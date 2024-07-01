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Олимпия Л - Полесье 25 Июля прямая трансляция

Стадион: Стожице (Любляна, Словения), вместимость: 16432
25 Июля 2024 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Олимпия Л
Полесье

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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Олимпия Л - Полесье, которое состоится 25 Июля 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Стожице (Любляна, Словения). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Олимпия Л
Любляна, Словения
Полесье
Житомир, Украина
История личных встреч
14.12.2023 Лига конференций Группа A. 6-й тур 1 : 2Олимпия Л
30.11.2023 Лига конференций Группа A. 5-й тур Олимпия Л0 : 2
09.11.2023 Лига конференций Группа A. 4-й тур Олимпия Л2 : 0
26.10.2023 Лига конференций Группа A. 3-й тур 3 : 0Олимпия Л
05.10.2023 Лига конференций Группа A. 2-й тур Олимпия Л0 : 1
25.05.2024 Украина - Премьер-лига 30-й тур Полесье2 : 0
19.05.2024 Украина - Премьер-лига 29-й тур 3 : 3Полесье
13.05.2024 Украина - Премьер-лига 28-й тур 0 : 1Полесье
05.05.2024 Украина - Премьер-лига 27-й тур Полесье1 : 1
29.04.2024 Украина - Премьер-лига 26-й тур Полесье1 : 0
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Вележ
Интер Клуб Эскальдес
1 : 1 5 : 1
Ауда
Б-36 Торсхавн
2 : 0 0 : 1
Шяуляй
Левадия
0 : 2 0 : 0
Актобе
Сараево
0 : 1 2 : 3 4 : 3
Малишева
Будучность
1 : 0 3 : 0
Лиепая
Викингур Г
1 : 1 2 : 0
Браво
Коннас Куэй
0 : 1 0 : 2 ДВ
Мэгпис
Дерри Сити
2 : 0 2 : 1 ДВ
Ноа
Шкендия
2 : 0 1 : 2
Калев
Урарту
1 : 2 2 : 0
Атлетик Клуб Эскальдес
Дюделанж
0 : 1 2 : 0
Флориана
Тре Пенне
3 : 1 1 : 1
ВПС
Жальгирис
1 : 2 1 : 0
Команда12
УНА Штрассен
КуПС
0 : 0 5 : 0
Торпедо Кт
Тирана
1 : 1 0 : 1
Торпедо-БелАЗ
Милсами
2 : 4 0 : 0
Карнарвон Таун
Крузейдерс
2 : 0 3 : 1 7 : 8
Партизани
Марсашлокк
1 : 1 1 : 2
Бала Таун
Пайде
1 : 2 1 : 1 ДВ
Тиквеш
Брейдаблик
3 : 2 3 : 1
Шелбурн
Сент-Джозефс
2 : 1 1 : 1
Морнар
Динамо Тб
2 : 1 1 : 1
Ла Фиорита
Ислочь
0 : 1 0 : 1 2 : 4
Валур
Влажния
2 : 2 0 : 4
Стьярнан
Линфилд
2 : 0 3 : 2
2-й квалификационный раунд
Команда12
Балкани
Хамрун Спартанс
0 : 0 30.07
Дифферданж
Ордабасы
1 : 0 01.08
Виртус
Флора
0 : 0 30.07
Струга
Пюник
2 : 1 30.07
Рига
Шлёнск
1 : 0 01.08
Динамо Бт
Дечич
0 : 2 30.07
АЕК Афины
Интер Клуб Эскальдес
24.0701.08
Клифтонвилл
Ауда
24.0731.07
КуПС
Тромсё
25.0701.08
Милсами
Астана
25.0701.08
Иберия 1999
Партизани
25.0701.08
Ноа
Слима Уондерерс
25.0701.08
Жальгирис
Пафос
25.0701.08
Мэгпис
Копенгаген
25.0701.08
Млада-Болеслав
Трансинвест
25.0701.08
Сумгаит
Фехервар
25.0731.07
Ильвес
Аустрия В
25.0731.07
Омония
Торпедо Кт
25.0701.08
Гоу Эхед Иглс
Бранн
25.0701.08
Зиря
ДАК 1904
25.0701.08
Зимбру
Арарат-Армения
25.0701.08
Днепр-1
Академия Пушкаша
0 : 3 Т 3 : 0 Т
Брондбю
Лапи
25.0701.08
Баник Острава
Урарту
25.0701.08
Цюрих
Шелбурн
25.0701.08
Команда12
Флориана
Витория Гимарайнш
25.0701.08
Олимпия Л
Полесье
25.0701.08
Дюделанж
Хеккен
25.0731.07
Юргорден
Прогресс Нидеркорн
25.0701.08
Хапоэль Б-Ш
Черно море
25.0701.08
Маккаби Х
Сабах
25.0701.08
ЦСКА 1948
Будучность
25.0701.08
ЧФР Клуж
Неман
25.0701.08
Истанбул Башакшехир
Ла Фиорита
25.0701.08
Санкт-Галлен
Тобол
25.0701.08
Гент
Викингур Г
25.0701.08
Осиек
Левадия
25.0701.08
Раднички К
Морнар
25.0731.07
Пакш
АЕК Ларнака
25.0701.08
Марибор
Университатя Кр
25.0701.08
Сент-Патрикс
Вадуц
25.0701.08
Валур
Сент-Миррен
25.0701.08
Легия
Карнарвон Таун
25.0701.08
Викингур Р
Эгнатия
25.0701.08
Хайдук
ХБ Торсхавн
25.0701.08
Зриньски
Браво
25.0701.08
Сараево
Спартак Тр
25.0731.07
Стьярнан
Пайде
25.0701.08
Брейдаблик
Дрита
25.0730.07

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