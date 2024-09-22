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Монако - Гавр 22 Сентября прямая трансляция

Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 18523
22 Сентября 2024 года в 16:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 5-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция);
Монако
Гавр

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Гавр, которое состоится 22 Сентября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монако
Монако
Гавр
Гавр
16ШвейцарияврФилипп Кён
17Кот-д'ИвуарзщУилфрид Синго
5ГерманиязщТило Керер
22ГаназщМохаммед Салису
2Бразилияпз Вандерсон
15СенегалпзЛамин Камара
6ШвейцарияпзДенис Закария
11ФранцияпзМагнес Аклиуш
18ЯпониянпТакуми Минамино
7МарокконпЭлисс Бен-Сегир
36ШвейцариянпБрил Эмболо
30ФранцияврАртур Десма
93СенегалзщАруна Санганте
22ГвианазщЙоанн Сальмье
4ФранциязщГотье Льорис
27Кот-д'ИвуарзщКристофер Опери
8МароккозщЯсин Кехта
14РоссияпзДалер Кузяев
19ФранцияпзРассул Ндиайе
10ФранцияпзХосуэ Казимир
45СенегалнпИсса Сумаре
11СШАнпЭммануэль Сабби
Главные тренеры
АвстрияАдольф Хюттер
ФранцияДидье Дигар
История личных встреч
04.02.2024Франция - Лига 120-й турМонако1 : 1Гавр
11.11.2023Франция - Лига 112-й турГавр0 : 0Монако
04.04.2009Франция - Лига 130-й турМонако0 : 1Гавр
02.11.2008Франция - Лига 112-й турГавр2 : 3Монако
19.09.2024Лига чемпионовОбщий этап. 1-й турМонако2 : 1
14.09.2024Франция — Лига 14-й тур0 : 3Монако
01.09.2024Франция — Лига 13-й турМонако1 : 1
24.08.2024Франция — Лига 12-й тур0 : 2Монако
17.08.2024Франция — Лига 11-й турМонако1 : 0
15.09.2024Франция — Лига 14-й тур2 : 0Гавр
01.09.2024Франция — Лига 13-й турГавр3 : 1
24.08.2024Франция — Лига 12-й тур0 : 2Гавр
16.08.2024Франция — Лига 11-й турГавр1 : 4
10.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Гавр0 : 6
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура Лиги 1: «Монако» — «Гавр». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ412
2
Лига чемпионов
Марсель410
3
Лига чемпионов
Монако410
4
Квалификация Лиги чемпионов
Ланс59
5
Лига Европы
Ницца57
6
Квалификация Лиги конференций
Ренн57
7 Нант47
8 Лилль57
9 Реймс47
10 Страсбург56
11 Гавр46
12 Тулуза45
13 Лион44
14 Брест43
15 Осер43
16
Стыковая зона
Сент-Этьен53
17
Зона вылета
Анже41
18
Зона вылета
Монпелье41

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