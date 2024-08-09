Ян - Пройссен Мюнстер 22 Сентября прямая трансляция
Стадион: Янштадион (Регенсбург, Германия), вместимость: 15224
22 Сентября 2024 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 6-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ян - Пройссен Мюнстер, которое состоится 22 Сентября 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Янштадион (Регенсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ян
Регенсбург
Пройссен Мюнстер
Мюнстер
Главные тренеры
|Саша Хильдман
История личных встреч
|15.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|5-й тур
|5 : 0
|30.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|4-й тур
|0 : 4
|24.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|3-й тур
|2 : 0
|18.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|1 : 0
|09.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|1 : 0
|13.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|5-й тур
|3 : 3
|31.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|4-й тур
|4 : 1
|27.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|0 : 5
|24.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|3-й тур
|0 : 1
|11.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Фортуна
|6
|14
| 2
Повышение
|Карлсруэ
|5
|13
| 3
Плей-офф за повышение
|Падерборн 07
|6
|12
|4
|Магдебург
|5
|11
|5
|Гамбург
|5
|10
|6
|Ганновер-96
|6
|10
|7
|Герта
|6
|10
|8
|Гройтер Фюрт
|6
|9
|9
|Кёльн
|6
|8
|10
|Кайзерслаутерн
|5
|7
|11
|Нюрнберг
|6
|7
|12
|Эльверсберг
|5
|6
|13
|Дармштадт 98
|6
|5
|14
|Шальке-04
|6
|4
|15
|Айнтрахт Б
|6
|4
| 16
Стыковая зона
|Ян
|5
|3
| 17
Зона вылета
|Пройссен Мюнстер
|5
|2
| 18
Зона вылета
|Ульм 1846
|5
|1