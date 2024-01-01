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Пари Нижний Новгород - Локомотив М 22 Сентября прямая трансляция

Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
22 Сентября 2024 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 9-й тур
Пари Нижний НовгородЛокомотив М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Локомотив М, которое состоится 22 Сентября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
Сербия Саша Илич
Россия Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
24.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 21-й тур Пари Нижний Новгород2 : 3Локомотив М
30.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 10-й тур Локомотив М1 : 0Пари Нижний Новгород
01.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 21-й тур Пари Нижний Новгород0 : 4Локомотив М
27.11.2022 Fonbet Кубок России Группа A Локомотив М3 : 1Пари Нижний Новгород
31.08.2022 Fonbet Кубок России Группа A Пари Нижний Новгород2 : 0Локомотив М
17.07.2022 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Локомотив М1 : 1Пари Нижний Новгород
23.04.2022 Россия - Премьер-Лига 26-й тур Локомотив М2 : 1Пари Нижний Новгород
30.10.2021 Россия - Премьер-Лига 13-й тур Пари Нижний Новгород1 : 2Локомотив М
20.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Пари Нижний Новгород1 : 3
19.09.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 4-й тур Пари Нижний Новгород1 : 2
14.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур 0 : 0Пари Нижний Новгород
13.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться 0 : 2Пари Нижний Новгород
31.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур Пари Нижний Новгород0 : 3
20.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 1 : 2Локомотив М
19.09.2024 Fonbet Кубок России Группа B. 4-й тур 1 : 5Локомотив М
14.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур 2 : 4Локомотив М
13.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Локомотив М1 : 1
01.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур Локомотив М0 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура РПЛ: «Пари Нижний Новгород» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит923
2 Краснодар921
3 Локомотив М818
4 Динамо М816
5 Спартак М815
6 ЦСКА914
7 Ростов811
8 Рубин911
9 Динамо Мх89
10 Крылья Советов89
11 Акрон98
12 Пари Нижний Новгород87
13
Стыковая зона
Оренбург86
14
Стыковая зона
Химки86
15
Зона вылета
Факел95
16
Зона вылета
Ахмат85

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