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Лос-Анджелес Кингз - Миннесота Уайлд 16 Апреля прямая трансляция

Стадион: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США), вместимость: 18867
16 Апреля 2024 года в 04:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Лос-Анджелес Кингз
Миннесота Уайлд

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Кингз - Миннесота Уайлд, которое состоится 16 Апреля 2024 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Главные тренеры
КанадаДжим Хиллер (и.о.)
СШАДжон Хайнс
История личных встреч
21.03.2024НХЛ - регулярный чемпионатЛос-Анджелес Кингз6 : 0Миннесота Уайлд
20.10.2023НХЛ - регулярный чемпионатМиннесота Уайлд3 : 7Лос-Анджелес Кингз
22.02.2023НХЛ - регулярный чемпионатМиннесота Уайлд2 : 1Лос-Анджелес Кингз
09.11.2022НХЛ - регулярный чемпионатЛос-Анджелес Кингз1 : 0Миннесота Уайлд
16.10.2022НХЛ - регулярный чемпионатМиннесота Уайлд6 : 7Лос-Анджелес Кингз
11.04.2022НХЛ - регулярный чемпионатМиннесота Уайлд6 : 3Лос-Анджелес Кингз
12.12.2021НХЛ - регулярный чемпионатЛос-Анджелес Кингз2 : 1Миннесота Уайлд
17.10.2021НХЛ - регулярный чемпионатЛос-Анджелес Кингз2 : 3Миннесота Уайлд
24.04.2021НХЛ - регулярный чемпионатЛос-Анджелес Кингз2 : 4Миннесота Уайлд
28.02.2021НХЛ - регулярный чемпионатМиннесота Уайлд4 : 3 ОТЛос-Анджелес Кингз
14.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатЛос-Анджелес Кингз3 : 1
12.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатЛос-Анджелес Кингз4 : 1
10.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат3 : 1Лос-Анджелес Кингз
07.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатЛос-Анджелес Кингз6 : 3
05.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат1 : 2Лос-Анджелес Кингз
14.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат2 : 6Миннесота Уайлд
13.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат7 : 2Миннесота Уайлд
10.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат5 : 2Миннесота Уайлд
07.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат0 : 4Миннесота Уайлд
06.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатМиннесота Уайлд2 : 4
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс81112
2 Каролина Харрикейнз81111
3 Бостон Брюинз80109
4 Флорида Пантерз81108
5 Торонто Мэйпл Лифс80102
6 Тампа-Бэй Лайтнинг8096
7 Нью-Йорк Айлендерс8090
8 Вашингтон Кэпиталз8087
9 Детройт Ред Уингз8087
10 Филадельфия Флайерз8187
11 Питтсбург Пингвинз8086
12 Баффало Сэйбрз8182
13 Нью-Джерси Дэвилз8181
14 Оттава Сенаторз8076
15 Монреаль Канадиенс8074
16 Коламбус Блю Джекетс8164
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз81111
2 Ванкувер Кэнакс80107
3 Виннипег Джетс80106
4 Колорадо Эвеланш81105
5 Эдмонтон Ойлерз79102
6 Нэшвилл Предаторз8199
7 Лос-Анджелес Кингз8097
8 Вегас Голден Найтс8096
9 Сент-Луис Блюз8191
10 Миннесота Уайлд8084
11 Калгари Флэймз8079
12 Сиэтл Кракен8079
13 Аризона Койотс8175
14 Анахайм Дакс8157
15 Чикаго Блэкхоукс8051
16 Сан-Хосе Шаркс8047

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