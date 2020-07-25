Аякс - Войводина 25 Июля прямая трансляция
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
25 Июля 2024 года в 21:30 (+03:00). Лига Европы, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Войводина, которое состоится 25 Июля 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Войводина
Нови-Сад, Сербия
Главные тренеры
|Франческо Фариоли
История личных встреч
|19.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|2 : 2
|12.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|3 : 0
|05.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|1 : 4
|24.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|2 : 2
|14.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|2 : 1
|21.07.2024
|Сербия — Суперлига
|1-й тур
|1 : 3
|25.05.2024
|Сербия — Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 37-й тур
|1 : 0
|16.05.2024
|Сербия — Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|0 : 0
|12.05.2024
|Сербия — Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|5 : 0
|08.05.2024
|Сербия — Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 34-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Ружомберок
Тобол
|5 : 2
|1 : 0
| Шериф
Зиря
|0 : 1
|1 : 2 4 : 5
| Эльфсборг
Пафос
|3 : 0
|2 : 5
|Команда
|1
|2
| Пакш
Корвинул
|0 : 4
|0 : 2
| Ботев П
Марибор
|2 : 1
|2 : 2
| Висла Кр
Лапи
|2 : 0
|1 : 2
2-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Висла Кр
Рапид В
|25.07
|01.08
| Ружомберок
Трабзонспор
|25.07
|01.08
| Корвинул
Риека
|25.07
|01.08
| Мольде
Силькеборг
|25.07
|01.08
| Шериф
Эльфсборг
|25.07
|01.08
|Команда
|1
|2
| Панатинаикос
Ботев П
|25.07
|01.08
| Килмарнок
Серкль Брюгге
|25.07
|01.08
| Аякс
Войводина
|25.07
|01.08
| Брага
Маккаби П-Т
|25.07
|01.08