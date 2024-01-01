Атлетик Б - Сельта 22 Сентября прямая трансляция
Стадион: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания), вместимость: 53289
22 Сентября 2024 года в 17:15 (+03:00). Испания — Примера, 6-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Сельта, которое состоится 22 Сентября 2024 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Сельта
Виго
|13
|вр
|Хулен Ахирресабала
|18
|зщ
|Оскар де Маркос
|3
|зщ
|Дани Вивиан
|4
|зщ
|Айтор Паредес
|15
|зщ
|Иньиго Лекуэ
|16
|пз
|Иньиго Руис
|23
|пз
|Микель Хаурехисар
|8
|пз
|Ойан Сансет
|9
|нп
|Иньяки Уильямс
|7
|нп
|Алекс Беренгер
|12
|нп
|Горка Гурусета
|13
|вр
|Висенте Гуайта
|32
|зщ
|Хави Родригес
|2
|зщ
|Карл Старфельт
|3
|зщ
|Оскар Мингеса
|16
|пз
|Жаилсон
|19
|пз
|Уиллот Сведберг
|8
|пз
|Фран Бельтран
|25
|пз
|Дамиан Родригес
|30
|нп
|Уго Альварес
|10
|нп
|Яго Аспас
|7
|нп
|Борха Иглесиас
Главные тренеры
|Эрнесто Вальверде
|Клаудио Хиральдес
История личных встреч
|15.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|2 : 1
|10.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|4 : 3
|20.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 1
|29.01.2023
|Испания - Примера
|19-й тур
|1 : 0
|17.04.2022
|Испания - Примера
|32-й тур
|0 : 2
|28.08.2021
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 1
|14.03.2021
|Испания - Примера
|27-й тур
|0 : 0
|04.12.2020
|Испания - Примера
|12-й тур
|0 : 2
|19.01.2020
|Испания - Примера
|20-й тур
|1 : 1
|06.10.2019
|Испания - Примера
|8-й тур
|1 : 0
|19.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|0 : 2
|15.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|2 : 3
|31.08.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|0 : 1
|28.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 0
|24.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|2 : 1
|15.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|3 : 1
|01.09.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|3 : 2
|26.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|4 : 3
|23.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|3 : 1
|16.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|5
|11
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|5
|11
| 4
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|5
|11
| 5
Лига Европы
|Алавес
|6
|10
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Атлетик Б
|6
|10
|7
|Осасуна
|6
|10
|8
|Сельта
|5
|9
|9
|Бетис
|5
|8
|10
|Мальорка
|6
|8
|11
|Эспаньол
|5
|7
|12
|Жирона
|6
|7
|13
|Райо Вальекано
|5
|7
|14
|Вальядолид
|6
|5
|15
|Леганес
|6
|5
|16
|Реал Сосьедад
|7
|5
|17
|Севилья
|6
|5
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|6
|4
| 19
Зона вылета
|Хетафе
|5
|3
| 20
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|6
|2