Фортуна - Алмере Сити 16 Августа прямая трансляция
Стадион: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды), вместимость: 12500
16 Августа 2024 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур
Главный судья: Йоей Кой (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Алмере Сити, которое состоится 16 Августа 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фортуна
Ситтард-Гелен
Алмере Сити
Алмере
|31
|вр
|Маттейс Брандерхорст
|4
|зщ
|Шон Адевойе
|14
|зщ
|Родриго Гут
|12
|пз
|Иву Пинту
|35
|пз
|Митчелл Дейкс
|28
|пз
|Йосип Митрович
|32
|пз
|Rosier Loreintz
|10
|пз
|Ален Халилович
|11
|пз
|Makan Aiko
|80
|нп
|Райан Фоссо-Имефак
|7
|нп
|Кристоффер Петерсон
|1
|вр
|Нордин Баккер
|5
|зщ
|Jochem Ritmeester van de Kamp
|2
|зщ
|Шерел Флоранус
|3
|зщ
|Йоей Якобс
|25
|зщ
|Кристофер Маменги
|14
|зщ
|Василиос Загаритис
|8
|пз
|Стейе Ресинк
|23
|нп
|Алекс Бальбао
|9
|нп
|Томас Робине
|17
|нп
|Корнелиус Хансен
|24
|нп
|Фе Маттуа
Главные тренеры
|Данни Бёйс
|Хедвигес Мадуро
История личных встреч
|24.01.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|0 : 0
|17.01.2024
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|1 : 2
|19.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|2 : 1
|30.03.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|32-й тур
|1 : 4
|01.09.2017
|Нидерланды - Первый дивизион
|3-й тур
|2 : 1
|11.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|0 : 2
|19.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|0 : 0
|12.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|1 : 1
|03.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|0 : 0
|28.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|3 : 2
|10.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|0 : 1
|19.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 4
|12.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|3 : 0
|03.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|1 : 1
|24.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Гронинген
|1
|3
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Фортуна
|1
|3
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Твенте
|1
|3
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|1
|3
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|1
|3
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|1
|3
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Виллем II
|1
|1
|9
|Фейеноорд
|1
|1
|10
|Спарта
|1
|1
|11
|Хераклес
|1
|1
|12
|НЕК Неймеген
|1
|0
|13
|Алмере Сити
|1
|0
|14
|ПЕК Зволле
|1
|0
|15
|Херенвен
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Гоу Эхед Иглс
|1
|0
| 17
Зона вылета
|НАК Бреда
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|1
|0