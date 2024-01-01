Самтредиа - Самгурали 15 Сентября прямая трансляция
15 Сентября 2024 года в 15:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 24-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Самтредиа - Самгурали, которое состоится 15 Сентября 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 24-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Самтредиа
Самтредиа
Самгурали
Цхалтубо
История личных встреч
|18.05.2024
|Грузия — Высшая лига
|15-й тур
|4 : 0
|03.04.2024
|Грузия — Высшая лига
|6-й тур
|2 : 0
|02.12.2023
|Грузия - Высшая лига
|36-й тур
|2 : 3
|28.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|27-й тур
|0 : 3
|01.06.2023
|Грузия - Высшая лига
|18-й тур
|0 : 2
|22.04.2023
|Грузия - Высшая лига
|9-й тур
|2 : 1
|07.11.2021
|Грузия - Высшая лига
|33-й тур
|1 : 2
|16.09.2021
|Грузия - Высшая лига
|24-й тур
|4 : 0
|25.05.2021
|Грузия - Высшая лига
|15-й тур
|2 : 3
|02.04.2021
|Грузия - Высшая лига
|6-й тур
|0 : 1
|31.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|23-й тур
|1 : 1
|24.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|22-й тур
|2 : 0
|19.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|21-й тур
|3 : 1
|10.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|20-й тур
|1 : 3
|05.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|19-й тур
|2 : 1
|01.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|23-й тур
|1 : 3
|24.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|22-й тур
|3 : 0
|18.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|21-й тур
|0 : 0
|11.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|20-й тур
|0 : 1
|03.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|19-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Дила
|23
|47
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Сабуртало
|23
|45
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо Кт
|23
|45
|4
|Динамо Бт
|24
|35
|5
|Самгурали
|23
|29
|6
|Колхети-1913
|24
|28
|7
|Динамо Тб
|23
|26
| 8
Стыковая зона
|Гагра
|24
|24
| 9
Стыковая зона
|Телави
|24
|23
| 10
Зона вылета
|Самтредиа
|23
|15