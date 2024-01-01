00:32 ()
Свернуть список

Коламбус Блю Джекетс - Каролина Харрикейнз 17 Апреля прямая трансляция

Стадион: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США), вместимость: 19115
17 Апреля 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Коламбус Блю Джекетс
Каролина Харрикейнз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Коламбус Блю Джекетс - Каролина Харрикейнз, которое состоится 17 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Каролина Харрикейнз
Роли
32КанадаврМалкольм Суббэн
73КанадаврДжет Гривз
55ЧехиязщДавид Иржичек
77СШАзщНик Бланкенбург
44КанадазщЭрик Гудбрансон
9РоссиязщИван Проворов
78КанадазщДэймон Сиверсон
8СШАзщЗак Веренски
86РоссиянпКирилл Марченко
67КанаданпДжеймс Малатеста
4КанаданпКоул Силлинджер
42ФранциянпАлександр Тексье
16СШАнпГэвин Бриндли
82ФинляндиянпМикаэль Пюухтия
24КанаданпМэтью Оливье
7СШАнпШон Курали
92ШвециянпАлександер Нюландер
17КанаданпДжастин Дэнфорт
13СШАнпДжонни Годро
65КанадаLuca Del Bel Belluz
41КанадаврСпенсер Мартин
52РоссияврПётр Кочетков
5СШАзщДжейлен Чатфилд
76СШАзщБрэди Шей
8КанадазщБрент Бёрнс
56СШАзщСкотт Морроу
7РоссиязщДмитрий Орлов
77СШАзщТони Деанджело
86ФинляндиянпТеуво Терявяйнен
28КанаданпБрендан Лемье
88ЧехиянпМартин Нечас
18СШАнпДжек Друри
71ШвециянпЙеспер Фаст
92РоссиянпЕвгений Кузнецов
23СШАнпСтефан Ноэсен
82ФинляндиянпЕспери Котканиеми
44КанаданпМакс Комтуа
48КанаданпДжордан Мартинук
СШАнпДжексон Блейк
КанадаBradly Nadeau
Главные тренеры
КанадаПаскаль Венсан
КанадаРод Бриндамор
История личных встреч
08.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатКаролина Харрикейнз3 : 0Коламбус Блю Джекетс
01.03.2024НХЛ - регулярный чемпионатКоламбус Блю Джекетс2 : 4Каролина Харрикейнз
27.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатКаролина Харрикейнз3 : 2Коламбус Блю Джекетс
13.01.2023НХЛ - регулярный чемпионатКоламбус Блю Джекетс2 : 6Каролина Харрикейнз
08.01.2023НХЛ - регулярный чемпионатКоламбус Блю Джекетс4 : 3 БКаролина Харрикейнз
13.10.2022НХЛ - регулярный чемпионатКаролина Харрикейнз4 : 1Коламбус Блю Джекетс
04.10.2022НХЛ - предсезонные матчиНХЛ - предсезонные матчиКаролина Харрикейнз8 : 1Коламбус Блю Джекетс
26.02.2022НХЛ - регулярный чемпионатКаролина Харрикейнз4 : 0Коламбус Блю Джекетс
14.01.2022НХЛ - регулярный чемпионатКаролина Харрикейнз0 : 6Коламбус Блю Джекетс
01.01.2022НХЛ - регулярный чемпионатКоламбус Блю Джекетс4 : 7Каролина Харрикейнз
14.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат6 : 4Коламбус Блю Джекетс
12.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат4 : 0Коламбус Блю Джекетс
10.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат5 : 2Коламбус Блю Джекетс
08.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатКаролина Харрикейнз3 : 0Коламбус Блю Джекетс
07.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатКоламбус Блю Джекетс6 : 2
15.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат2 : 4Каролина Харрикейнз
13.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат2 : 5Каролина Харрикейнз
10.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат1 : 4Каролина Харрикейнз
08.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатКаролина Харрикейнз3 : 0Коламбус Блю Джекетс
06.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатКаролина Харрикейнз4 : 2
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс82114
2 Каролина Харрикейнз81111
3 Бостон Брюинз81109
4 Флорида Пантерз81108
5 Торонто Мэйпл Лифс80102
6 Тампа-Бэй Лайтнинг8196
7 Нью-Йорк Айлендерс8192
8 Вашингтон Кэпиталз8189
9 Детройт Ред Уингз8189
10 Питтсбург Пингвинз8188
11 Филадельфия Флайерз8187
12 Баффало Сэйбрз8284
13 Нью-Джерси Дэвилз8281
14 Оттава Сенаторз8176
15 Монреаль Канадиенс8175
16 Коламбус Блю Джекетс8164
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз81111
2 Ванкувер Кэнакс80107
3 Виннипег Джетс80106
4 Колорадо Эвеланш81105
5 Эдмонтон Ойлерз80104
6 Нэшвилл Предаторз8299
7 Лос-Анджелес Кингз8197
8 Вегас Голден Найтс8096
9 Сент-Луис Блюз8191
10 Миннесота Уайлд8186
11 Калгари Флэймз8079
12 Сиэтл Кракен8079
13 Аризона Койотс8175
14 Анахайм Дакс8157
15 Чикаго Блэкхоукс8051
16 Сан-Хосе Шаркс8147

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close