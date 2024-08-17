Эмполи - Монца 17 Августа прямая трансляция
Стадион: Карло Кастеллани — Компьютер Гросс Арена (Эмполи, Италия), вместимость: 16284
17 Августа 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 1-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Монца, которое состоится 17 Августа 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани — Компьютер Гросс Арена (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эмполи
Эмполи
Монца
Монца
|23
|вр
|Девис Васкес
|26
|зщ
|Маттиа Вити
|3
|зщ
|Джузеппе Пеццелла
|4
|зщ
|Себастьян Валюкевич
|34
|зщ
|Ардиан Исмайли
|32
|пз
|Николас Хаас
|6
|пз
|Лиам Хендерсон
|21
|пз
|Якопо Фаццини
|11
|нп
|Эммануэль Гьяси
|99
|нп
|Себастьяно Эспозито
|29
|нп
|Лоренцо Коломбо
|21
|вр
|Семуэль Пицциньякко
|4
|зщ
|Армандо Иццо
|22
|зщ
|Пабло Мари
|44
|зщ
|Андреа Карбони
|19
|зщ
|Самуэле Биринделли
|77
|зщ
|Гиоргос Кирьякопулос
|38
|пз
|Уоррен Бондо
|32
|пз
|Маттео Пессина
|14
|пз
|Даниэль Мальдини
|10
|нп
|Джанлука Капрари
|11
|нп
|Милан Джурич
Главные тренеры
|Роберто Д'Аверса
|Алессандро Неста
История личных встреч
|21.01.2024
|Италия - Серия А
|21-й тур
|3 : 0
|26.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 0
|04.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 25-й тур
|2 : 1
|15.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 10-й тур
|1 : 0
|06.02.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 21-й тур
|1 : 1
|03.10.2020
|Италия - Серия B
|Серия B. 2-й тур
|0 : 0
|10.08.2024
|Кубок Италии
|1/32 финала
|4 : 1
|26.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|2 : 1
|19.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|1 : 1
|12.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|2 : 0
|05.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|0 : 0
|13.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 1
|09.08.2024
|Кубок Италии
|1/32 финала
|0 : 0 9 : 8
|25.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|2 : 0
|19.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|0 : 1
|13.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Монца
|0
|0
| 2
Лига чемпионов
|Венеция
|0
|0
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|0
|0
| 4
Лига чемпионов
|Кальяри
|0
|0
| 5
Лига Европы
|Эмполи
|0
|0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|0
|0
|7
|Лацио
|0
|0
|8
|Милан
|0
|0
|9
|Удинезе
|0
|0
|10
|Интер М
|0
|0
|11
|Рома
|0
|0
|12
|Торино
|0
|0
|13
|Болонья
|0
|0
|14
|Наполи
|0
|0
|15
|Верона
|0
|0
|16
|Ювентус
|0
|0
|17
|Лечче
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Парма
|0
|0
| 19
Зона вылета
|Комо
|0
|0
| 20
Зона вылета
|Дженоа
|0
|0