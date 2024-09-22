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Лион - Марсель 22 Сентября прямая трансляция

Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 61556
22 Сентября 2024 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 5-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
Лион
Марсель

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Марсель, которое состоится 22 Сентября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лион
Лион
Марсель
Марсель
23БразилияврЛукас Перри
22АнголазщКлинтон Мата
55ХорватиязщДуе Чалета-Цар
19СенегалзщМусса Ньякате
16Бразилиязщ Абнер
98АнглияпзЭйнсли Мэйтленд-Найлс
6ФранцияпзМаксанс Какере
31СербияпзНеманья Матич
8ФранцияпзКорентин Толиссо
9НигерияпзГифт Орбан
10ФранциянпАлександр Ляказетт
1АргентинаврХеронимо Рульи
29ИспаниязщПоль Лирола
20ФранциязщЛилиан Брассье
62ПанамазщМикаэль Мурильо
21ФранцияпзВалентин Ронжье
19ЦАРпзЖоффрей Кондогбиа
23ДанияпзПьер-Эмиль Хёйбьерг
10АнглияпзМэйсон Гринвуд
11МароккопзАмин Арит
44БразилияпзЛуис Энрике
8ФранциянпНиль Мопе
Главные тренеры
ФранцияПьер Саж
ИталияРоберто де Дзерби
История личных встреч
04.02.2024Франция - Лига 120-й турЛион1 : 0Марсель
06.12.2023Франция - Лига 110-й турМарсель3 : 0Лион
23.04.2023Франция - Лига 132-й турЛион1 : 2Марсель
06.11.2022Франция - Лига 114-й турМарсель1 : 0Лион
01.05.2022Франция - Лига 135-й турМарсель0 : 3Лион
01.02.2022Франция - Лига 114-й турЛион2 : 1Марсель
28.02.2021Франция - Лига 127-й турМарсель1 : 1Лион
04.10.2020Франция - Лига 16-й турЛион1 : 1Марсель
12.02.2020Кубок Франции1/4 финалаЛион1 : 0Марсель
10.11.2019Франция - Лига 113-й турМарсель2 : 1Лион
15.09.2024Франция — Лига 14-й тур0 : 0Лион
30.08.2024Франция — Лига 13-й турЛион4 : 3
24.08.2024Франция — Лига 12-й турЛион0 : 2
18.08.2024Франция — Лига 11-й тур3 : 0Лион
11.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20242 : 0Лион
14.09.2024Франция — Лига 14-й турМарсель2 : 0
31.08.2024Франция — Лига 13-й тур1 : 3Марсель
25.08.2024Франция — Лига 12-й турМарсель2 : 2
17.08.2024Франция — Лига 11-й тур1 : 5Марсель
19.05.2024Франция - Лига 134-й тур1 : 2Марсель
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ412
2
Лига чемпионов
Марсель410
3
Лига чемпионов
Монако410
4
Квалификация Лиги чемпионов
Ланс59
5
Лига Европы
Ницца57
6
Квалификация Лиги конференций
Ренн57
7 Нант47
8 Лилль57
9 Реймс47
10 Страсбург56
11 Гавр46
12 Тулуза45
13 Лион44
14 Брест43
15 Осер43
16
Стыковая зона
Сент-Этьен53
17
Зона вылета
Анже41
18
Зона вылета
Монпелье41

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