Челси - Манчестер Сити 18 Августа прямая трансляция
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841
18 Августа 2024 года в 18:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Манчестер Сити, которое состоится 18 Августа 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Челси
Лондон
Манчестер Сити
Манчестер
|1
|вр
|Роберт Санчес
|27
|зщ
|Мало Гюсто
|29
|зщ
|Уэсли Фофана
|6
|зщ
|Леви Колвилл
|3
|зщ
|Марк Кукурелья
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|45
|пз
|Ромео Лавиа
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|20
|пз
|Коул Палмер
|18
|пз
|Кристофер Нкунку
|15
|нп
|Николас Джексон
|31
|вр
|Эдерсон
|82
|зщ
|Рико Льюис
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|17
|пз
|Кевин Де Брёйне
|8
|пз
|Матео Ковачич
|20
|пз
|Бернарду Силва
|11
|нп
|Жереми Доку
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|26
|нп
|Савио
Главные тренеры
|Энцо Мареска
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|04.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|4 : 2
|20.04.2024
|Кубок Англии
|1/2 финала
|1 : 0
|17.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 1
|12.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|4 : 4
|21.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 0
|08.01.2023
|Кубок Англии
|1/32 финала
|4 : 0
|05.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 1
|09.11.2022
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|2 : 0
|15.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 0
|25.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1
|11.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|07.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 1
|04.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|4 : 2
|27.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 4
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 1
|10.08.2024
|Суперкубок Англии — 2024
|Финал
|1 : 1 7 : 6
|04.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|4 : 2
|31.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2 4 : 1
|28.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 3
|24.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 4
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча первого тура АПЛ: «Челси» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Манчестер Юнайтед
|1
|3
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|3
|7
|Борнмут
|1
|1
|8
|Ноттингем Форест
|1
|1
|9
|Лестер Сити
|0
|0
|10
|Челси
|0
|0
|11
|Манчестер Сити
|0
|0
|12
|Тоттенхэм Хотспур
|0
|0
|13
|Кристал Пэлас
|0
|0
|14
|Брентфорд
|0
|0
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|1
|0
|16
|Саутгемптон
|1
|0
|17
|Фулхэм
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|1
|0
| 19
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|1
|0
| 20
Зона вылета
|Эвертон
|1
|0