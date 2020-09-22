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Хетафе - Леганес 22 Сентября прямая трансляция

Стадион: Колисеум (Хетафе, Испания), вместимость: 17393
22 Сентября 2024 года в 15:00 (+03:00). Испания — Примера, 6-й тур
Хетафе
Леганес

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Леганес, которое состоится 22 Сентября 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хетафе
Хетафе
Леганес
Леганес
13ИспанияврДавид Сория
21ИспаниязщХуан Иглесиас
2Тогозщ Джене
15ПарагвайзщОмар Альдерете
16ИспаниязщДиего Рико
5ИспанияпзЛуис Милья
7ИспанияпзАлекс Сола
6НигерияпзКрисантус Уче
11ИспанияпзКарлес Аленья
19Доминиканская РеспубликанпПетер Федерико
10ТурциянпБертуг Йылдырым
1ИспанияврХуан Сориано
12ФранциязщВалентин Розье
3ИспаниязщХорхе Саэнс
6ИспаниязщСерхио Гонсалес
22СербиязщМатия Настасич
15ИспаниязщЭнрик Франкеса
14СербияпзДарко Брашанац
8ГвинеяпзСейдуба Сиссе
21ИспанияпзРоберто Лопес
9ИспаниянпМигель Де ла Фуэнте
18Кот-д'ИвуарнпСебастьен Аллер
Главные тренеры
ИспанияХосе Бордалас
ИспанияБорха Саэс Хименес
История личных встреч
17.01.2020Испания - Примера20-й турЛеганес0 : 3Хетафе
19.10.2019Испания - Примера9-й турХетафе2 : 0Леганес
30.03.2019Испания - Примера29-й турХетафе0 : 2Леганес
07.12.2018Испания - Примера15-й турЛеганес1 : 1Хетафе
04.02.2018Испания - Примера22-й турХетафе0 : 0Леганес
08.09.2017Испания - Примера3-й турЛеганес1 : 2Хетафе
18.09.2024Испания — Примера3-й тур2 : 1Хетафе
14.09.2024Испания — Примера5-й тур1 : 0Хетафе
01.09.2024Испания — Примера4-й турХетафе0 : 0
24.08.2024Испания — Примера2-й турХетафе0 : 0
15.08.2024Испания — Примера1-й тур1 : 1Хетафе
19.09.2024Испания — Примера7-й турЛеганес0 : 2
13.09.2024Испания — Примера5-й тур2 : 0Леганес
31.08.2024Испания — Примера4-й турЛеганес0 : 1
28.08.2024Испания — Примера3-й тур0 : 0Леганес
25.08.2024Испания — Примера2-й турЛеганес2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона515
2
Лига чемпионов
Атлетико М511
3
Лига чемпионов
Вильярреал511
4
Лига чемпионов
Реал Мадрид511
5
Лига Европы
Алавес610
6
Квалификация Лиги конференций
Атлетик Б610
7 Осасуна610
8 Сельта59
9 Бетис58
10 Мальорка68
11 Эспаньол57
12 Жирона67
13 Райо Вальекано57
14 Вальядолид65
15 Леганес65
16 Реал Сосьедад75
17 Севилья65
18
Зона вылета
Валенсия64
19
Зона вылета
Хетафе53
20
Зона вылета
Лас-Пальмас62

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