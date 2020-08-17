Дженоа - Интер М 17 Августа прямая трансляция
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
17 Августа 2024 года в 19:30 (+03:00). Италия — Серия А, 1-й тур
Главный судья: Эрманно Феличани (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Интер М, которое состоится 17 Августа 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дженоа
Генуя
Интер М
Милан
|95
|вр
|Пьерлуиджи Голлини
|4
|зщ
|Кони де Винтер
|13
|зщ
|Маттья Бани
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|59
|зщ
|Алессандро Дзаноли
|3
|зщ
|Аарон Кариколь
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|47
|пз
|Милан Бадель
|17
|пз
|Руслан Малиновский
|10
|нп
|Жуниор Мессьяс
|9
|нп
|Витор Оливейра
|1
|вр
|Ян Зоммер
|31
|зщ
|Янн Биссекк
|15
|зщ
|Франческо Ачерби
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|36
|зщ
|Маттео Дармиан
|32
|зщ
|Федерико Димарко
|23
|пз
|Николо Барелла
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
Главные тренеры
|Альберто Джилардино
|Симоне Индзаги
История личных встреч
|04.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|2 : 1
|29.12.2023
|Италия - Серия А
|18-й тур
|1 : 1
|25.02.2022
|Италия - Серия А
|27-й тур
|0 : 0
|21.08.2021
|Италия - Серия А
|1-й тур
|4 : 0
|28.02.2021
|Италия - Серия А
|24-й тур
|3 : 0
|24.10.2020
|Италия - Серия А
|5-й тур
|0 : 2
|25.07.2020
|Италия - Серия А
|36-й тур
|0 : 3
|21.12.2019
|Италия - Серия А
|17-й тур
|4 : 0
|03.04.2019
|Италия - Серия А
|30-й тур
|0 : 4
|03.11.2018
|Италия - Серия А
|11-й тур
|5 : 0
|09.08.2024
|Кубок Италии
|1/32 финала
|1 : 0
|24.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|2 : 0
|19.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|1 : 0
|12.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|2 : 1
|05.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|3 : 3
|11.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|07.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 2
|02.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|27.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 0
|26.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Монца
|0
|0
| 2
Лига чемпионов
|Венеция
|0
|0
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|0
|0
| 4
Лига чемпионов
|Кальяри
|0
|0
| 5
Лига Европы
|Эмполи
|0
|0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|0
|0
|7
|Лацио
|0
|0
|8
|Милан
|0
|0
|9
|Удинезе
|0
|0
|10
|Интер М
|0
|0
|11
|Рома
|0
|0
|12
|Торино
|0
|0
|13
|Болонья
|0
|0
|14
|Наполи
|0
|0
|15
|Верона
|0
|0
|16
|Ювентус
|0
|0
|17
|Лечче
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Парма
|0
|0
| 19
Зона вылета
|Комо
|0
|0
| 20
Зона вылета
|Дженоа
|0
|0