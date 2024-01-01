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Монреаль Канадиенс - Детройт Ред Уингз 17 Апреля прямая трансляция

Стадион: Белл-центр (Монреаль, Канада), вместимость: 21105
17 Апреля 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Монреаль Канадиенс
Детройт Ред Уингз

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Монреаль Канадиенс - Детройт Ред Уингз, которое состоится 17 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Белл-центр (Монреаль, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Детройт Ред Уингз
Детройт
Главные тренеры
КанадаМартен Сан-Луи
СШАДерек Лалонд
История личных встреч
16.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатДетройт Ред Уингз5 : 4 ОТМонреаль Канадиенс
03.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатМонреаль Канадиенс4 : 5 ОТДетройт Ред Уингз
10.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатДетройт Ред Уингз2 : 3 ОТМонреаль Канадиенс
05.04.2023НХЛ - регулярный чемпионатМонреаль Канадиенс0 : 5Детройт Ред Уингз
27.01.2023НХЛ - регулярный чемпионатМонреаль Канадиенс3 : 4 ОТДетройт Ред Уингз
09.11.2022НХЛ - регулярный чемпионатДетройт Ред Уингз2 : 3 БМонреаль Канадиенс
15.10.2022НХЛ - регулярный чемпионатДетройт Ред Уингз3 : 0Монреаль Канадиенс
14.11.2021НХЛ - регулярный чемпионатДетройт Ред Уингз3 : 2 ОТМонреаль Канадиенс
03.11.2021НХЛ - регулярный чемпионатМонреаль Канадиенс3 : 0Детройт Ред Уингз
24.10.2021НХЛ - регулярный чемпионатМонреаль Канадиенс6 : 1Детройт Ред Уингз
16.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатДетройт Ред Уингз5 : 4 ОТМонреаль Канадиенс
14.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат5 : 4 БМонреаль Канадиенс
12.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат3 : 2 ОТМонреаль Канадиенс
10.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатМонреаль Канадиенс9 : 3
08.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат5 : 2Монреаль Канадиенс
16.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатДетройт Ред Уингз5 : 4 ОТМонреаль Канадиенс
14.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат4 : 5 ОТДетройт Ред Уингз
12.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат6 : 5 ОТДетройт Ред Уингз
10.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатДетройт Ред Уингз1 : 2
07.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатДетройт Ред Уингз3 : 1
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс82114
2 Каролина Харрикейнз81111
3 Бостон Брюинз81109
4 Флорида Пантерз81108
5 Торонто Мэйпл Лифс80102
6 Тампа-Бэй Лайтнинг8196
7 Нью-Йорк Айлендерс8192
8 Вашингтон Кэпиталз8189
9 Детройт Ред Уингз8189
10 Питтсбург Пингвинз8188
11 Филадельфия Флайерз8187
12 Баффало Сэйбрз8284
13 Нью-Джерси Дэвилз8281
14 Оттава Сенаторз8176
15 Монреаль Канадиенс8175
16 Коламбус Блю Джекетс8164
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз81111
2 Ванкувер Кэнакс80107
3 Виннипег Джетс80106
4 Колорадо Эвеланш81105
5 Эдмонтон Ойлерз80104
6 Нэшвилл Предаторз8299
7 Лос-Анджелес Кингз8197
8 Вегас Голден Найтс8096
9 Сент-Луис Блюз8191
10 Миннесота Уайлд8186
11 Калгари Флэймз8079
12 Сиэтл Кракен8079
13 Аризона Койотс8175
14 Анахайм Дакс8157
15 Чикаго Блэкхоукс8051
16 Сан-Хосе Шаркс8147

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