05:50 ()
Свернуть список

Реал Мадрид - Бавария 08 Мая прямая трансляция

Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
08 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/2 финала. 2-й матч
Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша);
Реал Мадрид
Бавария

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Бавария, которое состоится 08 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/2 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Бавария
Мюнхен, Германия
13 Украина вр Андрей Лунин
2 Испания зщ Даниэль Карвахаль
22 Германия зщ Антонио Рюдигер
23 Франция зщ Ферлан Менди
18 Франция пз Орельен Тчуамени
15 Уругвай пз Федерико Вальверде
8 Германия пз Тони Кроос
12 Франция пз Эдуарду Камавинга
5 Англия пз Джуд Беллингем
7 Бразилия нп Винисиус Жуниор
11 Бразилия нп Родриго
1 Германия вр Мануэль Нойер
4 Нидерланды зщ Маттейс де Лигт
15 Англия зщ Эрик Дайер
40 Марокко зщ Нуссайр Мазрауи
27 Австрия зщ Конрад Лаймер
6 Германия пз Йозуа Киммих
8 Германия пз Леон Горецка
10 Германия пз Лерой Зане
25 Германия пз Томас Мюллер
42 Германия пз Джамал Мусиала
9 Англия нп Гарри Кейн
Главные тренеры
Италия Карло Анчелотти
Германия Томас Тухель
История личных встреч
30.04.2024 Лига чемпионов 1/2 финала. 1-й матч Бавария2 : 2Реал Мадрид
21.07.2019 Международный кубок чемпионов - 2019 Международный кубок чемпионов Бавария3 : 1Реал Мадрид
01.05.2018 Лига чемпионов 1/2 финала. 2-й матч Реал Мадрид2 : 2Бавария
25.04.2018 Лига чемпионов 1/2 финала. 1-й матч Бавария1 : 2Реал Мадрид
18.04.2017 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч Реал Мадрид4 : 2 ДВБавария
12.04.2017 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч Бавария1 : 2Реал Мадрид
04.08.2016 Международный кубок чемпионов - 2016 Северная Америка Бавария0 : 1Реал Мадрид
05.08.2015 Ауди Кап - 2015 Финал Реал Мадрид0 : 1Бавария
29.04.2014 Лига чемпионов 1/2 финала. 2-й матч Бавария0 : 4Реал Мадрид
23.04.2014 Лига чемпионов 1/2 финала. 1-й матч Реал Мадрид1 : 0Бавария
04.05.2024 Испания - Примера 34-й тур Реал Мадрид3 : 0
30.04.2024 Лига чемпионов 1/2 финала. 1-й матч Бавария2 : 2Реал Мадрид
26.04.2024 Испания - Примера 33-й тур 0 : 1Реал Мадрид
21.04.2024 Испания - Примера 32-й тур Реал Мадрид3 : 2
17.04.2024 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч 1 : 1 3 : 4Реал Мадрид
04.05.2024 Германия - Бундеслига 32-й тур 3 : 1Бавария
30.04.2024 Лига чемпионов 1/2 финала. 1-й матч Бавария2 : 2Реал Мадрид
27.04.2024 Германия - Бундеслига 31-й тур Бавария2 : 1
20.04.2024 Германия - Бундеслига 30-й тур 1 : 5Бавария
17.04.2024 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч Бавария1 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного полуфинального матча Лиги чемпионов: «Реал» — «Бавария». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья — 2:2.
Турнирная таблица
1/8 финала
Команда12
Копенгаген
Манчестер Сити
1 : 3 3 : 1
РБ Лейпциг
Реал Мадрид
0 : 1 1 : 1
ПСЖ
Реал Сосьедад
2 : 0 1 : 2
Лацио
Бавария
1 : 0 3 : 0
Команда12
Интер М
Атлетико М
1 : 0 2 : 1 3 : 2
ПСВ Эйндховен
Боруссия Д
1 : 1 2 : 0
Порту
Арсенал
1 : 0 1 : 0 4 : 2
Наполи
Барселона
1 : 1 3 : 1
1/4 финала
Команда12
Реал Мадрид
Манчестер Сити
3 : 3 1 : 1 3 : 4
Арсенал
Бавария
2 : 2 1 : 0
Команда12
Атлетико М
Боруссия Д
2 : 1 4 : 2
ПСЖ
Барселона
2 : 3 1 : 4
1/2 финала
Команда12
Бавария
Реал Мадрид
2 : 2 08.05
Команда12
Боруссия Д
ПСЖ
1 : 0 07.05
Финал
WSF1
WSF2
01.06

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close