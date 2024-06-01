Нидерланды - Франция 21 Июня прямая трансляция
Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
21 Июня 2024 года в 22:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа D. 2-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нидерланды - Франция, которое состоится 21 Июня 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа D. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нидерланды
Франция
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|22
|зщ
|Дензел Думфрис
|6
|зщ
|Стефан де Врей
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|5
|зщ
|Натан Аке
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|24
|пз
|Йерди Схаутен
|16
|пз
|Йоей Верман
|7
|пз
|Хави Симонс
|10
|нп
|Мемфис Депай
|11
|нп
|Коди Гакпо
|16
|вр
|Мик Меньян
|5
|зщ
|Жюль Кунде
|4
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|17
|зщ
|Вильям Салиба
|22
|зщ
|Тео Эрнандес
|13
|пз
|Н'Голо Канте
|14
|пз
|Адриен Рабьо
|7
|нп
|Антуан Гризманн
|11
|нп
|Усман Дембеле
|9
|нп
|Оливье Жиру
|15
|нп
|Маркус Тюрам
Главные тренеры
|Рональд Куман
|Дидье Дешам
История личных встреч
|13.10.2023
|ЧЕ-2024 — квалификация
|Группа B. 7-й тур
|1 : 2
|24.03.2023
|ЧЕ-2024 — квалификация
|Группа B. 1-й тур
|4 : 0
|16.11.2018
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 1. 5-й тур
|2 : 0
|09.09.2018
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 1. 2-й тур
|2 : 1
|31.08.2017
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа A. 7-й тур
|4 : 0
|10.10.2016
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа A. 3-й тур
|0 : 1
|25.03.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 3
|06.03.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Март 2014
|2 : 0
|13.06.2008
|ЧЕ-2008 - финальный раунд
|Группа C. 2-й тур
|4 : 1
|16.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа D. 1-й тур
|1 : 2
|10.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|06.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|22.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|17.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа D. 1-й тур
|0 : 1
|09.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|05.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 2
|23.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа ЧЕ-2024: Нидерланды — Франция. Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Германия
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Швейцария
|2
|4
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Шотландия
|2
|1
|4
|Венгрия
|2
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Испания
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Италия
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Албания
|2
|1
|4
|Хорватия
|2
|1
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Англия
|2
|4
| 2
1/8 финала
|Дания
|2
|2
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Словения
|2
|2
|4
|Сербия
|2
|1
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Нидерланды
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Франция
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Польша
|1
|0
|4
|Австрия
|1
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Румыния
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Словакия
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Бельгия
|1
|0
|4
|Украина
|1
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Турция
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Португалия
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Чехия
|1
|0
|4
|Грузия
|1
|0