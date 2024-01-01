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Боавишта - Бенфика 23 Сентября прямая трансляция

Стадион: Беса Секулу XXI (Порту, Португалия), вместимость: 28263
23 Сентября 2024 года в 22:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 6-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Боавишта
Бенфика

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боавишта - Бенфика, которое состоится 23 Сентября 2024 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Беса Секулу XXI (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боавишта
Порту
Бенфика
Лиссабон
76 Португалия вр Tome de Castro Sousa
15 Португалия зщ Педру Гомеш
26 Уругвай зщ Родриго Абаскаль
20 Португалия зщ Филипе Феррейра
70 Нигерия зщ Бруно Оньемаечи
35 Португалия зщ Goncalo Miguel
18 Черногория пз Илия Вукотич
2 Гвинея пз Ibrahima
24 Колумбия пз Себастьян Перес
9 Словакия нп Роберт Боженик
7 Португалия нп Салвадор Агра
1 Украина вр Анатолий Трубин
6 Дания зщ Александр Бах
4 Португалия зщ Антониу Силва
30 Аргентина зщ Николас Отаменди
3 Испания зщ Альваро Фернандес
61 Португалия пз Флорентину Луиш
10 Турция пз Оркун Кёкчю
32 Аргентина пз Бенхамин Рольхейсер
11 Аргентина нп Анхель Ди Мария
17 Турция нп Керем Актюркоглу
14 Греция нп Вангелис Павлидис
Главные тренеры
Португалия Бруну Лаже
История личных встреч
19.01.2024 Португалия — Примейра 18-й тур Бенфика2 : 0Боавишта
14.08.2023 Португалия — Примейра 1-й тур Боавишта3 : 2Бенфика
21.02.2023 Португалия - Примейра 21-й тур Бенфика3 : 1Боавишта
27.08.2022 Португалия - Примейра 4-й тур Боавишта0 : 3Бенфика
18.02.2022 Португалия - Примейра 23-й тур Боавишта2 : 2Бенфика
25.01.2022 Португалия - Кубок лиги 1/2 финала Бенфика1 : 1 3 : 2Боавишта
20.09.2021 Португалия - Примейра 6-й тур Бенфика3 : 1Боавишта
13.03.2021 Португалия - Примейра 23-й тур Бенфика2 : 0Боавишта
03.11.2020 Португалия - Примейра 6-й тур Боавишта3 : 0Бенфика
04.07.2020 Португалия - Примейра 30-й тур Бенфика3 : 1Боавишта
16.09.2024 Португалия — Примейра 5-й тур 2 : 2Боавишта
31.08.2024 Португалия — Примейра 4-й тур Боавишта0 : 0
24.08.2024 Португалия — Примейра 3-й тур 1 : 0Боавишта
18.08.2024 Португалия — Примейра 2-й тур Боавишта0 : 1
10.08.2024 Португалия — Примейра 1-й тур 0 : 1Боавишта
19.09.2024 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур 1 : 2Бенфика
14.09.2024 Португалия — Примейра 5-й тур Бенфика4 : 1
30.08.2024 Португалия — Примейра 4-й тур 1 : 1Бенфика
24.08.2024 Португалия — Примейра 3-й тур Бенфика1 : 0
17.08.2024 Португалия — Примейра 2-й тур Бенфика3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг515
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту615
3
Квалификация Лиги Европы
Санта-Клара612
4
Квалификация Лиги конференций
Витория Гимарайнш612
5 Фамаликан611
6 Брага611
7 Бенфика510
8 Морейренсе68
9 Жил Висенте67
10 АВС57
11 Каза Пия67
12 Риу Аве67
13 Эшторил66
14 Арока66
15 Боавишта55
16
Стыковая зона
Насьонал64
17
Зона вылета
Эштрела62
18
Зона вылета
Фаренсе60

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