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Парагвай - Бразилия 29 Июня прямая трансляция

Стадион: Эллиджиант (Лас-Вегас, США), вместимость: 65000
29 Июня 2024 года в 04:00 (+03:00). Кубок Америки — 2024, Группа D. 2-й тур
Главный судья: Пьеро Маса Гомес (Чили);
Парагвай
Бразилия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парагвай - Бразилия, которое состоится 29 Июня 2024 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Америки — 2024, Группа D. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Эллиджиант (Лас-Вегас, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Парагвай
Бразилия
22 Парагвай вр Родриго Мориниго
25 Парагвай зщ Густаво Веласкес
5 Парагвай зщ Фабиан Бальбуэна
3 Парагвай зщ Омар Альдерете
4 Парагвай зщ Матиас Эспиноса
16 Парагвай пз Матиас Рохас
14 Парагвай пз Андрес Кубас
26 Парагвай пз Эрнесто Кабальеро
10 Парагвай пз Мигель Альмирон
18 Парагвай нп Алекс Арче
19 Парагвай нп Хулио Энсисо
1 Бразилия вр Алисон Бекер
2 Бразилия зщ Данило
3 Бразилия зщ Эдер Милитао
4 Бразилия зщ Маркиньос
16 Бразилия зщ Гильерме Арана
5 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
18 Бразилия пз Дуглас Луис
11 Бразилия пз Рафинья
8 Бразилия пз Лукас Пакета
10 Бразилия пз Родриго
7 Бразилия нп Винисиус Жуниор
Главные тренеры
Аргентина Даниэль Гарнеро
Бразилия Доривал Жуниор
История личных встреч
02.02.2022 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 16-й тур Бразилия4 : 0Парагвай
09.06.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 8-й тур Парагвай0 : 2Бразилия
28.06.2019 Кубок Америки 1/4 финала Бразилия0 : 0 4 : 3Парагвай
29.03.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 14-й тур Бразилия3 : 0Парагвай
30.03.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 6-й тур Парагвай2 : 2Бразилия
28.06.2015 Кубок Америки 1/4 финала Бразилия1 : 1 3 : 4Парагвай
17.07.2011 Кубок Америки 1/4 финала Бразилия0 : 0 0 : 2Парагвай
09.07.2011 Кубок Америки Группа B. 2-й тур Бразилия2 : 2Парагвай
11.06.2009 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 14-й тур Бразилия2 : 1Парагвай
15.06.2008 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 5-й тур Парагвай2 : 0Бразилия
25.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа D. 1-й тур 2 : 1Парагвай
17.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 1Парагвай
12.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 3 : 0Парагвай
08.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 0Парагвай
22.11.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 6-й тур Парагвай0 : 1
25.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа D. 1-й тур Бразилия0 : 0
13.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 1 : 1Бразилия
09.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 2 : 3Бразилия
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 3 : 3Бразилия
23.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 1Бразилия
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
Аргентина26
2
1/4 финала
Канада23
3 Перу21
4 Чили21
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Венесуэла26
2
1/4 финала
Эквадор23
3 Мексика23
4 Ямайка20
Группа C
КомандаИО
1
1/4 финала
Уругвай26
2
1/4 финала
США23
3 Панама23
4 Боливия20
Группа D
КомандаИО
1
1/4 финала
Колумбия13
2
1/4 финала
Бразилия11
3 Коста-Рика11
4 Парагвай10

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