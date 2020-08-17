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Дженоа - Интер М 17 Августа прямая трансляция

Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
17 Августа 2024 года в 19:30 (+03:00). Италия — Серия А, 1-й тур
Главный судья: Эрманно Феличани (Италия);
Дженоа
Интер М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Интер М, которое состоится 17 Августа 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дженоа
Генуя
Интер М
Милан
95ИталияврПьерлуиджи Голлини
4БельгиязщКони де Винтер
13ИталиязщМаттья Бани
22МексиказщХоан Васкес
59ИталиязщАлессандро Дзаноли
3ИспаниязщАарон Кариколь
32ДанияпзМортен Френнруп
47ХорватияпзМилан Бадель
17УкраинапзРуслан Малиновский
10БразилиянпЖуниор Мессьяс
9ПортугалиянпВитор Оливейра
1ШвейцарияврЯн Зоммер
31ГерманиязщЯнн Биссекк
15ИталиязщФранческо Ачерби
95ИталиязщАлессандро Бастони
36ИталиязщМаттео Дармиан
32ИталиязщФедерико Димарко
23ИталияпзНиколо Барелла
20ТурцияпзХакан Чалханоглу
22АрменияпзГенрих Мхитарян
9ФранциянпМаркус Тюрам
10АргентинанпЛаутаро Мартинес
Главные тренеры
ИталияАльберто Джилардино
ИталияСимоне Индзаги
История личных встреч
04.03.2024Италия - Серия А27-й турИнтер М2 : 1Дженоа
29.12.2023Италия - Серия А18-й турДженоа1 : 1Интер М
25.02.2022Италия - Серия А27-й турДженоа0 : 0Интер М
21.08.2021Италия - Серия А1-й турИнтер М4 : 0Дженоа
28.02.2021Италия - Серия А24-й турИнтер М3 : 0Дженоа
24.10.2020Италия - Серия А5-й турДженоа0 : 2Интер М
25.07.2020Италия - Серия А36-й турДженоа0 : 3Интер М
21.12.2019Италия - Серия А17-й турИнтер М4 : 0Дженоа
03.04.2019Италия - Серия А30-й турДженоа0 : 4Интер М
03.11.2018Италия - Серия А11-й турИнтер М5 : 0Дженоа
09.08.2024Кубок Италии1/32 финалаДженоа1 : 0
24.05.2024Италия - Серия А38-й турДженоа2 : 0
19.05.2024Италия - Серия А37-й тур1 : 0Дженоа
12.05.2024Италия - Серия А36-й турДженоа2 : 1
05.05.2024Италия - Серия А35-й тур3 : 3Дженоа
11.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20241 : 1Интер М
07.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Интер М0 : 2
02.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20241 : 1Интер М
27.07.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Интер М3 : 0
26.05.2024Италия - Серия А38-й тур2 : 2Интер М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Монца00
2
Лига чемпионов
Венеция00
3
Лига чемпионов
Аталанта00
4
Лига чемпионов
Кальяри00
5
Лига Европы
Эмполи00
6
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина00
7 Лацио00
8 Милан00
9 Удинезе00
10 Интер М00
11 Рома00
12 Торино00
13 Болонья00
14 Наполи00
15 Верона00
16 Ювентус00
17 Лечче00
18
Зона вылета
Парма00
19
Зона вылета
Комо00
20
Зона вылета
Дженоа00

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