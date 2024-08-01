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Челси - Манчестер Сити 18 Августа прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841
18 Августа 2024 года в 18:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Челси
Манчестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Манчестер Сити, которое состоится 18 Августа 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон
Манчестер Сити
Манчестер
1 Испания вр Роберт Санчес
27 Франция зщ Мало Гюсто
29 Франция зщ Уэсли Фофана
6 Англия зщ Леви Колвилл
3 Испания зщ Марк Кукурелья
8 Аргентина пз Энцо Фернандес
45 Бельгия пз Ромео Лавиа
25 Эквадор пз Мойсес Кайседо
20 Англия пз Коул Палмер
18 Франция пз Кристофер Нкунку
15 Сенегал нп Николас Джексон
31 Бразилия вр Эдерсон
82 Англия зщ Рико Льюис
25 Швейцария зщ Мануэль Аканджи
3 Португалия зщ Рубен Диаш
24 Хорватия зщ Йошко Гвардиол
17 Бельгия пз Кевин Де Брёйне
8 Хорватия пз Матео Ковачич
20 Португалия пз Бернарду Силва
11 Бельгия нп Жереми Доку
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
26 Бразилия нп Савио
Главные тренеры
Италия Энцо Мареска
Испания Хосеп Гвардиола
История личных встреч
04.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Манчестер Сити4 : 2Челси
20.04.2024 Кубок Англии 1/2 финала Манчестер Сити1 : 0Челси
17.02.2024 Англия - Премьер-лига 25-й тур Манчестер Сити1 : 1Челси
12.11.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур Челси4 : 4Манчестер Сити
21.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур Манчестер Сити1 : 0Челси
08.01.2023 Кубок Англии 1/32 финала Манчестер Сити4 : 0Челси
05.01.2023 Англия - Премьер-лига 19-й тур Челси0 : 1Манчестер Сити
09.11.2022 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Манчестер Сити2 : 0Челси
15.01.2022 Англия - Премьер-лига 22-й тур Манчестер Сити1 : 0Челси
25.09.2021 Англия - Премьер-лига 6-й тур Челси0 : 1Манчестер Сити
11.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Челси1 : 1
07.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 1Челси
04.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Манчестер Сити4 : 2Челси
27.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Челси1 : 4
19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур Челси2 : 1
10.08.2024 Суперкубок Англии — 2024 Финал Манчестер Сити1 : 1 7 : 6
04.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Манчестер Сити4 : 2Челси
31.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 2 4 : 1Манчестер Сити
28.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Манчестер Сити2 : 3
24.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Манчестер Сити3 : 4
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча первого тура АПЛ: «Челси» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион13
2
Лига чемпионов
Ливерпуль13
3
Лига чемпионов
Арсенал13
4
Лига чемпионов
Астон Вилла13
5
Лига Европы
Манчестер Юнайтед13
6 Ньюкасл Юнайтед13
7 Борнмут11
8 Ноттингем Форест11
9 Лестер Сити00
10 Челси00
11 Манчестер Сити00
12 Тоттенхэм Хотспур00
13 Кристал Пэлас00
14 Брентфорд00
15 Вест Хэм Юнайтед10
16 Саутгемптон10
17 Фулхэм10
18
Зона вылета
Вулверхэмптон10
19
Зона вылета
Ипсвич Таун10
20
Зона вылета
Эвертон10

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