Парагвай - Бразилия 29 Июня прямая трансляция
Стадион: Эллиджиант (Лас-Вегас, США), вместимость: 65000
29 Июня 2024 года в 04:00 (+03:00). Кубок Америки — 2024, Группа D. 2-й тур
Главный судья: Пьеро Маса Гомес (Чили);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парагвай - Бразилия, которое состоится 29 Июня 2024 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Америки — 2024, Группа D. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Эллиджиант (Лас-Вегас, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Парагвай
Бразилия
|22
|вр
|Родриго Мориниго
|25
|зщ
|Густаво Веласкес
|5
|зщ
|Фабиан Бальбуэна
|3
|зщ
|Омар Альдерете
|4
|зщ
|Матиас Эспиноса
|16
|пз
|Матиас Рохас
|14
|пз
|Андрес Кубас
|26
|пз
|Эрнесто Кабальеро
|10
|пз
|Мигель Альмирон
|18
|нп
|Алекс Арче
|19
|нп
|Хулио Энсисо
|1
|вр
|Алисон Бекер
|2
|зщ
|Данило
|3
|зщ
|Эдер Милитао
|4
|зщ
|Маркиньос
|16
|зщ
|Гильерме Арана
|5
|пз
|Бруно Гимарайнс
|18
|пз
|Дуглас Луис
|11
|пз
|Рафинья
|8
|пз
|Лукас Пакета
|10
|пз
|Родриго
|7
|нп
|Винисиус Жуниор
Главные тренеры
|Даниэль Гарнеро
|Доривал Жуниор
История личных встреч
|02.02.2022
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 16-й тур
|4 : 0
|09.06.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 8-й тур
|0 : 2
|28.06.2019
|Кубок Америки
|1/4 финала
|0 : 0 4 : 3
|29.03.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 14-й тур
|3 : 0
|30.03.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 6-й тур
|2 : 2
|28.06.2015
|Кубок Америки
|1/4 финала
|1 : 1 3 : 4
|17.07.2011
|Кубок Америки
|1/4 финала
|0 : 0 0 : 2
|09.07.2011
|Кубок Америки
|Группа B. 2-й тур
|2 : 2
|11.06.2009
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 14-й тур
|2 : 1
|15.06.2008
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 5-й тур
|2 : 0
|25.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа D. 1-й тур
|2 : 1
|17.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|12.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|08.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|22.11.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 6-й тур
|0 : 1
|25.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа D. 1-й тур
|0 : 0
|13.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|09.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 3
|23.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 1
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Аргентина
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Канада
|2
|3
|3
|Перу
|2
|1
|4
|Чили
|2
|1
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Венесуэла
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Эквадор
|2
|3
|3
|Мексика
|2
|3
|4
|Ямайка
|2
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Уругвай
|2
|6
| 2
1/4 финала
|США
|2
|3
|3
|Панама
|2
|3
|4
|Боливия
|2
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Колумбия
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Бразилия
|1
|1
|3
|Коста-Рика
|1
|1
|4
|Парагвай
|1
|0