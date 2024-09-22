Лион - Марсель 22 Сентября прямая трансляция
Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 61556
22 Сентября 2024 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 5-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Марсель, которое состоится 22 Сентября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лион
Лион
Марсель
Марсель
|23
|вр
|Лукас Перри
|22
|зщ
|Клинтон Мата
|55
|зщ
|Дуе Чалета-Цар
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|16
|зщ
|Абнер
|98
|пз
|Эйнсли Мэйтленд-Найлс
|6
|пз
|Максанс Какере
|31
|пз
|Неманья Матич
|8
|пз
|Корентин Толиссо
|9
|пз
|Гифт Орбан
|10
|нп
|Александр Ляказетт
|1
|вр
|Херонимо Рульи
|29
|зщ
|Поль Лирола
|20
|зщ
|Лилиан Брассье
|62
|зщ
|Микаэль Мурильо
|21
|пз
|Валентин Ронжье
|19
|пз
|Жоффрей Кондогбиа
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|10
|пз
|Мэйсон Гринвуд
|11
|пз
|Амин Арит
|44
|пз
|Луис Энрике
|8
|нп
|Ниль Мопе
Главные тренеры
|Пьер Саж
|Роберто де Дзерби
История личных встреч
|04.02.2024
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|1 : 0
|06.12.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|3 : 0
|23.04.2023
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 2
|06.11.2022
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|1 : 0
|01.05.2022
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|0 : 3
|01.02.2022
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|2 : 1
|28.02.2021
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|1 : 1
|04.10.2020
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|1 : 1
|12.02.2020
|Кубок Франции
|1/4 финала
|1 : 0
|10.11.2019
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|2 : 1
|15.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|0 : 0
|30.08.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|4 : 3
|24.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|0 : 2
|18.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|3 : 0
|11.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 0
|14.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|2 : 0
|31.08.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 3
|25.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|2 : 2
|17.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|1 : 5
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|4
|10
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|4
|10
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Ланс
|5
|9
| 5
Лига Европы
|Ницца
|5
|7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ренн
|5
|7
|7
|Нант
|4
|7
|8
|Лилль
|5
|7
|9
|Реймс
|4
|7
|10
|Страсбург
|5
|6
|11
|Гавр
|4
|6
|12
|Тулуза
|4
|5
|13
|Лион
|4
|4
|14
|Брест
|4
|3
|15
|Осер
|4
|3
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|5
|3
| 17
Зона вылета
|Анже
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|4
|1