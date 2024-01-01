Брайтон энд Хоув Альбион - Ноттингем Форест 22 Сентября прямая трансляция
Стадион: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 31872
22 Сентября 2024 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 5-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Ноттингем Форест, которое состоится 22 Сентября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Ноттингем Форест
Ноттингем
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|34
|зщ
|Йоэл Велтман
|29
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|5
|зщ
|Льюис Данк
|24
|зщ
|Ферди Кадыоглу
|26
|пз
|Ясин Аяри
|20
|пз
|Карлос Балеба
|11
|нп
|Симон Адингра
|22
|нп
|Каору Митома
|18
|нп
|Дэнни Уэлбек
|9
|нп
|Жоао Педро
|26
|вр
|Матц Селс
|34
|зщ
|Ола Айна
|31
|зщ
|Никола Миленкович
|5
|зщ
|Мурилло
|19
|зщ
|Алекс Морено
|22
|пз
|Райан Йейтс
|18
|пз
|Джеймс Уорд-Праус
|16
|пз
|Николас Домингес
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|8
|пз
|Эллиот Андерсон
|11
|нп
|Крис Вуд
Главные тренеры
|Фабиан Марк Хюрцелер
|Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
|10.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 3
|26.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|3 : 1
|18.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 0
|04.03.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 35-й тур
|3 : 0
|12.08.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|3 : 0
|11.04.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 41-й тур
|1 : 2
|07.08.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|1 : 0
|07.02.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 29-й тур
|2 : 3
|27.09.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|0 : 0
|18.09.2024
|Англия — Кубок лиги
|3-й раунд
|3 : 2
|14.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 0
|31.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|27.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|4 : 0
|24.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
|14.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|31.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|28.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 1 3 : 4
|24.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 1
|17.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|5
|12
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|4
|12
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|5
|12
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|5
|10
| 5
Лига Европы
|Арсенал
|4
|10
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|5
|10
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|4
|8
|8
|Фулхэм
|5
|8
|9
|Ноттингем Форест
|4
|8
|10
|Тоттенхэм Хотспур
|5
|7
|11
|Манчестер Юнайтед
|5
|7
|12
|Брентфорд
|5
|6
|13
|Борнмут
|5
|5
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|5
|4
|15
|Лестер Сити
|5
|3
|16
|Кристал Пэлас
|5
|3
|17
|Ипсвич Таун
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Саутгемптон
|5
|1
| 19
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|5
|1
| 20
Зона вылета
|Эвертон
|5
|1