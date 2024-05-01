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Аль-Хилияль - Аль-Наср 31 Мая прямая трансляция

Стадион: Кинг Абдулла Спортс Сити (Джидда, Саудовская Аравия), вместимость: 65000
31 Мая 2024 года в 21:00 (+03:00). Кубок Короля, Финал
Аль-Хилияль
Аль-Наср

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Хилияль - Аль-Наср, которое состоится 31 Мая 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Короля, Финал, оно проводится на стадионе: Кинг Абдулла Спортс Сити (Джидда, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Хилияль
Эр-Рияд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Главные тренеры
Португалия Жорже Жезуш
Португалия Луиш Каштру
История личных встреч
17.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 32-й тур Аль-Наср1 : 1Аль-Хилияль
08.04.2024 Суперкубок Саудовской Аравии 2023 1/2 финала Аль-Хилияль2 : 1Аль-Наср
01.12.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 15-й тур Аль-Хилияль3 : 0Аль-Наср
12.08.2023 Клубный кубок арабских чемпионов Финал Аль-Хилияль1 : 2 ДВАль-Наср
19.10.2021 Лига чемпионов АФК - 2021 1/2 финала Аль-Наср1 : 2Аль-Хилияль
27.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 34-й тур 1 : 2Аль-Хилияль
23.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 33-й тур Аль-Хилияль3 : 1
17.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 32-й тур Аль-Наср1 : 1Аль-Хилияль
11.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 31-й тур Аль-Хилияль4 : 1
06.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 28-й тур 1 : 2Аль-Хилияль
27.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 34-й тур Аль-Наср4 : 2
23.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 33-й тур 2 : 2Аль-Наср
17.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 32-й тур Аль-Наср1 : 1Аль-Хилияль
09.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 31-й тур 2 : 3Аль-Наср
04.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 30-й тур Аль-Наср6 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча Кубка Короля: «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.

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