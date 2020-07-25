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Аякс - Войводина 25 Июля прямая трансляция

Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
25 Июля 2024 года в 21:30 (+03:00). Лига Европы, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Аякс
Войводина

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Войводина, которое состоится 25 Июля 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Войводина
Нови-Сад, Сербия
Главные тренеры
Италия Франческо Фариоли
История личных встреч
19.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур 2 : 2Аякс
12.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Аякс3 : 0
05.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур 1 : 4Аякс
24.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур Аякс2 : 2
14.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур Аякс2 : 1
21.07.2024 Сербия — Суперлига 1-й тур 1 : 3Войводина
25.05.2024 Сербия — Суперлига Плей-офф чемпионов. 37-й тур Войводина1 : 0
16.05.2024 Сербия — Суперлига Плей-офф чемпионов. 36-й тур 0 : 0Войводина
12.05.2024 Сербия — Суперлига Плей-офф чемпионов. 35-й тур Войводина5 : 0
08.05.2024 Сербия — Суперлига Плей-офф чемпионов. 34-й тур Войводина2 : 3
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Ружомберок
Тобол
5 : 2 1 : 0
Шериф
Зиря
0 : 1 1 : 2 4 : 5
Эльфсборг
Пафос
3 : 0 2 : 5
Команда12
Пакш
Корвинул
0 : 4 0 : 2
Ботев П
Марибор
2 : 1 2 : 2
Висла Кр
Лапи
2 : 0 1 : 2
2-й квалификационный раунд
Команда12
Висла Кр
Рапид В
25.0701.08
Ружомберок
Трабзонспор
25.0701.08
Корвинул
Риека
25.0701.08
Мольде
Силькеборг
25.0701.08
Шериф
Эльфсборг
25.0701.08
Команда12
Панатинаикос
Ботев П
25.0701.08
Килмарнок
Серкль Брюгге
25.0701.08
Аякс
Войводина
25.0701.08
Брага
Маккаби П-Т
25.0701.08

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