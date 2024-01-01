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Норвич Сити - Блэкберн Роверс 17 Августа прямая трансляция

Стадион: Кэрроу Роуд (Норвич, Англия), вместимость: 27606
17 Августа 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 2-й тур
Норвич Сити
Блэкберн Роверс

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвич Сити - Блэкберн Роверс, которое состоится 17 Августа 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Кэрроу Роуд (Норвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Норвич Сити
Норидж
Блэкберн Роверс
Блэкберн
История личных встреч
24.02.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 34-й турБлэкберн Роверс1 : 1Норвич Сити
05.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 15-й турНорвич Сити1 : 3Блэкберн Роверс
07.04.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 40-й турБлэкберн Роверс0 : 2Норвич Сити
08.01.2023Кубок Англии1/32 финалаНорвич Сити0 : 1Блэкберн Роверс
17.12.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й турНорвич Сити0 : 2Блэкберн Роверс
20.03.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 38-й турНорвич Сити1 : 1Блэкберн Роверс
12.12.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 18-й турБлэкберн Роверс1 : 2Норвич Сити
27.04.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 45-й турНорвич Сити2 : 1Блэкберн Роверс
22.12.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й турБлэкберн Роверс0 : 1Норвич Сити
11.03.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 37-й турНорвич Сити2 : 2Блэкберн Роверс
13.08.2024Англия — Кубок лиги1-й раундНорвич Сити4 : 3
10.08.2024Англия — Чемпионшип1-й тур2 : 0Норвич Сити
16.05.2024Англия - ЧемпионшипПлей-офф. 1/2 финала. 2-й матч4 : 0Норвич Сити
12.05.2024Англия - ЧемпионшипПлей-офф. 1/2 финала. 1-й матчНорвич Сити0 : 0
04.05.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 46-й тур1 : 0Норвич Сити
13.08.2024Англия — Кубок лиги1-й раунд1 : 6Блэкберн Роверс
09.08.2024Англия — Чемпионшип1-й турБлэкберн Роверс4 : 2
04.05.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 46-й тур0 : 2Блэкберн Роверс
27.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 45-й турБлэкберн Роверс0 : 0
21.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 44-й турБлэкберн Роверс1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шеффилд Уэнсдей13
2
Повышение
Бёрнли13
3
Плей-офф
Блэкберн Роверс13
4
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион13
5
Плей-офф
Сандерленд13
6
Плей-офф
Оксфорд Юнайтед13
7 Уотфорд13
8 Мидлсбро13
9 Сток Сити13
10 Шеффилд Юнайтед11
11 Портсмут11
12 Лидс Юнайтед11
13 Бристоль Сити11
14 Халл Сити11
15 Миллуолл10
16 Ковентри Сити10
17 Суонси Сити10
18 Дерби Каунти10
19 Куинз Парк Рейнджерс10
20 Кардифф Сити10
21 Престон Норт Энд10
22
Зона вылета
Норвич Сити10
23
Зона вылета
Лутон Таун10
24
Зона вылета
Плимут Аргайл10

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