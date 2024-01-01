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Виннипег Джетс - Сиэтл Кракен 17 Апреля прямая трансляция

Стадион: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада), вместимость: 15325
17 Апреля 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Виннипег Джетс
Сиэтл Кракен

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Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Виннипег Джетс - Сиэтл Кракен, которое состоится 17 Апреля 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Виннипег Джетс
Виннипег
Сиэтл Кракен
Сиэтл
37СШАврКоннор Хеллебайк
39КанадаврЛоран Броссуа
2КанадазщДилан Демело
44КанадазщДжош Моррисси
4СШАзщНил Пионк
5КанадазщБренден Диллон
54СШАзщДилан Сэмберг
64КанадазщЛоган Стэнли
62ШвейцариянпНино Нидеррайтер
13КанаданпГабриэль Виларди
55КанаданпМарк Шайфли
81СШАнпКайл Коннор
73КанаданпТайлер Тоффоли
23КанаданпШон Монахан
27ДаниянпНиколай Элерс
22СШАнпМэйсон Эпплтон
17КанаданпАдам Лаури
9СШАнпАлекс Иафалло
7РоссиянпВладислав Наместников
36КанаданпМорган Бэррон
31ГерманияврФилипп Грубауэр
35СШАврДжоуи Даккорд
6ШвециязщАдам Ларссон
39КанадазщРайкер Эванс
3СШАзщУильям Борген
24КанадазщДжейми Олексяк
4КанадазщДжастин Шульц
8СШАзщБрайан Дюмулен
7КанаданпДжордан Эберле
10СШАнпМэтти Бенирс
95ШвециянпАндре Бураковски
17КанаданпДжейден Шварц
56СШАнпКайлер Ямамото
19КанаданпДжаред Макканн
22ДаниянпОливер Бьёркстранд
37КанаданпЯнни Гурд
20ФинляндиянпЭэли Толванен
52КанаданпТай Картье
41ФранциянпПьер-Эдуар Белльмар
13КанаданпБрэндон Танев
Главные тренеры
КанадаРик Боунесс
КанадаДэйв Хэкстол
История личных встреч
09.03.2024НХЛ - регулярный чемпионатСиэтл Кракен0 : 3Виннипег Джетс
06.03.2024НХЛ - регулярный чемпионатВиннипег Джетс3 : 4Сиэтл Кракен
15.02.2023НХЛ - регулярный чемпионатВиннипег Джетс3 : 2 БСиэтл Кракен
19.12.2022НХЛ - регулярный чемпионатСиэтл Кракен3 : 2Виннипег Джетс
14.11.2022НХЛ - регулярный чемпионатСиэтл Кракен2 : 3 ОТВиннипег Джетс
01.05.2022НХЛ - регулярный чемпионатВиннипег Джетс4 : 3Сиэтл Кракен
18.02.2022НХЛ - регулярный чемпионатВиннипег Джетс5 : 3Сиэтл Кракен
10.12.2021НХЛ - регулярный чемпионатСиэтл Кракен0 : 3Виннипег Джетс
13.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат0 : 7Виннипег Джетс
12.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат0 : 3Виннипег Джетс
10.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат3 : 4 ОТВиннипег Джетс
06.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат2 : 4Виннипег Джетс
05.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатВиннипег Джетс5 : 2
14.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат4 : 1Сиэтл Кракен
13.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат3 : 1Сиэтл Кракен
12.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатСиэтл Кракен1 : 3
10.04.2024НХЛ - регулярный чемпионатСиэтл Кракен5 : 0
06.04.2024НХЛ - регулярный чемпионат1 : 3Сиэтл Кракен
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс82114
2 Каролина Харрикейнз81111
3 Бостон Брюинз81109
4 Флорида Пантерз81108
5 Торонто Мэйпл Лифс80102
6 Тампа-Бэй Лайтнинг8196
7 Нью-Йорк Айлендерс8192
8 Вашингтон Кэпиталз8189
9 Детройт Ред Уингз8189
10 Питтсбург Пингвинз8188
11 Филадельфия Флайерз8187
12 Баффало Сэйбрз8284
13 Нью-Джерси Дэвилз8281
14 Оттава Сенаторз8176
15 Монреаль Канадиенс8175
16 Коламбус Блю Джекетс8164
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз81111
2 Ванкувер Кэнакс80107
3 Виннипег Джетс80106
4 Колорадо Эвеланш81105
5 Эдмонтон Ойлерз80104
6 Нэшвилл Предаторз8299
7 Лос-Анджелес Кингз8197
8 Вегас Голден Найтс8096
9 Сент-Луис Блюз8191
10 Миннесота Уайлд8186
11 Калгари Флэймз8079
12 Сиэтл Кракен8079
13 Аризона Койотс8175
14 Анахайм Дакс8157
15 Чикаго Блэкхоукс8051
16 Сан-Хосе Шаркс8147

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