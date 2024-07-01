Олимпия Л - Полесье 25 Июля прямая трансляция
Стадион: Стожице (Любляна, Словения), вместимость: 16432
25 Июля 2024 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Олимпия Л - Полесье, которое состоится 25 Июля 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Стожице (Любляна, Словения). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Олимпия Л
Любляна, Словения
Полесье
Житомир, Украина
История личных встреч
|14.12.2023
|Лига конференций
|Группа A. 6-й тур
|1 : 2
|30.11.2023
|Лига конференций
|Группа A. 5-й тур
|0 : 2
|09.11.2023
|Лига конференций
|Группа A. 4-й тур
|2 : 0
|26.10.2023
|Лига конференций
|Группа A. 3-й тур
|3 : 0
|05.10.2023
|Лига конференций
|Группа A. 2-й тур
|0 : 1
|25.05.2024
|Украина - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 0
|19.05.2024
|Украина - Премьер-лига
|29-й тур
|3 : 3
|13.05.2024
|Украина - Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 1
|05.05.2024
|Украина - Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 1
|29.04.2024
|Украина - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Вележ
Интер Клуб Эскальдес
|1 : 1
|5 : 1
| Ауда
Б-36 Торсхавн
|2 : 0
|0 : 1
| Шяуляй
Левадия
|0 : 2
|0 : 0
| Актобе
Сараево
|0 : 1
|2 : 3 4 : 3
| Малишева
Будучность
|1 : 0
|3 : 0
| Лиепая
Викингур Г
|1 : 1
|2 : 0
| Браво
Коннас Куэй
|0 : 1
|0 : 2 ДВ
| Мэгпис
Дерри Сити
|2 : 0
|2 : 1 ДВ
| Ноа
Шкендия
|2 : 0
|1 : 2
| Калев
Урарту
|1 : 2
|2 : 0
| Атлетик Клуб Эскальдес
Дюделанж
|0 : 1
|2 : 0
| Флориана
Тре Пенне
|3 : 1
|1 : 1
| ВПС
Жальгирис
|1 : 2
|1 : 0
|Команда
|1
|2
| УНА Штрассен
КуПС
|0 : 0
|5 : 0
| Торпедо Кт
Тирана
|1 : 1
|0 : 1
| Торпедо-БелАЗ
Милсами
|2 : 4
|0 : 0
| Карнарвон Таун
Крузейдерс
|2 : 0
|3 : 1 7 : 8
| Партизани
Марсашлокк
|1 : 1
|1 : 2
| Бала Таун
Пайде
|1 : 2
|1 : 1 ДВ
| Тиквеш
Брейдаблик
|3 : 2
|3 : 1
| Шелбурн
Сент-Джозефс
|2 : 1
|1 : 1
| Морнар
Динамо Тб
|2 : 1
|1 : 1
| Ла Фиорита
Ислочь
|0 : 1
|0 : 1 2 : 4
| Валур
Влажния
|2 : 2
|0 : 4
| Стьярнан
Линфилд
|2 : 0
|3 : 2
2-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Балкани
Хамрун Спартанс
|0 : 0
|30.07
| Дифферданж
Ордабасы
|1 : 0
|01.08
| Виртус
Флора
|0 : 0
|30.07
| Струга
Пюник
|2 : 1
|30.07
| Рига
Шлёнск
|1 : 0
|01.08
| Динамо Бт
Дечич
|0 : 2
|30.07
| АЕК Афины
Интер Клуб Эскальдес
|24.07
|01.08
| Клифтонвилл
Ауда
|24.07
|31.07
| КуПС
Тромсё
|25.07
|01.08
| Милсами
Астана
|25.07
|01.08
| Иберия 1999
Партизани
|25.07
|01.08
| Ноа
Слима Уондерерс
|25.07
|01.08
| Жальгирис
Пафос
|25.07
|01.08
| Мэгпис
Копенгаген
|25.07
|01.08
| Млада-Болеслав
Трансинвест
|25.07
|01.08
| Сумгаит
Фехервар
|25.07
|31.07
| Ильвес
Аустрия В
|25.07
|31.07
| Омония
Торпедо Кт
|25.07
|01.08
| Гоу Эхед Иглс
Бранн
|25.07
|01.08
| Зиря
ДАК 1904
|25.07
|01.08
| Зимбру
Арарат-Армения
|25.07
|01.08
| Днепр-1
Академия Пушкаша
|0 : 3 Т
|3 : 0 Т
| Брондбю
Лапи
|25.07
|01.08
| Баник Острава
Урарту
|25.07
|01.08
| Цюрих
Шелбурн
|25.07
|01.08
|Команда
|1
|2
| Флориана
Витория Гимарайнш
|25.07
|01.08
| Олимпия Л
Полесье
|25.07
|01.08
| Дюделанж
Хеккен
|25.07
|31.07
| Юргорден
Прогресс Нидеркорн
|25.07
|01.08
| Хапоэль Б-Ш
Черно море
|25.07
|01.08
| Маккаби Х
Сабах
|25.07
|01.08
| ЦСКА 1948
Будучность
|25.07
|01.08
| ЧФР Клуж
Неман
|25.07
|01.08
| Истанбул Башакшехир
Ла Фиорита
|25.07
|01.08
| Санкт-Галлен
Тобол
|25.07
|01.08
| Гент
Викингур Г
|25.07
|01.08
| Осиек
Левадия
|25.07
|01.08
| Раднички К
Морнар
|25.07
|31.07
| Пакш
АЕК Ларнака
|25.07
|01.08
| Марибор
Университатя Кр
|25.07
|01.08
| Сент-Патрикс
Вадуц
|25.07
|01.08
| Валур
Сент-Миррен
|25.07
|01.08
| Легия
Карнарвон Таун
|25.07
|01.08
| Викингур Р
Эгнатия
|25.07
|01.08
| Хайдук
ХБ Торсхавн
|25.07
|01.08
| Зриньски
Браво
|25.07
|01.08
| Сараево
Спартак Тр
|25.07
|31.07
| Стьярнан
Пайде
|25.07
|01.08
| Брейдаблик
Дрита
|25.07
|30.07