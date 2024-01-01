Монреаль Канадиенс - Детройт Ред Уингз 17 Апреля прямая трансляция

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Монреаль Канадиенс - Детройт Ред Уингз, которое состоится 17 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Белл-центр (Монреаль, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд Монреаль Канадиенс Монреаль Детройт Ред Уингз Детройт Главные тренеры Мартен Сан-Луи Дерек Лалонд

История личных встреч 16.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4 ОТ 03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 5 ОТ 10.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 ОТ 05.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 5 27.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТ 09.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 Б 15.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 0 14.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 ОТ 03.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 0 24.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 1 16.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4 ОТ 14.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4 Б 12.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 ОТ 10.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 9 : 3 08.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2 16.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4 ОТ 14.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 5 ОТ 12.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 5 ОТ 10.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2 07.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1