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Зандхаузен - Кёльн 18 Августа прямая трансляция

Стадион: Джей Пи ам Хардтвальд (Зандхаузен, Германия), вместимость: 14508
18 Августа 2024 года в 16:30 (+03:00). Кубок Германии, 1/32 финала
Зандхаузен
Кёльн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зандхаузен - Кёльн, которое состоится 18 Августа 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: Джей Пи ам Хардтвальд (Зандхаузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зандхаузен
Зандхаузен
Кёльн
Кёльн
Главные тренеры
АвстрияГерхард Штрубер
История личных встреч
23.02.2019Германия - Вторая Бундеслига23-й турКёльн3 : 1Зандхаузен
21.09.2018Германия - Вторая Бундеслига6-й турЗандхаузен0 : 2Кёльн
01.11.2023Кубок Германии1/16 финалаЗандхаузен2 : 5
11.08.2023Кубок Германии1-й раундЗандхаузен3 : 3 4 : 2
28.05.2023Германия - Вторая Бундеслига34-й турЗандхаузен0 : 1
20.05.2023Германия - Вторая Бундеслига33-й тур1 : 0Зандхаузен
12.05.2023Германия - Вторая Бундеслига32-й турЗандхаузен1 : 2
10.08.2024Германия — Вторая Бундеслига2-й тур2 : 2Кёльн
02.08.2024Германия — Вторая Бундеслига1-й турКёльн1 : 2
18.05.2024Германия - Бундеслига34-й тур4 : 1Кёльн
11.05.2024Германия - Бундеслига33-й турКёльн3 : 2
04.05.2024Германия - Бундеслига32-й турКёльн0 : 0

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