Хераклес - ПСВ Эйндховен 18 Августа прямая трансляция
Стадион: Асито (Алмело, Нидерланды), вместимость: 13500
18 Августа 2024 года в 13:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур
Главный судья: Мартин ван ден Керкхоф (Нидерланды);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хераклес - ПСВ Эйндховен, которое состоится 18 Августа 2024 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Асито (Алмело, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хераклес
Алмело
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
|1
|вр
|Fabian de Keijzer
|2
|зщ
|Мимейрхел Бенита
|4
|зщ
|Дамон Мирани
|23
|зщ
|Юхо Талвитие
|32
|зщ
|Сем Схеперман
|3
|пз
|Jannes Wieckhoff
|14
|пз
|Брайан Де Кеерсмакер
|26
|пз
|Даниел ван Кам
|7
|пз
|Брайан Лимбомбе
|8
|пз
|Марио Энгельс
|24
|нп
|Ivan Mesik
|1
|вр
|Вальтер Бенитес
|37
|зщ
|Ричард Ледесма
|6
|зщ
|Райан Фламинго
|35
|зщ
|Фредрик Оппегорд
|22
|зщ
|Йерди Схаутен
|32
|зщ
|Matteo Dams
|27
|пз
|Ирвин Лосано
|7
|пз
|Малик Тилльман
|23
|пз
|Йоей Верман
|9
|нп
|Люк де Йонг
|11
|нп
|Жоан Бакайоко
Главные тренеры
|Эрвин ван де Лои
|Петер Бош
История личных встреч
|16.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|2 : 0
|04.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|0 : 6
|06.03.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|3 : 1
|14.08.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|0 : 2
|04.04.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|3 : 0
|27.09.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|1 : 1
|18.08.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|0 : 2
|15.05.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|3 : 1
|15.12.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|0 : 4
|21.01.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|1 : 2
|11.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|0 : 0
|19.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|0 : 0
|12.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|4 : 0
|05.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|0 : 5
|28.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|3 : 1
|10.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|5 : 1
|04.08.2024
|Суперкубок Нидерландов 2024
|Финал
|4 : 4 2 : 4
|19.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|3 : 1
|12.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|1 : 1
|05.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фортуна
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|2
|6
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Твенте
|2
|4
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Утрехт
|2
|4
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|ПСВ Эйндховен
|1
|3
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|1
|3
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|1
|3
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|2
|2
|9
|Виллем II
|1
|1
|10
|Фейеноорд
|1
|1
|11
|Хераклес
|1
|1
|12
|Херенвен
|2
|1
|13
|ПЕК Зволле
|1
|0
|14
|НЕК Неймеген
|2
|0
|15
|Гоу Эхед Иглс
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|НАК Бреда
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|2
|0