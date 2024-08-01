Алавес - Лас-Пальмас 01 Сентября прямая трансляция
Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
01 Сентября 2024 года в 18:00 (+03:00). Испания — Примера, 4-й тур
Главный судья: Виктор Гарсия Вердура (Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Лас-Пальмас, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алавес
Витория
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
|1
|вр
|Антонио Сивера
|14
|зщ
|Науэль Тенаглия
|5
|зщ
|Абделькадир Абкар
|22
|зщ
|Мусса Диарра
|3
|зщ
|Мануэль Санчес
|8
|пз
|Антонио Бланко
|6
|пз
|Андер Гевара
|18
|пз
|Хон Альдалур
|7
|нп
|Карлос Висенте
|10
|нп
|Томас Конечны
|11
|нп
|Антонио Мартинес
|1
|вр
|Яспер Силлессен
|15
|зщ
|Скотт Маккенна
|3
|зщ
|Мика Мармоль
|23
|зщ
|Алекс Муньос
|5
|пз
|Хавьер Муньос
|8
|пз
|Хосе Кампанья
|20
|пз
|Кирьян Родригес
|10
|пз
|Альберто Молейро
|2
|нп
|Марвин Парк
|19
|нп
|Сандро Рамирес
|16
|нп
|Оливер Макбарни
Главные тренеры
|Луис Гарсия Пласа
|Луис Мигель Каррион
История личных встреч
|26.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 1
|09.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|0 : 1
|27.05.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 42-й тур
|0 : 0
|03.09.2022
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 4-й тур
|1 : 1
|22.04.2018
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 4
|08.12.2017
|Испания - Примера
|15-й тур
|2 : 0
|23.04.2017
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 1
|04.12.2016
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 1
|07.06.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 42-й тур
|3 : 2
|17.01.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 21-й тур
|1 : 1
|28.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 2
|25.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|0 : 0
|16.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|2 : 1
|26.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 1
|18.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 0
|29.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 1
|25.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|2 : 1
|16.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|2 : 2
|11.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 0
|27.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|4
|8
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Сельта
|3
|6
| 5
Лига Европы
|Реал Мадрид
|3
|5
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Леганес
|3
|5
|7
|Жирона
|3
|4
|8
|Вальядолид
|4
|4
|9
|Эспаньол
|4
|4
|10
|Алавес
|3
|4
|11
|Атлетик Б
|4
|4
|12
|Райо Вальекано
|4
|4
|13
|Осасуна
|3
|4
|14
|Реал Сосьедад
|3
|3
|15
|Севилья
|3
|2
|16
|Лас-Пальмас
|3
|2
|17
|Мальорка
|3
|2
| 18
Зона вылета
|Хетафе
|2
|2
| 19
Зона вылета
|Бетис
|2
|2
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|3
|0