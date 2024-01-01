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Брайтон энд Хоув Альбион - Ноттингем Форест 22 Сентября прямая трансляция

Стадион: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 31872
22 Сентября 2024 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 5-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Брайтон энд Хоув Альбион
Ноттингем Форест

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Ноттингем Форест, которое состоится 22 Сентября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Ноттингем Форест
Ноттингем
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
34 Нидерланды зщ Йоэл Велтман
29 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
5 Англия зщ Льюис Данк
24 Турция зщ Ферди Кадыоглу
26 Швеция пз Ясин Аяри
20 Камерун пз Карлос Балеба
11 Кот-д'Ивуар нп Симон Адингра
22 Япония нп Каору Митома
18 Англия нп Дэнни Уэлбек
9 Бразилия нп Жоао Педро
26 Бельгия вр Матц Селс
34 Нигерия зщ Ола Айна
31 Сербия зщ Никола Миленкович
5 Бразилия зщ Мурилло
19 Испания зщ Алекс Морено
22 Англия пз Райан Йейтс
18 Англия пз Джеймс Уорд-Праус
16 Аргентина пз Николас Домингес
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
8 Шотландия пз Эллиот Андерсон
11 Новая Зеландия нп Крис Вуд
Главные тренеры
Германия Фабиан Марк Хюрцелер
Португалия Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
10.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 0Ноттингем Форест
25.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур Ноттингем Форест2 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
26.04.2023 Англия - Премьер-лига 33-й тур Ноттингем Форест3 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
18.10.2022 Англия - Премьер-лига 12-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0Ноттингем Форест
04.03.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Ноттингем Форест3 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
12.08.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 0Ноттингем Форест
11.04.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Ноттингем Форест1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
07.08.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 0Ноттингем Форест
07.02.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 3Ноттингем Форест
27.09.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Ноттингем Форест0 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
18.09.2024 Англия — Кубок лиги 3-й раунд Брайтон энд Хоув Альбион3 : 2
14.09.2024 Англия — Премьер-лига 4-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0
31.08.2024 Англия — Премьер-лига 3-й тур 1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
27.08.2024 Англия — Кубок лиги 2-й раунд Брайтон энд Хоув Альбион4 : 0
24.08.2024 Англия — Премьер-лига 2-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1
14.09.2024 Англия — Премьер-лига 4-й тур 0 : 1Ноттингем Форест
31.08.2024 Англия — Премьер-лига 3-й тур Ноттингем Форест1 : 1
28.08.2024 Англия — Кубок лиги 2-й раунд Ноттингем Форест1 : 1 3 : 4
24.08.2024 Англия — Премьер-лига 2-й тур 0 : 1Ноттингем Форест
17.08.2024 Англия — Премьер-лига 1-й тур Ноттингем Форест1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль512
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити412
3
Лига чемпионов
Астон Вилла512
4
Лига чемпионов
Челси510
5
Лига Европы
Арсенал410
6 Ньюкасл Юнайтед510
7 Брайтон энд Хоув Альбион48
8 Фулхэм58
9 Ноттингем Форест48
10 Тоттенхэм Хотспур57
11 Манчестер Юнайтед57
12 Брентфорд56
13 Борнмут55
14 Вест Хэм Юнайтед54
15 Лестер Сити53
16 Кристал Пэлас53
17 Ипсвич Таун53
18
Зона вылета
Саутгемптон51
19
Зона вылета
Вулверхэмптон51
20
Зона вылета
Эвертон51

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