Пари Нижний Новгород - Локомотив М 22 Сентября прямая трансляция
Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
22 Сентября 2024 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 9-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Локомотив М, которое состоится 22 Сентября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
|Саша Илич
|Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
|24.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 3
|30.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 0
|01.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 4
|27.11.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|3 : 1
|31.08.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|2 : 0
|17.07.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|23.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|26-й тур
|2 : 1
|30.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|13-й тур
|1 : 2
|20.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|1 : 3
|19.09.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 4-й тур
|1 : 2
|14.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 0
|13.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|0 : 2
|31.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 3
|20.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|1 : 2
|19.09.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 4-й тур
|1 : 5
|14.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 4
|13.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|1 : 1
|01.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура РПЛ: «Пари Нижний Новгород» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|9
|23
|2
|Краснодар
|9
|21
|3
|Локомотив М
|8
|18
|4
|Динамо М
|8
|16
|5
|Спартак М
|8
|15
|6
|ЦСКА
|9
|14
|7
|Ростов
|8
|11
|8
|Рубин
|9
|11
|9
|Динамо Мх
|8
|9
|10
|Крылья Советов
|8
|9
|11
|Акрон
|9
|8
|12
|Пари Нижний Новгород
|8
|7
| 13
Стыковая зона
|Оренбург
|8
|6
| 14
Стыковая зона
|Химки
|8
|6
| 15
Зона вылета
|Факел
|9
|5
| 16
Зона вылета
|Ахмат
|8
|5