Реал Мадрид - Бавария 08 Мая прямая трансляция
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
08 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/2 финала. 2-й матч
Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Бавария, которое состоится 08 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/2 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Бавария
Мюнхен, Германия
|13
|вр
|Андрей Лунин
|2
|зщ
|Даниэль Карвахаль
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|23
|зщ
|Ферлан Менди
|18
|пз
|Орельен Тчуамени
|15
|пз
|Федерико Вальверде
|8
|пз
|Тони Кроос
|12
|пз
|Эдуарду Камавинга
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|7
|нп
|Винисиус Жуниор
|11
|нп
|Родриго
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|4
|зщ
|Маттейс де Лигт
|15
|зщ
|Эрик Дайер
|40
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
|27
|зщ
|Конрад Лаймер
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|8
|пз
|Леон Горецка
|10
|пз
|Лерой Зане
|25
|пз
|Томас Мюллер
|42
|пз
|Джамал Мусиала
|9
|нп
|Гарри Кейн
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Томас Тухель
История личных встреч
|30.04.2024
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 2
|21.07.2019
|Международный кубок чемпионов - 2019
|Международный кубок чемпионов
|3 : 1
|01.05.2018
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 2
|25.04.2018
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 2
|18.04.2017
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|4 : 2 ДВ
|12.04.2017
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 2
|04.08.2016
|Международный кубок чемпионов - 2016
|Северная Америка
|0 : 1
|05.08.2015
|Ауди Кап - 2015
|Финал
|0 : 1
|29.04.2014
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 2-й матч
|0 : 4
|23.04.2014
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|04.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|3 : 0
|30.04.2024
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 2
|26.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|0 : 1
|21.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|3 : 2
|17.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 1 3 : 4
|04.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 1
|30.04.2024
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 2
|27.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 1
|20.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 5
|17.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного полуфинального матча Лиги чемпионов: «Реал» — «Бавария». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья — 2:2.
Турнирная таблица
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Копенгаген
Манчестер Сити
|1 : 3
|3 : 1
| РБ Лейпциг
Реал Мадрид
|0 : 1
|1 : 1
| ПСЖ
Реал Сосьедад
|2 : 0
|1 : 2
| Лацио
Бавария
|1 : 0
|3 : 0
|Команда
|1
|2
| Интер М
Атлетико М
|1 : 0
|2 : 1 3 : 2
| ПСВ Эйндховен
Боруссия Д
|1 : 1
|2 : 0
| Порту
Арсенал
|1 : 0
|1 : 0 4 : 2
| Наполи
Барселона
|1 : 1
|3 : 1
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| Реал Мадрид
Манчестер Сити
|3 : 3
|1 : 1 3 : 4
| Арсенал
Бавария
|2 : 2
|1 : 0
|Команда
|1
|2
| Атлетико М
Боруссия Д
|2 : 1
|4 : 2
| ПСЖ
Барселона
|2 : 3
|1 : 4
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| Бавария
Реал Мадрид
|2 : 2
|08.05
|Команда
|1
|2
| Боруссия Д
ПСЖ
|1 : 0
|07.05
Финал
| WSF1
WSF2
|01.06