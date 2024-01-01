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СКА-Хабаровск - Нефтехимик 15 Сентября прямая трансляция

Стадион: Леон Арена (Раменское, Россия), вместимость: 16500
15 Сентября 2024 года в 15:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 10-й тур
Главный судья: Инал Танашев (Нальчик, Россия);
СКА-Хабаровск
Нефтехимик

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между СКА-Хабаровск - Нефтехимик, которое состоится 15 Сентября 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Леон Арена (Раменское, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Нефтехимик
Нижнекамск
Главные тренеры
Россия Алексей Николаевич Поддубский (и.о.)
Россия Кирилл Александрович Новиков
История личных встреч
07.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 26-й тур СКА-Хабаровск0 : 1Нефтехимик
08.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 13-й тур Нефтехимик2 : 0СКА-Хабаровск
08.04.2023 Россия - Мелбет Первая лига 26-й тур СКА-Хабаровск0 : 0Нефтехимик
18.09.2022 Россия - Мелбет Первая лига 10-й тур Нефтехимик0 : 1СКА-Хабаровск
31.10.2021 ФНЛ - Первый дивизион 20-й тур СКА-Хабаровск3 : 1Нефтехимик
17.07.2021 ФНЛ - Первый дивизион 2-й тур Нефтехимик0 : 0СКА-Хабаровск
08.05.2021 ФНЛ - Первый дивизион 41-й тур Нефтехимик3 : 2СКА-Хабаровск
11.11.2020 ФНЛ - Первый дивизион 21-й тур СКА-Хабаровск3 : 2Нефтехимик
23.10.2019 ФНЛ - Первый дивизион 19-й тур Нефтехимик2 : 2СКА-Хабаровск
05.11.2016 ФНЛ - Первый дивизион 20-й тур СКА-Хабаровск1 : 0Нефтехимик
10.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 9-й тур СКА-Хабаровск1 : 0
31.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 8-й тур 1 : 0СКА-Хабаровск
23.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 7-й тур СКА-Хабаровск2 : 2
17.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 6-й тур 3 : 0СКА-Хабаровск
10.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 5-й тур СКА-Хабаровск0 : 0
08.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 9-й тур Нефтехимик0 : 1
01.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 8-й тур 0 : 0Нефтехимик
24.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 7-й тур Нефтехимик1 : 1
17.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 6-й тур 2 : 1Нефтехимик
11.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 5-й тур 1 : 1Нефтехимик
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т919
2
Повышение
Урал918
3
Стыковая зона
Торпедо М917
4
Стыковая зона
Балтика916
5 Сочи1015
6 Родина914
7 Ротор1014
8 Черноморец1014
9 Чайка913
10 Енисей1012
11 Нефтехимик912
12 Сокол911
13 КАМАЗ1011
14 Шинник99
15 Алания109
16
Зона вылета
СКА-Хабаровск98
17
Зона вылета
Уфа96
18
Зона вылета
Тюмень95

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