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Спортинг - АВС 22 Сентября прямая трансляция

Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466
22 Сентября 2024 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 6-й тур
Спортинг
АВС

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - АВС, которое состоится 22 Сентября 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон
АВС
Вила-даз-Авиш
1 Уругвай вр Франко Израэль
6 Бельгия зщ Зено Дебаст
26 Кот-д'Ивуар зщ Усман Дьоманде
21 Мозамбик зщ Джени Катамо
2 Бразилия пз Матеус Рейс
57 Португалия пз Джовани Кенда
42 Дания пз Мортен Юльманн
5 Япония пз Хидемаса Морита
8 Португалия пз Педру Гонсалвеш
17 Португалия нп Франсиску Тринкан
9 Швеция нп Виктор Дьёкереш
13 Мексика вр Гильермо Очоа
2 Португалия зщ Фернанду Феррейра
42 Колумбия зщ Cristian Devenish
24 Португалия зщ Кики
6 Франция пз Баптист Ру
12 Бразилия пз Густаво Ассунсао
15 Испания пз Хауме
14 Бразилия пз Лукас Пиазон
20 Португалия пз Родригу Рибейру
9 Франция нп Иссьяка Камате
17 Эквадор нп John Mercado
Главные тренеры
Португалия Рубен Аморим
Португалия Витор Кампелуш
История личных встреч
17.09.2024 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур Спортинг2 : 0
13.09.2024 Португалия — Примейра 5-й тур 0 : 3Спортинг
31.08.2024 Португалия — Примейра 4-й тур Спортинг2 : 0
23.08.2024 Португалия — Примейра 3-й тур 0 : 5Спортинг
17.08.2024 Португалия — Примейра 2-й тур 1 : 6Спортинг
14.09.2024 Португалия — Примейра 5-й тур АВС1 : 0
31.08.2024 Португалия — Примейра 4-й тур 2 : 1АВС
25.08.2024 Португалия — Примейра 3-й тур АВС1 : 0
16.08.2024 Португалия — Примейра 2-й тур 4 : 2АВС
10.08.2024 Португалия — Примейра 1-й тур АВС1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг515
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту615
3
Квалификация Лиги Европы
Санта-Клара612
4
Квалификация Лиги конференций
Витория Гимарайнш612
5 Брага611
6 Фамаликан510
7 Бенфика510
8 АВС57
9 Морейренсе57
10 Риу Аве67
11 Жил Висенте56
12 Эшторил66
13 Каза Пия56
14 Боавишта55
15 Насьонал64
16
Стыковая зона
Арока53
17
Зона вылета
Эштрела62
18
Зона вылета
Фаренсе50

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