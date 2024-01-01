Лос-Анджелес Кингз - Миннесота Уайлд 16 Апреля прямая трансляция
Стадион: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США), вместимость: 18867
16 Апреля 2024 года в 04:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Кингз - Миннесота Уайлд, которое состоится 16 Апреля 2024 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Главные тренеры
|Джим Хиллер (и.о.)
|Джон Хайнс
История личных встреч
|21.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 0
|20.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 7
|22.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|09.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0
|16.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 7
|11.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|12.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|17.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|24.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|28.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|14.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|12.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|10.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|07.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|05.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|14.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|13.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 2
|10.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|07.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|06.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|81
|112
|2
|Каролина Харрикейнз
|81
|111
|3
|Бостон Брюинз
|80
|109
|4
|Флорида Пантерз
|81
|108
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|80
|102
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|80
|96
|7
|Нью-Йорк Айлендерс
|80
|90
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|80
|87
|9
|Детройт Ред Уингз
|80
|87
|10
|Филадельфия Флайерз
|81
|87
|11
|Питтсбург Пингвинз
|80
|86
|12
|Баффало Сэйбрз
|81
|82
|13
|Нью-Джерси Дэвилз
|81
|81
|14
|Оттава Сенаторз
|80
|76
|15
|Монреаль Канадиенс
|80
|74
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|81
|64
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Даллас Старз
|81
|111
|2
|Ванкувер Кэнакс
|80
|107
|3
|Виннипег Джетс
|80
|106
|4
|Колорадо Эвеланш
|81
|105
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|79
|102
|6
|Нэшвилл Предаторз
|81
|99
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|80
|97
|8
|Вегас Голден Найтс
|80
|96
|9
|Сент-Луис Блюз
|81
|91
|10
|Миннесота Уайлд
|80
|84
|11
|Калгари Флэймз
|80
|79
|12
|Сиэтл Кракен
|80
|79
|13
|Аризона Койотс
|81
|75
|14
|Анахайм Дакс
|81
|57
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|80
|51
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|80
|47