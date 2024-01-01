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Суонси Сити - Сток Сити 10 Апреля прямая трансляция

Стадион: Суонси.ком (Суонси, Уэльс), вместимость: 21028
10 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 42-й тур
Суонси Сити
Сток Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Суонси Сити - Сток Сити, которое состоится 10 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 42-й тур, оно проводится на стадионе: Суонси.ком (Суонси, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Суонси Сити
Суонси
Сток Сити
Сток-он-Трент
Главные тренеры
Англия Стивен Шумахер
Англия Стивен Шумахер
Англия Стивен Шумахер
История личных встреч
12.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Сток Сити1 : 1Суонси Сити
21.02.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Суонси Сити1 : 3Сток Сити
31.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Сток Сити1 : 1Суонси Сити
08.02.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Сток Сити3 : 0Суонси Сити
17.08.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур Суонси Сити1 : 3Сток Сити
03.03.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Сток Сити1 : 2Суонси Сити
27.10.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Суонси Сити2 : 0Сток Сити
25.01.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Сток Сити2 : 0Суонси Сити
05.10.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Суонси Сити1 : 2Сток Сити
09.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Суонси Сити3 : 1Сток Сити
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур 2 : 0Суонси Сити
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Суонси Сити0 : 1
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур 1 : 1Суонси Сити
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Суонси Сити2 : 0
10.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур 1 : 0Суонси Сити
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Сток Сити2 : 2
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Сток Сити1 : 1
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур 0 : 2Сток Сити
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Сток Сити0 : 3
09.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур 1 : 2Сток Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лестер Сити4188
2
Повышение
Ипсвич Таун4187
3
Плей-офф за повышение
Лидс Юнайтед4186
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон4078
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион4169
6
Плей-офф за повышение
Норвич Сити4268
7 Ковентри Сити4163
8 Престон Норт Энд4163
9 Мидлсбро4161
10 Халл Сити4061
11 Кардифф Сити4156
12 Бристоль Сити4154
13 Сандерленд4152
14 Уотфорд4151
15 Суонси Сити4147
16 Куинз Парк Рейнджерс4247
17 Миллуолл4247
18 Блэкберн Роверс4146
19 Сток Сити4146
20 Плимут Аргайл4245
21 Хаддерсфилд Таун4243
22
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей4243
23
Зона вылета
Бирмингем Сити4142
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед4123

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