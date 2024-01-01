Коламбус Блю Джекетс - Каролина Харрикейнз 17 Апреля прямая трансляция

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Коламбус Блю Джекетс - Каролина Харрикейнз, которое состоится 17 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд Коламбус Блю Джекетс Коламбус Каролина Харрикейнз Роли 32 вр Малкольм Суббэн 73 вр Джет Гривз 55 зщ Давид Иржичек 77 зщ Ник Бланкенбург 44 зщ Эрик Гудбрансон 9 зщ Иван Проворов 78 зщ Дэймон Сиверсон 8 зщ Зак Веренски 86 нп Кирилл Марченко 67 нп Джеймс Малатеста 4 нп Коул Силлинджер 42 нп Александр Тексье 16 нп Гэвин Бриндли 82 нп Микаэль Пюухтия 24 нп Мэтью Оливье 7 нп Шон Курали 92 нп Александер Нюландер 17 нп Джастин Дэнфорт 13 нп Джонни Годро 65 Luca Del Bel Belluz 41 вр Спенсер Мартин 52 вр Пётр Кочетков 5 зщ Джейлен Чатфилд 76 зщ Брэди Шей 8 зщ Брент Бёрнс 56 зщ Скотт Морроу 7 зщ Дмитрий Орлов 77 зщ Тони Деанджело 86 нп Теуво Терявяйнен 28 нп Брендан Лемье 88 нп Мартин Нечас 18 нп Джек Друри 71 нп Йеспер Фаст 92 нп Евгений Кузнецов 23 нп Стефан Ноэсен 82 нп Еспери Котканиеми 44 нп Макс Комтуа 48 нп Джордан Мартинук нп Джексон Блейк Bradly Nadeau Главные тренеры Паскаль Венсан Род Бриндамор

История личных встреч 08.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 0 01.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4 27.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 13.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 6 08.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 Б 13.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1 04.10.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи 8 : 1 26.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 0 14.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 6 01.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 7 14.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 4 12.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 0 10.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2 08.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 0 07.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 2 15.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4 13.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5 10.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4 08.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 0 06.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2