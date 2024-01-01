Аль-Айн - Аль-Хиляль 16 Апреля прямая трансляция
16 Апреля 2024 года в 19:00 (+03:00). Лига чемпионов АФК - 2024, 1/2 финала. 1-й матч
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Айн - Аль-Хиляль, которое состоится 16 Апреля 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов АФК - 2024, 1/2 финала. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Айн
Эль-Айн, ОАЭ
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Главные тренеры
|Эрнан Креспо
|Жорже Жезуш
История личных встреч
|06.05.2019
|Лига чемпионов АФК - 2019
|Группа C. 5-й тур
|2 : 0
|05.03.2019
|Лига чемпионов АФК - 2019
|Группа C. 1-й тур
|0 : 1
|02.04.2018
|Лига чемпионов АФК - 2018
|Группа D. 5-й тур
|2 : 1
|13.02.2018
|Лига чемпионов АФК - 2018
|Группа D. 1-й тур
|0 : 0
|11.09.2017
|Лига чемпионов АФК - 2017
|1/4 финала. 2-й матч
|3 : 0
|21.08.2017
|Лига чемпионов АФК - 2017
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 0
|11.03.2024
|Лига чемпионов АФК - 2024
|1/4 финала. 2-й матч
|4 : 3 1 : 3
|04.03.2024
|Лига чемпионов АФК - 2024
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 0
|21.02.2024
|Лига чемпионов АФК - 2024
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 1
|14.02.2024
|Лига чемпионов АФК - 2024
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 0
|05.12.2023
|Лига чемпионов АФК - 2024
|Группа A. 6-й тур
|1 : 2
|11.04.2024
|Суперкубок Саудовской Аравии 2023
|Финал
|1 : 4
|08.04.2024
|Суперкубок Саудовской Аравии 2023
|1/2 финала
|2 : 1
|05.04.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|27-й тур
|1 : 4
|02.04.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|26-й тур
|3 : 0
|30.03.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|25-й тур
|3 : 4
Турнирная таблица
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Шаньдун Тайшань
Кавасаки Фронтале
|2 : 3
|2 : 4
| Чонбук Хёндэ Моторс
Пхохан Стилерс
|2 : 0
|1 : 1
| Бангкок Юнайтед
Иокогама Ф. Маринос
|2 : 2
|1 : 0 ДВ
| Насаф
Аль-Айн
|0 : 0
|2 : 1
|Команда
|1
|2
| Аль-Фейха
Аль-Наср
|0 : 1
|2 : 0
| Ульсан Хёндэ
Ванфоре Кофу
|3 : 0
|1 : 2
| Навбахор
Аль-Иттихад
|0 : 0
|2 : 1
| Сепахан
Аль-Хиляль
|1 : 3
|3 : 1
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| Аль-Айн
Аль-Наср
|1 : 0
|4 : 3 1 : 3
| Чонбук Хёндэ Моторс
Ульсан Хёндэ
|1 : 1
|1 : 0
|Команда
|1
|2
| Аль-Хиляль
Аль-Иттихад
|2 : 0
|0 : 2
| Шаньдун Тайшань
Иокогама Ф. Маринос
|1 : 2
|1 : 0
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| Аль-Айн
Аль-Хиляль
|16.04
|23.04
|Команда
|1
|2
| Ульсан Хёндэ
Иокогама Ф. Маринос
|17.04
|24.04
Финал
|Команда
|1
|2
| WSF2
WSF1
|11.05
|25.05