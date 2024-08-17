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Суббота 17 августа
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Эмполи - Монца 17 Августа прямая трансляция

Стадион: Карло Кастеллани — Компьютер Гросс Арена (Эмполи, Италия), вместимость: 16284
17 Августа 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 1-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
Эмполи
Монца

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Монца, которое состоится 17 Августа 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани — Компьютер Гросс Арена (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эмполи
Эмполи
Монца
Монца
23КолумбияврДевис Васкес
26ИталиязщМаттиа Вити
3ИталиязщДжузеппе Пеццелла
4ПольшазщСебастьян Валюкевич
34АлбаниязщАрдиан Исмайли
32ШвейцарияпзНиколас Хаас
6ШотландияпзЛиам Хендерсон
21ИталияпзЯкопо Фаццини
11ГананпЭммануэль Гьяси
99ИталиянпСебастьяно Эспозито
29ИталиянпЛоренцо Коломбо
21ИталияврСемуэль Пицциньякко
4ИталиязщАрмандо Иццо
22ИспаниязщПабло Мари
44ИталиязщАндреа Карбони
19ИталиязщСамуэле Биринделли
77ГрециязщГиоргос Кирьякопулос
38ФранцияпзУоррен Бондо
32ИталияпзМаттео Пессина
14ИталияпзДаниэль Мальдини
10ИталиянпДжанлука Капрари
11Босния и ГерцеговинанпМилан Джурич
Главные тренеры
ИталияРоберто Д'Аверса
ИталияАлессандро Неста
История личных встреч
21.01.2024Италия - Серия А21-й турЭмполи3 : 0Монца
26.08.2023Италия - Серия А2-й турМонца2 : 0Эмполи
04.03.2023Италия - Серия АСерия А. 25-й турМонца2 : 1Эмполи
15.10.2022Италия - Серия АСерия А. 10-й турЭмполи1 : 0Монца
06.02.2021Италия - Серия BСерия B. 21-й турМонца1 : 1Эмполи
03.10.2020Италия - Серия BСерия B. 2-й турЭмполи0 : 0Монца
10.08.2024Кубок Италии1/32 финалаЭмполи4 : 1
26.05.2024Италия - Серия А38-й турЭмполи2 : 1
19.05.2024Италия - Серия А37-й тур1 : 1Эмполи
12.05.2024Италия - Серия А36-й тур2 : 0Эмполи
05.05.2024Италия - Серия А35-й турЭмполи0 : 0
13.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20243 : 1Монца
09.08.2024Кубок Италии1/32 финалаМонца0 : 0 9 : 8
25.05.2024Италия - Серия А38-й тур2 : 0Монца
19.05.2024Италия - Серия А37-й турМонца0 : 1
13.05.2024Италия - Серия А36-й тур2 : 1Монца
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Монца00
2
Лига чемпионов
Венеция00
3
Лига чемпионов
Аталанта00
4
Лига чемпионов
Кальяри00
5
Лига Европы
Эмполи00
6
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина00
7 Лацио00
8 Милан00
9 Удинезе00
10 Интер М00
11 Рома00
12 Торино00
13 Болонья00
14 Наполи00
15 Верона00
16 Ювентус00
17 Лечче00
18
Зона вылета
Парма00
19
Зона вылета
Комо00
20
Зона вылета
Дженоа00

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