.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Блэкберн Роверс3 : 1Бристоль Сити
14.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур Бристоль Сити0 : 2Блэкберн Роверс
09.02.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Блэкберн Роверс0 : 1Бристоль Сити
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур 0 : 0Бристоль Сити
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур 0 : 1Бристоль Сити
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Бристоль Сити1 : 0
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур 2 : 0Бристоль Сити
10.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Бристоль Сити1 : 0
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Блэкберн Роверс0 : 0
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур 1 : 5Блэкберн Роверс
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Блэкберн Роверс0 : 1
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур 0 : 0Блэкберн Роверс
09.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Блэкберн Роверс1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лестер Сити4188
2
Повышение
Ипсвич Таун4187
3
Плей-офф за повышение
Лидс Юнайтед4186
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон4078
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион4169
6
Плей-офф за повышение
Норвич Сити4268
7 Ковентри Сити4163
8 Престон Норт Энд4163
9 Мидлсбро4161
10 Халл Сити4061
11 Кардифф Сити4156
12 Бристоль Сити4154
13 Сандерленд4152
14 Уотфорд4151
15 Суонси Сити4147
16 Куинз Парк Рейнджерс4247
17 Миллуолл4247
18 Блэкберн Роверс4146
19 Сток Сити4146
20 Плимут Аргайл4245
21 Хаддерсфилд Таун4243
22
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей4243
23
Зона вылета
Бирмингем Сити4142
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед4123

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