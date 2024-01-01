Виннипег Джетс - Сиэтл Кракен 17 Апреля прямая трансляция

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Виннипег Джетс - Сиэтл Кракен, которое состоится 17 Апреля 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд Виннипег Джетс Виннипег Сиэтл Кракен Сиэтл 37 вр Коннор Хеллебайк 39 вр Лоран Броссуа 2 зщ Дилан Демело 44 зщ Джош Моррисси 4 зщ Нил Пионк 5 зщ Бренден Диллон 54 зщ Дилан Сэмберг 64 зщ Логан Стэнли 62 нп Нино Нидеррайтер 13 нп Габриэль Виларди 55 нп Марк Шайфли 81 нп Кайл Коннор 73 нп Тайлер Тоффоли 23 нп Шон Монахан 27 нп Николай Элерс 22 нп Мэйсон Эпплтон 17 нп Адам Лаури 9 нп Алекс Иафалло 7 нп Владислав Наместников 36 нп Морган Бэррон 31 вр Филипп Грубауэр 35 вр Джоуи Даккорд 6 зщ Адам Ларссон 39 зщ Райкер Эванс 3 зщ Уильям Борген 24 зщ Джейми Олексяк 4 зщ Джастин Шульц 8 зщ Брайан Дюмулен 7 нп Джордан Эберле 10 нп Мэтти Бенирс 95 нп Андре Бураковски 17 нп Джейден Шварц 56 нп Кайлер Ямамото 19 нп Джаред Макканн 22 нп Оливер Бьёркстранд 37 нп Янни Гурд 20 нп Ээли Толванен 52 нп Тай Картье 41 нп Пьер-Эдуар Белльмар 13 нп Брэндон Танев Главные тренеры Рик Боунесс Дэйв Хэкстол

История личных встреч 09.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 3 06.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 15.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 Б 19.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 14.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 ОТ 01.05.2022 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 18.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 3 10.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 3 13.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 7 12.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 3 10.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТ 06.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4 05.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2 14.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1 13.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1 12.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 3 10.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 0 06.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 3