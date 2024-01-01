Вест Бромвич Альбион - Ротерхэм Юнайтед 10 Апреля прямая трансляция
Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
10 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 42-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Бромвич Альбион - Ротерхэм Юнайтед, которое состоится 10 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 42-й тур, оно проводится на стадионе: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Ротерхэм Юнайтед
Ротерхэм
Главные тренеры
|Карлос Корберан
|Карлос Корберан
История личных встреч
|12.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|0 : 2
|07.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|3 : 1
|17.12.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|3 : 0
|27.04.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|2 : 1
|22.12.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|0 : 4
|06.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 41-й тур
|2 : 2
|01.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|2 : 2
|29.03.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 39-й тур
|1 : 1
|16.03.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|2 : 0
|10.03.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 37-й тур
|1 : 4
|05.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 41-й тур
|0 : 1
|01.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|2 : 1
|29.03.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 39-й тур
|3 : 0
|16.03.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|0 : 0
|09.03.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 37-й тур
|5 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Лестер Сити
|41
|88
| 2
Повышение
|Ипсвич Таун
|41
|87
| 3
Плей-офф за повышение
|Лидс Юнайтед
|41
|86
| 4
Плей-офф за повышение
|Саутгемптон
|40
|78
| 5
Плей-офф за повышение
|Вест Бромвич Альбион
|41
|69
| 6
Плей-офф за повышение
|Норвич Сити
|42
|68
|7
|Ковентри Сити
|41
|63
|8
|Престон Норт Энд
|41
|63
|9
|Мидлсбро
|41
|61
|10
|Халл Сити
|40
|61
|11
|Кардифф Сити
|41
|56
|12
|Бристоль Сити
|41
|54
|13
|Сандерленд
|41
|52
|14
|Уотфорд
|41
|51
|15
|Суонси Сити
|41
|47
|16
|Куинз Парк Рейнджерс
|42
|47
|17
|Миллуолл
|42
|47
|18
|Блэкберн Роверс
|41
|46
|19
|Сток Сити
|41
|46
|20
|Плимут Аргайл
|42
|45
|21
|Хаддерсфилд Таун
|42
|43
| 22
Зона вылета
|Шеффилд Уэнсдей
|42
|43
| 23
Зона вылета
|Бирмингем Сити
|41
|42
| 24
Зона вылета
|Ротерхэм Юнайтед
|41
|23