Боавишта - Бенфика 23 Сентября прямая трансляция
Стадион: Беса Секулу XXI (Порту, Португалия), вместимость: 28263
23 Сентября 2024 года в 22:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 6-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боавишта - Бенфика, которое состоится 23 Сентября 2024 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Беса Секулу XXI (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боавишта
Порту
Бенфика
Лиссабон
|76
|вр
|Tome de Castro Sousa
|15
|зщ
|Педру Гомеш
|26
|зщ
|Родриго Абаскаль
|20
|зщ
|Филипе Феррейра
|70
|зщ
|Бруно Оньемаечи
|35
|зщ
|Goncalo Miguel
|18
|пз
|Илия Вукотич
|2
|пз
|Ibrahima
|24
|пз
|Себастьян Перес
|9
|нп
|Роберт Боженик
|7
|нп
|Салвадор Агра
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|6
|зщ
|Александр Бах
|4
|зщ
|Антониу Силва
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|3
|зщ
|Альваро Фернандес
|61
|пз
|Флорентину Луиш
|10
|пз
|Оркун Кёкчю
|32
|пз
|Бенхамин Рольхейсер
|11
|нп
|Анхель Ди Мария
|17
|нп
|Керем Актюркоглу
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
Главные тренеры
|Бруну Лаже
История личных встреч
|19.01.2024
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|2 : 0
|14.08.2023
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|3 : 2
|21.02.2023
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|3 : 1
|27.08.2022
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|0 : 3
|18.02.2022
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|2 : 2
|25.01.2022
|Португалия - Кубок лиги
|1/2 финала
|1 : 1 3 : 2
|20.09.2021
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|3 : 1
|13.03.2021
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|2 : 0
|03.11.2020
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|3 : 0
|04.07.2020
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|3 : 1
|16.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|2 : 2
|31.08.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|0 : 0
|24.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|1 : 0
|18.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|0 : 1
|10.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|0 : 1
|19.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 2
|14.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|4 : 1
|30.08.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|1 : 1
|24.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|1 : 0
|17.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|5
|15
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|6
|15
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Санта-Клара
|6
|12
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Витория Гимарайнш
|6
|12
|5
|Фамаликан
|6
|11
|6
|Брага
|6
|11
|7
|Бенфика
|5
|10
|8
|Морейренсе
|6
|8
|9
|Жил Висенте
|6
|7
|10
|АВС
|5
|7
|11
|Каза Пия
|6
|7
|12
|Риу Аве
|6
|7
|13
|Эшторил
|6
|6
|14
|Арока
|6
|6
|15
|Боавишта
|5
|5
| 16
Стыковая зона
|Насьонал
|6
|4
| 17
Зона вылета
|Эштрела
|6
|2
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|6
|0