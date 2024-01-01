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Атлетик Б - Сельта 22 Сентября прямая трансляция

Стадион: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания), вместимость: 53289
22 Сентября 2024 года в 17:15 (+03:00). Испания — Примера, 6-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Атлетик Б
Сельта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Сельта, которое состоится 22 Сентября 2024 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Сельта
Виго
13ИспанияврХулен Ахирресабала
18ИспаниязщОскар де Маркос
3ИспаниязщДани Вивиан
4ИспаниязщАйтор Паредес
15ИспаниязщИньиго Лекуэ
16ИспанияпзИньиго Руис
23ИспанияпзМикель Хаурехисар
8ИспанияпзОйан Сансет
9ГананпИньяки Уильямс
7ИспаниянпАлекс Беренгер
12ИспаниянпГорка Гурусета
13ИспанияврВисенте Гуайта
32ИспаниязщХави Родригес
2ШвециязщКарл Старфельт
3ИспаниязщОскар Мингеса
16Бразилияпз Жаилсон
19ШвецияпзУиллот Сведберг
8ИспанияпзФран Бельтран
25ИспанияпзДамиан Родригес
30ИспаниянпУго Альварес
10ИспаниянпЯго Аспас
7ИспаниянпБорха Иглесиас
Главные тренеры
ИспанияЭрнесто Вальверде
ИспанияКлаудио Хиральдес
История личных встреч
15.05.2024Испания - Примера36-й турСельта2 : 1Атлетик Б
10.11.2023Испания - Примера13-й турАтлетик Б4 : 3Сельта
20.05.2023Испания - Примера35-й турАтлетик Б2 : 1Сельта
29.01.2023Испания - Примера19-й турСельта1 : 0Атлетик Б
17.04.2022Испания - Примера32-й турАтлетик Б0 : 2Сельта
28.08.2021Испания - Примера3-й турСельта0 : 1Атлетик Б
14.03.2021Испания - Примера27-й турСельта0 : 0Атлетик Б
04.12.2020Испания - Примера12-й турАтлетик Б0 : 2Сельта
19.01.2020Испания - Примера20-й турАтлетик Б1 : 1Сельта
06.10.2019Испания - Примера8-й турСельта1 : 0Атлетик Б
19.09.2024Испания — Примера7-й тур0 : 2Атлетик Б
15.09.2024Испания — Примера5-й тур2 : 3Атлетик Б
31.08.2024Испания — Примера4-й турАтлетик Б0 : 1
28.08.2024Испания — Примера3-й турАтлетик Б1 : 0
24.08.2024Испания — Примера2-й тур2 : 1Атлетик Б
15.09.2024Испания — Примера5-й турСельта3 : 1
01.09.2024Испания — Примера4-й тур3 : 2Сельта
26.08.2024Испания — Примера3-й тур4 : 3Сельта
23.08.2024Испания — Примера2-й турСельта3 : 1
16.08.2024Испания — Примера1-й турСельта2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона515
2
Лига чемпионов
Атлетико М511
3
Лига чемпионов
Вильярреал511
4
Лига чемпионов
Реал Мадрид511
5
Лига Европы
Алавес610
6
Квалификация Лиги конференций
Атлетик Б610
7 Осасуна610
8 Сельта59
9 Бетис58
10 Мальорка68
11 Эспаньол57
12 Жирона67
13 Райо Вальекано57
14 Вальядолид65
15 Леганес65
16 Реал Сосьедад75
17 Севилья65
18
Зона вылета
Валенсия64
19
Зона вылета
Хетафе53
20
Зона вылета
Лас-Пальмас62

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