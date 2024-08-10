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Ювентус - ПСВ Эйндховен 17 Сентября прямая трансляция

Стадион: Альянц (Турин, Италия), вместимость: 45666
17 Сентября 2024 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
Ювентус
ПСВ Эйндховен

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - ПСВ Эйндховен, которое состоится 17 Сентября 2024 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ювентус
Турин, Италия
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
29ИталияврМикеле Ди Грегорио
15ФранциязщПьер Калюлю
4ИталиязщФедерико Гатти
3Бразилиязщ Бремер
32КолумбиязщХуан Давид Кабаль Мурильо
5ИталияпзМануэль Локателли
21ИталияпзНиколо Фаджоли
27ИталияпзАндреа Камбьязо
8НидерландыпзТён Копмейнерс
10ТурцияпзКенан Йылдыз
9СербиянпДушан Влахович
1АргентинаврВальтер Бенитес
37СШАзщРичард Ледесма
6НидерландызщРайан Фламинго
18ФранциязщОливье Боскальи
17БразилиязщМауро Жуниор
20НидерландыпзГус Тиль
22НидерландыпзЙерди Схаутен
23НидерландыпзЙоей Верман
11БельгиянпЖоан Бакайоко
9НидерландынпЛюк де Йонг
7СШАнпМалик Тилльман
Главные тренеры
ИталияТьяго Мотта
НидерландыПетер Бош
История личных встреч
14.09.2024Италия — Серия А4-й тур0 : 0Ювентус
01.09.2024Италия — Серия А3-й турЮвентус0 : 0
26.08.2024Италия — Серия А2-й тур0 : 3Ювентус
19.08.2024Италия — Серия А1-й турЮвентус3 : 0
11.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20242 : 0Ювентус
14.09.2024Нидерланды — Эредивизия5-й турПСВ Эйндховен2 : 0
01.09.2024Нидерланды — Эредивизия4-й турПСВ Эйндховен3 : 0
24.08.2024Нидерланды — Эредивизия3-й тур1 : 7ПСВ Эйндховен
18.08.2024Нидерланды — Эредивизия2-й тур1 : 3ПСВ Эйндховен
10.08.2024Нидерланды — Эредивизия1-й турПСВ Эйндховен5 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Ювентус» — «ПСВ Эйндховен». Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Слован Бр00
2
1/8 финала
Спарта П00
3
1/8 финала
Лилль00
4
1/8 финала
Ред Булл Зальцбург00
5
1/8 финала
Динамо З00
6
1/8 финала
Црвена Звезда00
7
1/8 финала
Янг Бойз00
8
1/8 финала
Жирона00
9
Плей-офф
Байер00
10
Плей-офф
Брюгге00
11
Плей-офф
Манчестер Сити00
12
Плей-офф
Брест00
13
Плей-офф
Аталанта00
14
Плей-офф
Милан00
15
Плей-офф
Реал Мадрид00
16
Плей-офф
Барселона00
17
Плей-офф
Интер М00
18
Плей-офф
ПСВ Эйндховен00
19
Плей-офф
Ливерпуль00
20
Плей-офф
Шахтёр00
21
Плей-офф
Спортинг00
22
Плей-офф
Бенфика00
23
Плей-офф
Боруссия Д00
24
Плей-офф
Бавария00
25 Арсенал00
26 Монако00
27 ПСЖ00
28 Болонья00
29 Ювентус00
30 Атлетико М00
31 Селтик00
32 Штурм00
33 Фейеноорд00
34 Астон Вилла00
35 Штутгарт00
36 РБ Лейпциг00

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