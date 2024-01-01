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Вест Бромвич Альбион - Ротерхэм Юнайтед 10 Апреля прямая трансляция

Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
10 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 42-й тур
Вест Бромвич Альбион
Ротерхэм Юнайтед

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Стартовый состав
Статистика встреч
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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Бромвич Альбион - Ротерхэм Юнайтед, которое состоится 10 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 42-й тур, оно проводится на стадионе: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Ротерхэм Юнайтед
Ротерхэм
Главные тренеры
Испания Карлос Корберан
Испания Карлос Корберан
История личных встреч
12.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Ротерхэм Юнайтед0 : 2Вест Бромвич Альбион
07.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Ротерхэм Юнайтед3 : 1Вест Бромвич Альбион
17.12.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Вест Бромвич Альбион3 : 0Ротерхэм Юнайтед
27.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 1Ротерхэм Юнайтед
22.12.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Ротерхэм Юнайтед0 : 4Вест Бромвич Альбион
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур 2 : 2Вест Бромвич Альбион
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 2
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур 1 : 1Вест Бромвич Альбион
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 0
10.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур 1 : 4Вест Бромвич Альбион
05.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Ротерхэм Юнайтед0 : 1
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Ротерхэм Юнайтед2 : 1
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур 3 : 0Ротерхэм Юнайтед
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Ротерхэм Юнайтед0 : 0
09.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур 5 : 0Ротерхэм Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лестер Сити4188
2
Повышение
Ипсвич Таун4187
3
Плей-офф за повышение
Лидс Юнайтед4186
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон4078
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион4169
6
Плей-офф за повышение
Норвич Сити4268
7 Ковентри Сити4163
8 Престон Норт Энд4163
9 Мидлсбро4161
10 Халл Сити4061
11 Кардифф Сити4156
12 Бристоль Сити4154
13 Сандерленд4152
14 Уотфорд4151
15 Суонси Сити4147
16 Куинз Парк Рейнджерс4247
17 Миллуолл4247
18 Блэкберн Роверс4146
19 Сток Сити4146
20 Плимут Аргайл4245
21 Хаддерсфилд Таун4243
22
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей4243
23
Зона вылета
Бирмингем Сити4142
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед4123

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