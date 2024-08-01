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Динамо Бт - Торпедо Кт 01 Сентября прямая трансляция

01 Сентября 2024 года в 20:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 23-й тур
Динамо Бт
Торпедо Кт

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Бт - Торпедо Кт, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 23-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Бт
Батуми
Торпедо Кт
Кутаиси
История личных встреч
15.05.2024 Грузия - Высшая лига 14-й тур Торпедо Кт1 : 0Динамо Бт
29.03.2024 Грузия - Высшая лига 5-й тур Динамо Бт3 : 2Торпедо Кт
02.12.2023 Грузия - Высшая лига 36-й тур Динамо Бт2 : 2Торпедо Кт
28.09.2023 Грузия - Высшая лига 27-й тур Торпедо Кт0 : 3Динамо Бт
01.06.2023 Грузия - Высшая лига 18-й тур Динамо Бт1 : 1Торпедо Кт
21.04.2023 Грузия - Высшая лига 9-й тур Торпедо Кт0 : 0Динамо Бт
03.12.2022 Грузия - Высшая лига 36-й тур Динамо Бт2 : 2Торпедо Кт
18.09.2022 Грузия - Высшая лига 27-й тур Торпедо Кт1 : 0Динамо Бт
21.06.2022 Грузия - Высшая лига 18-й тур Динамо Бт4 : 0Торпедо Кт
23.04.2022 Грузия - Высшая лига 9-й тур Торпедо Кт0 : 3Динамо Бт
24.08.2024 Грузия — Высшая лига 22-й тур 2 : 1Динамо Бт
18.08.2024 Грузия — Высшая лига 21-й тур Динамо Бт0 : 0
10.08.2024 Грузия - Высшая лига 20-й тур 1 : 1Динамо Бт
04.08.2024 Грузия - Высшая лига 19-й тур Динамо Бт0 : 0
30.07.2024 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 0Динамо Бт
25.08.2024 Грузия — Высшая лига 22-й тур Торпедо Кт1 : 5
18.08.2024 Грузия — Высшая лига 21-й тур 1 : 2Торпедо Кт
05.08.2024 Грузия - Высшая лига 19-й тур Торпедо Кт2 : 1
01.08.2024 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Торпедо Кт1 : 2
25.07.2024 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 3 : 1Торпедо Кт
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Дила2347
2
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало2242
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо Кт2141
4 Динамо Бт2234
5 Колхети-19132328
6 Самгурали2226
7 Динамо Тб2326
8
Стыковая зона
Телави2323
9
Стыковая зона
Гагра2221
10
Зона вылета
Самтредиа2315

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