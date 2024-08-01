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Киккерс Оффенбах - Магдебург 19 Августа прямая трансляция

Стадион: Биберер Берг (Оффенбах, Германия), вместимость: 26500
19 Августа 2024 года в 19:00 (+03:00). Кубок Германии, 1/32 финала
Киккерс Оффенбах
Магдебург

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Киккерс Оффенбах - Магдебург, которое состоится 19 Августа 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: Биберер Берг (Оффенбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Киккерс Оффенбах
Оффенбах
Магдебург
Магдебург
История личных встреч
30.07.2022Кубок Германии1-й раундКиккерс Оффенбах1 : 4
22.08.2016Кубок Германии1-й раундКиккерс Оффенбах2 : 3 ДВ
04.03.2015Кубок Германии1/8 финалаКиккерс Оффенбах0 : 2
28.10.2014Кубок Германии2-й раундКиккерс Оффенбах1 : 0
26.02.2013Кубок Германии1/4 финалаКиккерс Оффенбах1 : 2
11.08.2024Германия — Вторая Бундеслига2-й тур1 : 3Магдебург
03.08.2024Германия — Вторая Бундеслига1-й турМагдебург0 : 0
19.05.2024Германия - Вторая Бундеслига34-й тур3 : 2Магдебург
10.05.2024Германия - Вторая Бундеслига33-й турМагдебург0 : 0
04.05.2024Германия - Вторая Бундеслига32-й тур4 : 1Магдебург

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