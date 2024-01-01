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Гагра - Динамо Тб 16 Апреля прямая трансляция

16 Апреля 2024 года в 18:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 9-й тур
Гагра
Динамо Тб

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гагра - Динамо Тб, которое состоится 16 Апреля 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гагра
Гагра
Динамо Тб
Тбилиси
История личных встреч
21.10.2023 Грузия - Высшая лига 30-й тур Динамо Тб0 : 1Гагра
13.08.2023 Грузия - Высшая лига 21-й тур Гагра1 : 6Динамо Тб
06.05.2023 Грузия - Высшая лига 12-й тур Динамо Тб0 : 0Гагра
08.03.2023 Грузия - Высшая лига 3-й тур Гагра3 : 5Динамо Тб
03.12.2022 Грузия - Высшая лига 36-й тур Динамо Тб2 : 1Гагра
18.09.2022 Грузия - Высшая лига 27-й тур Гагра0 : 1Динамо Тб
20.06.2022 Грузия - Высшая лига 18-й тур Динамо Тб5 : 0Гагра
23.04.2022 Грузия - Высшая лига 9-й тур Гагра1 : 0Динамо Тб
11.04.2024 Грузия - Высшая лига 8-й тур 3 : 1Гагра
07.04.2024 Грузия - Высшая лига 7-й тур Гагра0 : 1
03.04.2024 Грузия - Высшая лига 6-й тур 1 : 0Гагра
30.03.2024 Грузия - Высшая лига 5-й тур Гагра0 : 0
16.03.2024 Грузия - Высшая лига 4-й тур 1 : 3Гагра
12.04.2024 Грузия - Высшая лига 8-й тур Динамо Тб0 : 0
08.04.2024 Грузия - Высшая лига 7-й тур 2 : 0Динамо Тб
03.04.2024 Грузия - Высшая лига 6-й тур Динамо Тб2 : 2
30.03.2024 Грузия - Высшая лига 5-й тур Динамо Тб1 : 1
15.03.2024 Грузия - Высшая лига 4-й тур 1 : 0Динамо Тб
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Сабуртало922
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Бт819
3
Квалификация Лиги конференций
Дила817
4 Торпедо Кт916
5 Телави910
6 Колхети-191389
7 Динамо Тб89
8
Стыковая зона
Самтредиа86
9
Стыковая зона
Самгурали95
10
Зона вылета
Гагра84

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