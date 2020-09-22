Хетафе - Леганес 22 Сентября прямая трансляция
Стадион: Колисеум (Хетафе, Испания), вместимость: 17393
22 Сентября 2024 года в 15:00 (+03:00). Испания — Примера, 6-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Леганес, которое состоится 22 Сентября 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хетафе
Хетафе
Леганес
Леганес
|13
|вр
|Давид Сория
|21
|зщ
|Хуан Иглесиас
|2
|зщ
|Джене
|15
|зщ
|Омар Альдерете
|16
|зщ
|Диего Рико
|5
|пз
|Луис Милья
|7
|пз
|Алекс Сола
|6
|пз
|Крисантус Уче
|11
|пз
|Карлес Аленья
|19
|нп
|Петер Федерико
|10
|нп
|Бертуг Йылдырым
|1
|вр
|Хуан Сориано
|12
|зщ
|Валентин Розье
|3
|зщ
|Хорхе Саэнс
|6
|зщ
|Серхио Гонсалес
|22
|зщ
|Матия Настасич
|15
|зщ
|Энрик Франкеса
|14
|пз
|Дарко Брашанац
|8
|пз
|Сейдуба Сиссе
|21
|пз
|Роберто Лопес
|9
|нп
|Мигель Де ла Фуэнте
|18
|нп
|Себастьен Аллер
Главные тренеры
|Хосе Бордалас
|Борха Саэс Хименес
История личных встреч
|17.01.2020
|Испания - Примера
|20-й тур
|0 : 3
|19.10.2019
|Испания - Примера
|9-й тур
|2 : 0
|30.03.2019
|Испания - Примера
|29-й тур
|0 : 2
|07.12.2018
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 1
|04.02.2018
|Испания - Примера
|22-й тур
|0 : 0
|08.09.2017
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 2
|18.09.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|2 : 1
|14.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|1 : 0
|01.09.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|0 : 0
|24.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|0 : 0
|15.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 1
|19.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|0 : 2
|13.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|2 : 0
|31.08.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|0 : 1
|28.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|0 : 0
|25.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|5
|11
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|5
|11
| 4
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|5
|11
| 5
Лига Европы
|Алавес
|6
|10
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Атлетик Б
|6
|10
|7
|Осасуна
|6
|10
|8
|Сельта
|5
|9
|9
|Бетис
|5
|8
|10
|Мальорка
|6
|8
|11
|Эспаньол
|5
|7
|12
|Жирона
|6
|7
|13
|Райо Вальекано
|5
|7
|14
|Вальядолид
|6
|5
|15
|Леганес
|6
|5
|16
|Реал Сосьедад
|7
|5
|17
|Севилья
|6
|5
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|6
|4
| 19
Зона вылета
|Хетафе
|5
|3
| 20
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|6
|2