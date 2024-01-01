Коламбус Блю Джекетс - Каролина Харрикейнз 17 Апреля прямая трансляция
Стадион: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США), вместимость: 19115
17 Апреля 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Коламбус Блю Джекетс - Каролина Харрикейнз, которое состоится 17 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Каролина Харрикейнз
Роли
|32
|вр
|Малкольм Суббэн
|73
|вр
|Джет Гривз
|55
|зщ
|Давид Иржичек
|77
|зщ
|Ник Бланкенбург
|44
|зщ
|Эрик Гудбрансон
|9
|зщ
|Иван Проворов
|78
|зщ
|Дэймон Сиверсон
|8
|зщ
|Зак Веренски
|86
|нп
|Кирилл Марченко
|67
|нп
|Джеймс Малатеста
|4
|нп
|Коул Силлинджер
|42
|нп
|Александр Тексье
|16
|нп
|Гэвин Бриндли
|82
|нп
|Микаэль Пюухтия
|24
|нп
|Мэтью Оливье
|7
|нп
|Шон Курали
|92
|нп
|Александер Нюландер
|17
|нп
|Джастин Дэнфорт
|13
|нп
|Джонни Годро
|65
|Luca Del Bel Belluz
|41
|вр
|Спенсер Мартин
|52
|вр
|Пётр Кочетков
|5
|зщ
|Джейлен Чатфилд
|76
|зщ
|Брэди Шей
|8
|зщ
|Брент Бёрнс
|56
|зщ
|Скотт Морроу
|7
|зщ
|Дмитрий Орлов
|77
|зщ
|Тони Деанджело
|86
|нп
|Теуво Терявяйнен
|28
|нп
|Брендан Лемье
|88
|нп
|Мартин Нечас
|18
|нп
|Джек Друри
|71
|нп
|Йеспер Фаст
|92
|нп
|Евгений Кузнецов
|23
|нп
|Стефан Ноэсен
|82
|нп
|Еспери Котканиеми
|44
|нп
|Макс Комтуа
|48
|нп
|Джордан Мартинук
|нп
|Джексон Блейк
|Bradly Nadeau
Главные тренеры
|Паскаль Венсан
|Род Бриндамор
История личных встреч
|08.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|01.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|27.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|13.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|08.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|13.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|04.10.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|8 : 1
|26.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|14.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 6
|01.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|14.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|12.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|10.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|08.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|07.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|15.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|13.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|10.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|08.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|06.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|82
|114
|2
|Каролина Харрикейнз
|81
|111
|3
|Бостон Брюинз
|81
|109
|4
|Флорида Пантерз
|81
|108
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|80
|102
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|81
|96
|7
|Нью-Йорк Айлендерс
|81
|92
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|81
|89
|9
|Детройт Ред Уингз
|81
|89
|10
|Питтсбург Пингвинз
|81
|88
|11
|Филадельфия Флайерз
|81
|87
|12
|Баффало Сэйбрз
|82
|84
|13
|Нью-Джерси Дэвилз
|82
|81
|14
|Оттава Сенаторз
|81
|76
|15
|Монреаль Канадиенс
|81
|75
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|81
|64
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Даллас Старз
|81
|111
|2
|Ванкувер Кэнакс
|80
|107
|3
|Виннипег Джетс
|80
|106
|4
|Колорадо Эвеланш
|81
|105
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|80
|104
|6
|Нэшвилл Предаторз
|82
|99
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|81
|97
|8
|Вегас Голден Найтс
|80
|96
|9
|Сент-Луис Блюз
|81
|91
|10
|Миннесота Уайлд
|81
|86
|11
|Калгари Флэймз
|80
|79
|12
|Сиэтл Кракен
|80
|79
|13
|Аризона Койотс
|81
|75
|14
|Анахайм Дакс
|81
|57
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|80
|51
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|81
|47