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Италия - Албания 15 Июня прямая трансляция

Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
15 Июня 2024 года в 22:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа B. 1-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Италия
Албания

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Италия - Албания, которое состоится 15 Июня 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа B. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Италия
Албания
Главные тренеры
Италия Лучано Спаллетти
Бразилия Силвиньо
История личных встреч
16.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Албания1 : 3Италия
09.10.2017 ЧМ-2018 - Европа Группа G. 10-й тур Албания0 : 1Италия
24.03.2017 ЧМ-2018 - Европа Группа G. 5-й тур Италия2 : 0Албания
18.11.2014 Товарищеские матчи (сборные) Ноябрь 2014 Италия1 : 0Албания
09.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Италия1 : 0
04.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Италия0 : 0
24.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Италия2 : 0
22.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Италия2 : 1
20.11.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа C. 10-й тур 0 : 0Италия
07.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Албания3 : 1
03.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Албания3 : 0
25.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 1 : 0Албания
22.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Албания0 : 3
20.11.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа E. 10-й тур Албания0 : 0
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Германия00
2
1/8 финала
Шотландия00
3
1/8 финала - возможный выход
Венгрия00
4 Швейцария00
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Испания00
2
1/8 финала
Хорватия00
3
1/8 финала - возможный выход
Италия00
4 Албания00
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Словения00
2
1/8 финала
Дания00
3
1/8 финала - возможный выход
Сербия00
4 Англия00
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Польша00
2
1/8 финала
Нидерланды00
3
1/8 финала - возможный выход
Австрия00
4 Франция00
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Украина00
2
1/8 финала
Бельгия00
3
1/8 финала - возможный выход
Словакия00
4 Румыния00
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Грузия00
2
1/8 финала
Турция00
3
1/8 финала - возможный выход
Португалия00
4 Чехия00

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