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Нидерланды - Франция 21 Июня прямая трансляция

Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
21 Июня 2024 года в 22:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа D. 2-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Нидерланды
Франция

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нидерланды - Франция, которое состоится 21 Июня 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа D. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нидерланды
Франция
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
22 Нидерланды зщ Дензел Думфрис
6 Нидерланды зщ Стефан де Врей
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
5 Нидерланды зщ Натан Аке
14 Нидерланды пз Тейани Рейндерс
24 Нидерланды пз Йерди Схаутен
16 Нидерланды пз Йоей Верман
7 Нидерланды пз Хави Симонс
10 Нидерланды нп Мемфис Депай
11 Нидерланды нп Коди Гакпо
16 Франция вр Мик Меньян
5 Франция зщ Жюль Кунде
4 Франция зщ Деотшанкюль Юпамекано
17 Франция зщ Вильям Салиба
22 Франция зщ Тео Эрнандес
13 Франция пз Н'Голо Канте
14 Франция пз Адриен Рабьо
7 Франция нп Антуан Гризманн
11 Франция нп Усман Дембеле
9 Франция нп Оливье Жиру
15 Франция нп Маркус Тюрам
Главные тренеры
Нидерланды Рональд Куман
Франция Дидье Дешам
История личных встреч
13.10.2023 ЧЕ-2024 — квалификация Группа B. 7-й тур Нидерланды1 : 2Франция
24.03.2023 ЧЕ-2024 — квалификация Группа B. 1-й тур Франция4 : 0Нидерланды
16.11.2018 Лига наций УЕФА Лига A. Группа 1. 5-й тур Нидерланды2 : 0Франция
09.09.2018 Лига наций УЕФА Лига A. Группа 1. 2-й тур Франция2 : 1Нидерланды
31.08.2017 ЧМ-2018 - Европа Группа A. 7-й тур Франция4 : 0Нидерланды
10.10.2016 ЧМ-2018 - Европа Группа A. 3-й тур Нидерланды0 : 1Франция
25.03.2016 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Нидерланды2 : 3Франция
06.03.2014 Товарищеские матчи (сборные) Март 2014 Франция2 : 0Нидерланды
13.06.2008 ЧЕ-2008 - финальный раунд Группа C. 2-й тур Нидерланды4 : 1Франция
16.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа D. 1-й тур 1 : 2Нидерланды
10.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Нидерланды4 : 0
06.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Нидерланды4 : 0
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 2 : 1Нидерланды
22.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Нидерланды4 : 0
17.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа D. 1-й тур 0 : 1Франция
09.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Франция0 : 0
05.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Франция3 : 0
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Франция3 : 2
23.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Франция0 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа ЧЕ-2024: Нидерланды — Франция. Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Германия26
2
1/8 финала
Швейцария24
3
1/8 финала - возможный выход
Шотландия21
4 Венгрия20
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Испания13
2
1/8 финала
Италия13
3
1/8 финала - возможный выход
Албания21
4 Хорватия21
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Англия24
2
1/8 финала
Дания22
3
1/8 финала - возможный выход
Словения22
4 Сербия21
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Нидерланды13
2
1/8 финала
Франция13
3
1/8 финала - возможный выход
Польша10
4 Австрия10
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Румыния13
2
1/8 финала
Словакия13
3
1/8 финала - возможный выход
Бельгия10
4 Украина10
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Турция13
2
1/8 финала
Португалия13
3
1/8 финала - возможный выход
Чехия10
4 Грузия10

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