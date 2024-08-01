Тюмень - Арсенал Т 23 Августа прямая трансляция
Стадион: Геолог (Тюмень, Россия), вместимость: 13000
23 Августа 2024 года в 17:30 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 7-й тур
Главный судья: Евгений Галимов (Екатеринбург, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тюмень - Арсенал Т, которое состоится 23 Августа 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Геолог (Тюмень, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тюмень
Тюмень
Арсенал Т
Тула
Главные тренеры
|Игорь Анатольевич Меньщиков
|Александр Александрович Сторожук
История личных встреч
|30.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|25-й тур
|0 : 0
|04.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|1 : 2
|27.03.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|28-й тур
|1 : 2
|07.09.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|10-й тур
|1 : 2
|18.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|6-й тур
|2 : 1
|11.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|5-й тур
|0 : 1
|02.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|4-й тур
|2 : 2
|28.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|3-й тур
|0 : 2
|21.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|2-й тур
|0 : 1
|17.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|6-й тур
|0 : 0
|11.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|5-й тур
|1 : 1
|05.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|4-й тур
|2 : 1
|29.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|3-й тур
|0 : 1
|20.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|2-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Арсенал Т
|6
|14
| 2
Повышение
|Урал
|6
|13
| 3
Стыковая зона
|Торпедо М
|6
|12
| 4
Стыковая зона
|Нефтехимик
|6
|10
|5
|Ротор
|6
|10
|6
|Сокол
|6
|9
|7
|Чайка
|6
|9
|8
|Родина
|6
|9
|9
|Енисей
|6
|9
|10
|Алания
|6
|8
|11
|Балтика
|6
|7
|12
|Сочи
|6
|7
|13
|КАМАЗ
|6
|7
|14
|Черноморец
|6
|6
|15
|Уфа
|6
|6
| 16
Зона вылета
|Тюмень
|6
|4
| 17
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|6
|4
| 18
Зона вылета
|Шинник
|6
|2