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Фортуна - Алмере Сити 16 Августа прямая трансляция

Стадион: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды), вместимость: 12500
16 Августа 2024 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур
Главный судья: Йоей Кой (Нидерланды);
Фортуна
Алмере Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Алмере Сити, которое состоится 16 Августа 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фортуна
Ситтард-Гелен
Алмере Сити
Алмере
31 Нидерланды вр Маттейс Брандерхорст
4 Бельгия зщ Шон Адевойе
14 Бразилия зщ Родриго Гут
12 Португалия пз Иву Пинту
35 Нидерланды пз Митчелл Дейкс
28 Хорватия пз Йосип Митрович
32 Франция пз Rosier Loreintz
10 Хорватия пз Ален Халилович
11 Франция пз Makan Aiko
80 Швейцария нп Райан Фоссо-Имефак
7 Швеция нп Кристоффер Петерсон
1 Нидерланды вр Нордин Баккер
5 Нидерланды зщ Jochem Ritmeester van de Kamp
2 Кюрасао зщ Шерел Флоранус
3 Нидерланды зщ Йоей Якобс
25 Нидерланды зщ Кристофер Маменги
14 Греция зщ Василиос Загаритис
8 Нидерланды пз Стейе Ресинк
23 Экваториальная Гвинея нп Алекс Бальбао
9 Франция нп Томас Робине
17 Норвегия нп Корнелиус Хансен
24 Коморские острова нп Фе Маттуа
Главные тренеры
Нидерланды Данни Бёйс
Нидерланды Хедвигес Мадуро
История личных встреч
24.01.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 18-й тур Алмере Сити0 : 0Фортуна
17.01.2024 Кубок Нидерландов 1/8 финала Алмере Сити1 : 2Фортуна
19.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 2-й тур Фортуна2 : 1Алмере Сити
30.03.2018 Нидерланды - Первый дивизион 32-й тур Алмере Сити1 : 4Фортуна
01.09.2017 Нидерланды - Первый дивизион 3-й тур Фортуна2 : 1Алмере Сити
11.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур 0 : 2Фортуна
19.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур 0 : 0Фортуна
12.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Фортуна1 : 1
03.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур Фортуна0 : 0
28.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур 3 : 2Фортуна
10.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур Алмере Сити0 : 1
19.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Алмере Сити1 : 4
12.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур 3 : 0Алмере Сити
03.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур Алмере Сити1 : 1
24.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур 3 : 1Алмере Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен13
2
Лига чемпионов
Гронинген13
3
Квалификация Лиги чемпионов
Фортуна13
4
Квалификация Лиги Европы
Твенте13
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс13
6
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт13
7
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар13
8
Плей-офф Лиги конференций
Виллем II11
9 Фейеноорд11
10 Спарта11
11 Хераклес11
12 НЕК Неймеген10
13 Алмере Сити10
14 ПЕК Зволле10
15 Херенвен10
16
Стыковая зона
Гоу Эхед Иглс10
17
Зона вылета
НАК Бреда10
18
Зона вылета
Валвейк10

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