03:25 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 22 сентября
Свернуть список

Жил Висенте - Каза Пия 22 Сентября прямая трансляция

Стадион: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия), вместимость: 12046
22 Сентября 2024 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 6-й тур
Главный судья: Густаву Коррея (Португалия)
Жил Висенте
Каза Пия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - Каза Пия, которое состоится 22 Сентября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жил Висенте
Барселуш
Каза Пия
Лиссабон
История личных встреч
03.03.2024 Португалия — Примейра 24-й тур Каза Пия0 : 0Жил Висенте
02.10.2023 Португалия — Примейра 7-й тур Жил Висенте2 : 0Каза Пия
27.05.2023 Португалия - Примейра 34-й тур Жил Висенте1 : 0Каза Пия
22.01.2023 Португалия - Примейра 17-й тур Каза Пия1 : 3Жил Висенте
16.10.2016 Кубок Португалии 3-й раунд Жил Висенте0 : 0 4 : 1Каза Пия
14.09.2024 Португалия — Примейра 5-й тур 1 : 1Жил Висенте
01.09.2024 Португалия — Примейра 4-й тур Жил Висенте0 : 0
25.08.2024 Португалия — Примейра 3-й тур 0 : 0Жил Висенте
16.08.2024 Португалия — Примейра 2-й тур Жил Висенте4 : 2
10.08.2024 Португалия — Примейра 1-й тур 3 : 0Жил Висенте
14.09.2024 Португалия — Примейра 5-й тур Каза Пия3 : 1
31.08.2024 Португалия — Примейра 4-й тур 0 : 1Каза Пия
24.08.2024 Португалия — Примейра 3-й тур Каза Пия0 : 2
17.08.2024 Португалия — Примейра 2-й тур 3 : 0Каза Пия
10.08.2024 Португалия — Примейра 1-й тур Каза Пия0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг515
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту615
3
Квалификация Лиги Европы
Санта-Клара612
4
Квалификация Лиги конференций
Витория Гимарайнш612
5 Брага611
6 Фамаликан510
7 Бенфика510
8 АВС57
9 Морейренсе57
10 Риу Аве67
11 Жил Висенте56
12 Эшторил66
13 Каза Пия56
14 Боавишта55
15 Насьонал64
16
Стыковая зона
Арока53
17
Зона вылета
Эштрела62
18
Зона вылета
Фаренсе50

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close