Монако - Гавр 22 Сентября прямая трансляция
Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 18523
22 Сентября 2024 года в 16:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 5-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Гавр, которое состоится 22 Сентября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монако
Монако
Гавр
Гавр
|16
|вр
|Филипп Кён
|17
|зщ
|Уилфрид Синго
|5
|зщ
|Тило Керер
|22
|зщ
|Мохаммед Салису
|2
|пз
|Вандерсон
|15
|пз
|Ламин Камара
|6
|пз
|Денис Закария
|11
|пз
|Магнес Аклиуш
|18
|нп
|Такуми Минамино
|7
|нп
|Элисс Бен-Сегир
|36
|нп
|Брил Эмболо
|30
|вр
|Артур Десма
|93
|зщ
|Аруна Санганте
|22
|зщ
|Йоанн Сальмье
|4
|зщ
|Готье Льорис
|27
|зщ
|Кристофер Опери
|8
|зщ
|Ясин Кехта
|14
|пз
|Далер Кузяев
|19
|пз
|Рассул Ндиайе
|10
|пз
|Хосуэ Казимир
|45
|нп
|Исса Сумаре
|11
|нп
|Эммануэль Сабби
Главные тренеры
|Адольф Хюттер
|Дидье Дигар
История личных встреч
|04.02.2024
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|1 : 1
|11.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|0 : 0
|04.04.2009
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|0 : 1
|02.11.2008
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|2 : 3
|19.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 1
|14.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|0 : 3
|01.09.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 1
|24.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|0 : 2
|17.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|1 : 0
|15.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|2 : 0
|01.09.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|3 : 1
|24.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|0 : 2
|16.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|1 : 4
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 6
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура Лиги 1: «Монако» — «Гавр». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|4
|10
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|4
|10
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Ланс
|5
|9
| 5
Лига Европы
|Ницца
|5
|7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ренн
|5
|7
|7
|Нант
|4
|7
|8
|Лилль
|5
|7
|9
|Реймс
|4
|7
|10
|Страсбург
|5
|6
|11
|Гавр
|4
|6
|12
|Тулуза
|4
|5
|13
|Лион
|4
|4
|14
|Брест
|4
|3
|15
|Осер
|4
|3
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|5
|3
| 17
Зона вылета
|Анже
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|4
|1