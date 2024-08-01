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Тюмень - Арсенал Т 23 Августа прямая трансляция

Стадион: Геолог (Тюмень, Россия), вместимость: 13000
23 Августа 2024 года в 17:30 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 7-й тур
Главный судья: Евгений Галимов (Екатеринбург, Россия);
Тюмень
Арсенал Т

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тюмень - Арсенал Т, которое состоится 23 Августа 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Геолог (Тюмень, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тюмень
Тюмень
Арсенал Т
Тула
Главные тренеры
Россия Игорь Анатольевич Меньщиков
Россия Александр Александрович Сторожук
История личных встреч
30.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 25-й тур Арсенал Т0 : 0Тюмень
04.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 8-й тур Тюмень1 : 2Арсенал Т
27.03.2016 ФНЛ - Первый дивизион 28-й тур Тюмень1 : 2Арсенал Т
07.09.2015 ФНЛ - Первый дивизион 10-й тур Арсенал Т1 : 2Тюмень
18.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 6-й тур 2 : 1Тюмень
11.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 5-й тур Тюмень0 : 1
02.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 4-й тур 2 : 2Тюмень
28.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 3-й тур 0 : 2Тюмень
21.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур Тюмень0 : 1
17.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 6-й тур Арсенал Т0 : 0
11.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 5-й тур Арсенал Т1 : 1
05.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 4-й тур Арсенал Т2 : 1
29.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 3-й тур 0 : 1Арсенал Т
20.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур Арсенал Т1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т614
2
Повышение
Урал613
3
Стыковая зона
Торпедо М612
4
Стыковая зона
Нефтехимик610
5 Ротор610
6 Сокол69
7 Чайка69
8 Родина69
9 Енисей69
10 Алания68
11 Балтика67
12 Сочи67
13 КАМАЗ67
14 Черноморец66
15 Уфа66
16
Зона вылета
Тюмень64
17
Зона вылета
СКА-Хабаровск64
18
Зона вылета
Шинник62

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