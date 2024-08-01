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Сток Сити - Вест Бромвич Альбион 24 Августа прямая трансляция

Стадион: Бет365 (Сток-он-Трент, Англия), вместимость: 30089
24 Августа 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 3-й тур
Сток Сити
Вест Бромвич Альбион

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сток Сити - Вест Бромвич Альбион, которое состоится 24 Августа 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Бет365 (Сток-он-Трент, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сток Сити
Сток-он-Трент
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Главные тренеры
Англия Стивен Шумахер
Испания Карлос Корберан
История личных встреч
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Сток Сити2 : 2Вест Бромвич Альбион
17.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 1Сток Сити
08.08.2023 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Сток Сити2 : 1Вест Бромвич Альбион
15.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Сток Сити1 : 2Вест Бромвич Альбион
12.11.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 0Сток Сити
09.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 3Сток Сити
01.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Сток Сити1 : 0Вест Бромвич Альбион
20.01.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 1Сток Сити
04.11.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Сток Сити0 : 2Вест Бромвич Альбион
09.02.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Сток Сити0 : 1Вест Бромвич Альбион
17.08.2024 Англия — Чемпионшип 2-й тур 3 : 0Сток Сити
13.08.2024 Англия — Кубок лиги 1-й раунд 0 : 2Сток Сити
10.08.2024 Англия — Чемпионшип 1-й тур Сток Сити1 : 0
04.05.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Сток Сити4 : 0
27.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур 0 : 1Сток Сити
17.08.2024 Англия — Чемпионшип 2-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 0
13.08.2024 Англия — Кубок лиги 1-й раунд 2 : 1Вест Бромвич Альбион
10.08.2024 Англия — Чемпионшип 1-й тур 1 : 3Вест Бромвич Альбион
17.05.2024 Англия - Чемпионшип Плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч 3 : 1Вест Бромвич Альбион
12.05.2024 Англия - Чемпионшип Плей-офф. 1/2 финала. 1-й матч Вест Бромвич Альбион0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Бёрнли26
2
Повышение
Сандерленд26
3
Плей-офф
Уотфорд26
4
Плей-офф
Блэкберн Роверс24
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион24
6
Плей-офф
Бристоль Сити24
7 Суонси Сити23
8 Оксфорд Юнайтед23
9 Шеффилд Уэнсдей23
10 Ковентри Сити23
11 Мидлсбро23
12 Дерби Каунти23
13 Сток Сити23
14 Шеффилд Юнайтед22
15 Портсмут22
16 Лидс Юнайтед22
17 Халл Сити22
18 Куинз Парк Рейнджерс21
19 Норвич Сити21
20 Лутон Таун21
21 Плимут Аргайл21
22
Зона вылета
Миллуолл20
23
Зона вылета
Престон Норт Энд20
24
Зона вылета
Кардифф Сити20

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