01:09 ()
Онлайн трансляции
Суббота 17 августа
Свернуть список

Филлинген - Хайденхайм 17 Августа прямая трансляция

Стадион: МС Технолоджи Арена (Филлинген-Швеннинген, Германия), вместимость: 16000
17 Августа 2024 года в 16:30 (+03:00). Кубок Германии, 1/32 финала
Филлинген
Хайденхайм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Филлинген - Хайденхайм, которое состоится 17 Августа 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: МС Технолоджи Арена (Филлинген-Швеннинген, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Филлинген
Филлинген-Швеннинген
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
История личных встреч
08.08.2021Кубок Германии1-й раундФиллинген1 : 4
10.08.2019Кубок Германии1-й раундФиллинген1 : 3 ДВ
20.08.2016Кубок Германии1-й раундФиллинген1 : 4
18.05.2024Германия - Бундеслига34-й турХайденхайм4 : 1
11.05.2024Германия - Бундеслига33-й тур1 : 1Хайденхайм
05.05.2024Германия - Бундеслига32-й турХайденхайм1 : 1
28.04.2024Германия - Бундеслига31-й тур0 : 1Хайденхайм
20.04.2024Германия - Бундеслига30-й турХайденхайм1 : 2

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close