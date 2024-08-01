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Алавес - Лас-Пальмас 01 Сентября прямая трансляция

Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
01 Сентября 2024 года в 18:00 (+03:00). Испания — Примера, 4-й тур
Главный судья: Виктор Гарсия Вердура (Испания);
Алавес
Лас-Пальмас

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Лас-Пальмас, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алавес
Витория
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
1ИспанияврАнтонио Сивера
14АргентиназщНауэль Тенаглия
5МароккозщАбделькадир Абкар
22МализщМусса Диарра
3ИспаниязщМануэль Санчес
8ИспанияпзАнтонио Бланко
6ИспанияпзАндер Гевара
18ИспанияпзХон Альдалур
7ИспаниянпКарлос Висенте
10АргентинанпТомас Конечны
11ИспаниянпАнтонио Мартинес
1НидерландыврЯспер Силлессен
15ШотландиязщСкотт Маккенна
3ИспаниязщМика Мармоль
23ИспаниязщАлекс Муньос
5ИспанияпзХавьер Муньос
8ИспанияпзХосе Кампанья
20ИспанияпзКирьян Родригес
10ИспанияпзАльберто Молейро
2ИспаниянпМарвин Парк
19ИспаниянпСандро Рамирес
16ШотландиянпОливер Макбарни
Главные тренеры
ИспанияЛуис Гарсия Пласа
ИспанияЛуис Мигель Каррион
История личных встреч
26.05.2024Испания - Примера38-й турЛас-Пальмас1 : 1Алавес
09.12.2023Испания - Примера16-й турАлавес0 : 1Лас-Пальмас
27.05.2023Испания - СегундаСегунда. 42-й турЛас-Пальмас0 : 0Алавес
03.09.2022Испания - СегундаСегунда. 4-й турАлавес1 : 1Лас-Пальмас
22.04.2018Испания - Примера34-й турЛас-Пальмас0 : 4Алавес
08.12.2017Испания - Примера15-й турАлавес2 : 0Лас-Пальмас
23.04.2017Испания - Примера33-й турЛас-Пальмас1 : 1Алавес
04.12.2016Испания - Примера14-й турАлавес1 : 1Лас-Пальмас
07.06.2015Испания - СегундаСегунда. 42-й турЛас-Пальмас3 : 2Алавес
17.01.2015Испания - СегундаСегунда. 21-й турАлавес1 : 1Лас-Пальмас
28.08.2024Испания — Примера3-й тур1 : 2Алавес
25.08.2024Испания — Примера2-й турАлавес0 : 0
16.08.2024Испания — Примера1-й тур2 : 1Алавес
26.05.2024Испания - Примера38-й турЛас-Пальмас1 : 1Алавес
18.05.2024Испания - Примера37-й турАлавес1 : 0
29.08.2024Испания — Примера3-й турЛас-Пальмас1 : 1
25.08.2024Испания — Примера2-й тур2 : 1Лас-Пальмас
16.08.2024Испания — Примера1-й турЛас-Пальмас2 : 2
11.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20240 : 0Лас-Пальмас
27.07.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20243 : 0Лас-Пальмас
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона412
2
Лига чемпионов
Атлетико М48
3
Лига чемпионов
Вильярреал37
4
Лига чемпионов
Сельта36
5
Лига Европы
Реал Мадрид35
6
Квалификация Лиги конференций
Леганес35
7 Жирона34
8 Вальядолид44
9 Эспаньол44
10 Алавес34
11 Атлетик Б44
12 Райо Вальекано44
13 Осасуна34
14 Реал Сосьедад33
15 Севилья32
16 Лас-Пальмас32
17 Мальорка32
18
Зона вылета
Хетафе22
19
Зона вылета
Бетис22
20
Зона вылета
Валенсия30

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