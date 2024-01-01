Филлинген - Хайденхайм 17 Августа прямая трансляция
Стадион: МС Технолоджи Арена (Филлинген-Швеннинген, Германия), вместимость: 16000
17 Августа 2024 года в 16:30 (+03:00). Кубок Германии, 1/32 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Филлинген - Хайденхайм, которое состоится 17 Августа 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: МС Технолоджи Арена (Филлинген-Швеннинген, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Филлинген
Филлинген-Швеннинген
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
История личных встреч
|08.08.2021
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 4
|10.08.2019
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 3 ДВ
|20.08.2016
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 4
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|4 : 1
|11.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 1
|05.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|1 : 1
|28.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|0 : 1
|20.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 2