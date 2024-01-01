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Бирмингем Сити - Кардифф Сити 10 Апреля прямая трансляция

Стадион: Сент-Эндрюс (Бирмингем, Англия), вместимость: 30009
10 Апреля 2024 года в 21:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 42-й тур
Бирмингем Сити
Кардифф Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бирмингем Сити - Кардифф Сити, которое состоится 10 Апреля 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 42-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Эндрюс (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бирмингем Сити
Бирмингем
Кардифф Сити
Кардифф
История личных встреч
13.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Кардифф Сити0 : 1Бирмингем Сити
29.08.2023 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Бирмингем Сити1 : 3Кардифф Сити
14.02.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Бирмингем Сити0 : 2Кардифф Сити
13.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур Кардифф Сити1 : 0Бирмингем Сити
30.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Кардифф Сити1 : 1Бирмингем Сити
11.12.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур Бирмингем Сити2 : 2Кардифф Сити
01.05.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Бирмингем Сити0 : 4Кардифф Сити
16.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Кардифф Сити3 : 2Бирмингем Сити
18.01.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Бирмингем Сити1 : 1Кардифф Сити
02.11.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Кардифф Сити4 : 2Бирмингем Сити
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур 2 : 1Бирмингем Сити
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Бирмингем Сити1 : 0
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур 2 : 1Бирмингем Сити
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Бирмингем Сити0 : 1
12.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Бирмингем Сити0 : 1
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Кардифф Сити1 : 3
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур 1 : 2Кардифф Сити
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Кардифф Сити0 : 2
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур 2 : 0Кардифф Сити
09.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Кардифф Сити2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лестер Сити4188
2
Повышение
Ипсвич Таун4187
3
Плей-офф за повышение
Лидс Юнайтед4186
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон4078
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион4169
6
Плей-офф за повышение
Норвич Сити4268
7 Ковентри Сити4163
8 Престон Норт Энд4163
9 Мидлсбро4161
10 Халл Сити4061
11 Кардифф Сити4156
12 Бристоль Сити4154
13 Сандерленд4152
14 Уотфорд4151
15 Суонси Сити4147
16 Куинз Парк Рейнджерс4247
17 Миллуолл4247
18 Блэкберн Роверс4146
19 Сток Сити4146
20 Плимут Аргайл4245
21 Хаддерсфилд Таун4243
22
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей4243
23
Зона вылета
Бирмингем Сити4142
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед4123

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