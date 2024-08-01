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Хераклес - ПСВ Эйндховен 18 Августа прямая трансляция

Стадион: Асито (Алмело, Нидерланды), вместимость: 13500
18 Августа 2024 года в 13:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур
Главный судья: Мартин ван ден Керкхоф (Нидерланды);
Хераклес
ПСВ Эйндховен

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хераклес - ПСВ Эйндховен, которое состоится 18 Августа 2024 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Асито (Алмело, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хераклес
Алмело
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
1НидерландыврFabian de Keijzer
2НидерландызщМимейрхел Бенита
4НидерландызщДамон Мирани
23ФинляндиязщЮхо Талвитие
32НидерландызщСем Схеперман
3ГерманияпзJannes Wieckhoff
14БельгияпзБрайан Де Кеерсмакер
26НидерландыпзДаниел ван Кам
7БельгияпзБрайан Лимбомбе
8ГерманияпзМарио Энгельс
24СловакиянпIvan Mesik
1АргентинаврВальтер Бенитес
37СШАзщРичард Ледесма
6НидерландызщРайан Фламинго
35НорвегиязщФредрик Оппегорд
22НидерландызщЙерди Схаутен
32БельгиязщMatteo Dams
27МексикапзИрвин Лосано
7СШАпзМалик Тилльман
23НидерландыпзЙоей Верман
9НидерландынпЛюк де Йонг
11БельгиянпЖоан Бакайоко
Главные тренеры
НидерландыЭрвин ван де Лои
НидерландыПетер Бош
История личных встреч
16.02.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 22-й турПСВ Эйндховен2 : 0Хераклес
04.11.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 11-й турХераклес0 : 6ПСВ Эйндховен
06.03.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 25-й турПСВ Эйндховен3 : 1Хераклес
14.08.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 1-й турХераклес0 : 2ПСВ Эйндховен
04.04.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 28-й турПСВ Эйндховен3 : 0Хераклес
27.09.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 3-й турХераклес1 : 1ПСВ Эйндховен
18.08.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 3-й турХераклес0 : 2ПСВ Эйндховен
15.05.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 33-й турПСВ Эйндховен3 : 1Хераклес
15.12.2018Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 16-й турХераклес0 : 4ПСВ Эйндховен
21.01.2018Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 19-й турХераклес1 : 2ПСВ Эйндховен
11.08.2024Нидерланды — Эредивизия1-й тур0 : 0Хераклес
19.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 34-й турХераклес0 : 0
12.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 33-й тур4 : 0Хераклес
05.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 32-й турХераклес0 : 5
28.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 31-й тур3 : 1Хераклес
10.08.2024Нидерланды — Эредивизия1-й турПСВ Эйндховен5 : 1
04.08.2024Суперкубок Нидерландов 2024ФиналПСВ Эйндховен4 : 4 2 : 4
19.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 34-й турПСВ Эйндховен3 : 1
12.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 33-й тур1 : 1ПСВ Эйндховен
05.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 32-й турПСВ Эйндховен4 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фортуна26
2
Лига чемпионов
АЗ Алкмар26
3
Квалификация Лиги чемпионов
Твенте24
4
Квалификация Лиги Европы
Утрехт24
5
Плей-офф Лиги конференций
ПСВ Эйндховен13
6
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген13
7
Плей-офф Лиги конференций
Аякс13
8
Плей-офф Лиги конференций
Спарта22
9 Виллем II11
10 Фейеноорд11
11 Хераклес11
12 Херенвен21
13 ПЕК Зволле10
14 НЕК Неймеген20
15 Гоу Эхед Иглс10
16
Стыковая зона
НАК Бреда10
17
Зона вылета
Валвейк10
18
Зона вылета
Алмере Сити20

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