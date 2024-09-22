Спортинг - АВС 22 Сентября прямая трансляция
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466
22 Сентября 2024 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 6-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - АВС, которое состоится 22 Сентября 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спортинг
Лиссабон
АВС
Вила-даз-Авиш
|1
|вр
|Франко Израэль
|6
|зщ
|Зено Дебаст
|26
|зщ
|Усман Дьоманде
|21
|зщ
|Джени Катамо
|2
|пз
|Матеус Рейс
|57
|пз
|Джовани Кенда
|42
|пз
|Мортен Юльманн
|5
|пз
|Хидемаса Морита
|8
|пз
|Педру Гонсалвеш
|17
|нп
|Франсиску Тринкан
|9
|нп
|Виктор Дьёкереш
|13
|вр
|Гильермо Очоа
|2
|зщ
|Фернанду Феррейра
|42
|зщ
|Cristian Devenish
|24
|зщ
|Кики
|6
|пз
|Баптист Ру
|12
|пз
|Густаво Ассунсао
|15
|пз
|Хауме
|14
|пз
|Лукас Пиазон
|20
|пз
|Родригу Рибейру
|9
|нп
|Иссьяка Камате
|17
|нп
|John Mercado
Главные тренеры
|Рубен Аморим
|Витор Кампелуш
История личных встреч
|17.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 0
|13.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|0 : 3
|31.08.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|2 : 0
|23.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|0 : 5
|17.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|1 : 6
|14.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|1 : 0
|31.08.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|2 : 1
|25.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|1 : 0
|16.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|4 : 2
|10.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|5
|15
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|6
|15
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Санта-Клара
|6
|12
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Витория Гимарайнш
|6
|12
|5
|Брага
|6
|11
|6
|Фамаликан
|5
|10
|7
|Бенфика
|5
|10
|8
|АВС
|5
|7
|9
|Морейренсе
|5
|7
|10
|Риу Аве
|6
|7
|11
|Жил Висенте
|5
|6
|12
|Эшторил
|6
|6
|13
|Каза Пия
|5
|6
|14
|Боавишта
|5
|5
|15
|Насьонал
|6
|4
| 16
Стыковая зона
|Арока
|5
|3
| 17
Зона вылета
|Эштрела
|6
|2
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|5
|0