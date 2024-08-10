Ювентус - ПСВ Эйндховен 17 Сентября прямая трансляция
Стадион: Альянц (Турин, Италия), вместимость: 45666
17 Сентября 2024 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - ПСВ Эйндховен, которое состоится 17 Сентября 2024 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ювентус
Турин, Италия
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
|29
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|15
|зщ
|Пьер Калюлю
|4
|зщ
|Федерико Гатти
|3
|зщ
|Бремер
|32
|зщ
|Хуан Давид Кабаль Мурильо
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|21
|пз
|Николо Фаджоли
|27
|пз
|Андреа Камбьязо
|8
|пз
|Тён Копмейнерс
|10
|пз
|Кенан Йылдыз
|9
|нп
|Душан Влахович
|1
|вр
|Вальтер Бенитес
|37
|зщ
|Ричард Ледесма
|6
|зщ
|Райан Фламинго
|18
|зщ
|Оливье Боскальи
|17
|зщ
|Мауро Жуниор
|20
|пз
|Гус Тиль
|22
|пз
|Йерди Схаутен
|23
|пз
|Йоей Верман
|11
|нп
|Жоан Бакайоко
|9
|нп
|Люк де Йонг
|7
|нп
|Малик Тилльман
Главные тренеры
|Тьяго Мотта
|Петер Бош
История личных встреч
|14.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|0 : 0
|01.09.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|0 : 0
|26.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|0 : 3
|19.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|3 : 0
|11.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 0
|14.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|2 : 0
|01.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|3 : 0
|24.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|1 : 7
|18.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|1 : 3
|10.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|5 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Ювентус» — «ПСВ Эйндховен». Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Слован Бр
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Спарта П
|0
|0
| 3
1/8 финала
|Лилль
|0
|0
| 4
1/8 финала
|Ред Булл Зальцбург
|0
|0
| 5
1/8 финала
|Динамо З
|0
|0
| 6
1/8 финала
|Црвена Звезда
|0
|0
| 7
1/8 финала
|Янг Бойз
|0
|0
| 8
1/8 финала
|Жирона
|0
|0
| 9
Плей-офф
|Байер
|0
|0
| 10
Плей-офф
|Брюгге
|0
|0
| 11
Плей-офф
|Манчестер Сити
|0
|0
| 12
Плей-офф
|Брест
|0
|0
| 13
Плей-офф
|Аталанта
|0
|0
| 14
Плей-офф
|Милан
|0
|0
| 15
Плей-офф
|Реал Мадрид
|0
|0
| 16
Плей-офф
|Барселона
|0
|0
| 17
Плей-офф
|Интер М
|0
|0
| 18
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|0
|0
| 19
Плей-офф
|Ливерпуль
|0
|0
| 20
Плей-офф
|Шахтёр
|0
|0
| 21
Плей-офф
|Спортинг
|0
|0
| 22
Плей-офф
|Бенфика
|0
|0
| 23
Плей-офф
|Боруссия Д
|0
|0
| 24
Плей-офф
|Бавария
|0
|0
|25
|Арсенал
|0
|0
|26
|Монако
|0
|0
|27
|ПСЖ
|0
|0
|28
|Болонья
|0
|0
|29
|Ювентус
|0
|0
|30
|Атлетико М
|0
|0
|31
|Селтик
|0
|0
|32
|Штурм
|0
|0
|33
|Фейеноорд
|0
|0
|34
|Астон Вилла
|0
|0
|35
|Штутгарт
|0
|0
|36
|РБ Лейпциг
|0
|0