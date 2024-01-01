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Самтредиа - Самгурали 15 Сентября прямая трансляция

15 Сентября 2024 года в 15:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 24-й тур
Самтредиа
Самгурали

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Самтредиа - Самгурали, которое состоится 15 Сентября 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 24-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Самтредиа
Самтредиа
Самгурали
Цхалтубо
История личных встреч
18.05.2024 Грузия — Высшая лига 15-й тур Самгурали4 : 0Самтредиа
03.04.2024 Грузия — Высшая лига 6-й тур Самтредиа2 : 0Самгурали
02.12.2023 Грузия - Высшая лига 36-й тур Самтредиа2 : 3Самгурали
28.09.2023 Грузия - Высшая лига 27-й тур Самгурали0 : 3Самтредиа
01.06.2023 Грузия - Высшая лига 18-й тур Самтредиа0 : 2Самгурали
22.04.2023 Грузия - Высшая лига 9-й тур Самгурали2 : 1Самтредиа
07.11.2021 Грузия - Высшая лига 33-й тур Самтредиа1 : 2Самгурали
16.09.2021 Грузия - Высшая лига 24-й тур Самгурали4 : 0Самтредиа
25.05.2021 Грузия - Высшая лига 15-й тур Самтредиа2 : 3Самгурали
02.04.2021 Грузия - Высшая лига 6-й тур Самгурали0 : 1Самтредиа
31.08.2024 Грузия — Высшая лига 23-й тур 1 : 1Самтредиа
24.08.2024 Грузия — Высшая лига 22-й тур Самтредиа2 : 0
19.08.2024 Грузия — Высшая лига 21-й тур 3 : 1Самтредиа
10.08.2024 Грузия — Высшая лига 20-й тур Самтредиа1 : 3
05.08.2024 Грузия — Высшая лига 19-й тур 2 : 1Самтредиа
01.09.2024 Грузия — Высшая лига 23-й тур 1 : 3Самгурали
24.08.2024 Грузия — Высшая лига 22-й тур Самгурали3 : 0
18.08.2024 Грузия — Высшая лига 21-й тур 0 : 0Самгурали
11.08.2024 Грузия — Высшая лига 20-й тур Самгурали0 : 1
03.08.2024 Грузия — Высшая лига 19-й тур 0 : 1Самгурали
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Дила2347
2
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало2345
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо Кт2345
4 Динамо Бт2435
5 Самгурали2329
6 Колхети-19132428
7 Динамо Тб2326
8
Стыковая зона
Гагра2424
9
Стыковая зона
Телави2423
10
Зона вылета
Самтредиа2315

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