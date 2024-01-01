Лос-Анджелес Кингз - Миннесота Уайлд 16 Апреля прямая трансляция

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Кингз - Миннесота Уайлд, которое состоится 16 Апреля 2024 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд Лос-Анджелес Кингз Лос-Анджелес Миннесота Уайлд Сент-Пол Главные тренеры Джим Хиллер (и.о.) Джон Хайнс

История личных встреч 21.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 0 20.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 7 22.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1 09.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 0 16.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 7 11.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 3 12.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1 17.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 24.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4 28.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 ОТ 14.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1 12.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1 10.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1 07.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 3 05.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2 14.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 6 13.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 7 : 2 10.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2 07.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 4 06.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4