Киккерс Оффенбах - Магдебург 19 Августа прямая трансляция
Стадион: Биберер Берг (Оффенбах, Германия), вместимость: 26500
19 Августа 2024 года в 19:00 (+03:00). Кубок Германии, 1/32 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Киккерс Оффенбах - Магдебург, которое состоится 19 Августа 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: Биберер Берг (Оффенбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Киккерс Оффенбах
Оффенбах
Магдебург
Магдебург
История личных встреч
|30.07.2022
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 4
|22.08.2016
|Кубок Германии
|1-й раунд
|2 : 3 ДВ
|04.03.2015
|Кубок Германии
|1/8 финала
|0 : 2
|28.10.2014
|Кубок Германии
|2-й раунд
|1 : 0
|26.02.2013
|Кубок Германии
|1/4 финала
|1 : 2
|11.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|1 : 3
|03.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|0 : 0
|19.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|3 : 2
|10.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|0 : 0
|04.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|4 : 1