Аль-Хилияль - Аль-Наср 31 Мая прямая трансляция
Стадион: Кинг Абдулла Спортс Сити (Джидда, Саудовская Аравия), вместимость: 65000
31 Мая 2024 года в 21:00 (+03:00). Кубок Короля, Финал
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Хилияль - Аль-Наср, которое состоится 31 Мая 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Короля, Финал, оно проводится на стадионе: Кинг Абдулла Спортс Сити (Джидда, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Хилияль
Эр-Рияд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Главные тренеры
|Жорже Жезуш
|Луиш Каштру
История личных встреч
|17.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|32-й тур
|1 : 1
|08.04.2024
|Суперкубок Саудовской Аравии 2023
|1/2 финала
|2 : 1
|01.12.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|15-й тур
|3 : 0
|12.08.2023
|Клубный кубок арабских чемпионов
|Финал
|1 : 2 ДВ
|19.10.2021
|Лига чемпионов АФК - 2021
|1/2 финала
|1 : 2
|27.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|34-й тур
|1 : 2
|23.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|33-й тур
|3 : 1
|17.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|32-й тур
|1 : 1
|11.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|31-й тур
|4 : 1
|06.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|28-й тур
|1 : 2
|27.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|34-й тур
|4 : 2
|23.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|33-й тур
|2 : 2
|17.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|32-й тур
|1 : 1
|09.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|31-й тур
|2 : 3
|04.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|30-й тур
|6 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча Кубка Короля: «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.