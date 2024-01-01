Виннипег Джетс - Сиэтл Кракен 17 Апреля прямая трансляция
Стадион: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада), вместимость: 15325
17 Апреля 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Виннипег Джетс - Сиэтл Кракен, которое состоится 17 Апреля 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Виннипег Джетс
Виннипег
Сиэтл Кракен
Сиэтл
|37
|вр
|Коннор Хеллебайк
|39
|вр
|Лоран Броссуа
|2
|зщ
|Дилан Демело
|44
|зщ
|Джош Моррисси
|4
|зщ
|Нил Пионк
|5
|зщ
|Бренден Диллон
|54
|зщ
|Дилан Сэмберг
|64
|зщ
|Логан Стэнли
|62
|нп
|Нино Нидеррайтер
|13
|нп
|Габриэль Виларди
|55
|нп
|Марк Шайфли
|81
|нп
|Кайл Коннор
|73
|нп
|Тайлер Тоффоли
|23
|нп
|Шон Монахан
|27
|нп
|Николай Элерс
|22
|нп
|Мэйсон Эпплтон
|17
|нп
|Адам Лаури
|9
|нп
|Алекс Иафалло
|7
|нп
|Владислав Наместников
|36
|нп
|Морган Бэррон
|31
|вр
|Филипп Грубауэр
|35
|вр
|Джоуи Даккорд
|6
|зщ
|Адам Ларссон
|39
|зщ
|Райкер Эванс
|3
|зщ
|Уильям Борген
|24
|зщ
|Джейми Олексяк
|4
|зщ
|Джастин Шульц
|8
|зщ
|Брайан Дюмулен
|7
|нп
|Джордан Эберле
|10
|нп
|Мэтти Бенирс
|95
|нп
|Андре Бураковски
|17
|нп
|Джейден Шварц
|56
|нп
|Кайлер Ямамото
|19
|нп
|Джаред Макканн
|22
|нп
|Оливер Бьёркстранд
|37
|нп
|Янни Гурд
|20
|нп
|Ээли Толванен
|52
|нп
|Тай Картье
|41
|нп
|Пьер-Эдуар Белльмар
|13
|нп
|Брэндон Танев
Главные тренеры
|Рик Боунесс
|Дэйв Хэкстол
История личных встреч
|09.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|06.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|15.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|19.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|14.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|01.05.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|18.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|10.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|13.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 7
|12.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|10.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|06.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|05.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|14.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|13.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|12.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|10.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 0
|06.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|82
|114
|2
|Каролина Харрикейнз
|81
|111
|3
|Бостон Брюинз
|81
|109
|4
|Флорида Пантерз
|81
|108
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|80
|102
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|81
|96
|7
|Нью-Йорк Айлендерс
|81
|92
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|81
|89
|9
|Детройт Ред Уингз
|81
|89
|10
|Питтсбург Пингвинз
|81
|88
|11
|Филадельфия Флайерз
|81
|87
|12
|Баффало Сэйбрз
|82
|84
|13
|Нью-Джерси Дэвилз
|82
|81
|14
|Оттава Сенаторз
|81
|76
|15
|Монреаль Канадиенс
|81
|75
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|81
|64
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Даллас Старз
|81
|111
|2
|Ванкувер Кэнакс
|80
|107
|3
|Виннипег Джетс
|80
|106
|4
|Колорадо Эвеланш
|81
|105
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|80
|104
|6
|Нэшвилл Предаторз
|82
|99
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|81
|97
|8
|Вегас Голден Найтс
|80
|96
|9
|Сент-Луис Блюз
|81
|91
|10
|Миннесота Уайлд
|81
|86
|11
|Калгари Флэймз
|80
|79
|12
|Сиэтл Кракен
|80
|79
|13
|Аризона Койотс
|81
|75
|14
|Анахайм Дакс
|81
|57
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|80
|51
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|81
|47