Зандхаузен - Кёльн 18 Августа прямая трансляция
Стадион: Джей Пи ам Хардтвальд (Зандхаузен, Германия), вместимость: 14508
18 Августа 2024 года в 16:30 (+03:00). Кубок Германии, 1/32 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зандхаузен - Кёльн, которое состоится 18 Августа 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: Джей Пи ам Хардтвальд (Зандхаузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зандхаузен
Зандхаузен
Кёльн
Кёльн
Главные тренеры
|Герхард Штрубер
История личных встреч
|23.02.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|3 : 1
|21.09.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|0 : 2
|01.11.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 5
|11.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|3 : 3 4 : 2
|28.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|0 : 1
|20.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|1 : 0
|12.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|1 : 2
|10.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|2 : 2
|02.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|1 : 2
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|4 : 1
|11.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|3 : 2
|04.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|0 : 0