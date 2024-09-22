Рома - Удинезе 22 Сентября прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
22 Сентября 2024 года в 19:00 (+03:00). Италия — Серия А, 5-й тур
Главный судья: Эрманно Феличани (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Удинезе, которое состоится 22 Сентября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рома
Рим
Удинезе
Удине
|99
|вр
|Миле Свилар
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|19
|зщ
|Зеки Челик
|3
|зщ
|Анхелиньо
|17
|пз
|Ману Коне
|16
|пз
|Леандро Паредес
|18
|нп
|Матиас Соуле
|21
|нп
|Пауло Дибала
|11
|нп
|Артём Довбик
|40
|вр
|Мадука Окойе
|31
|зщ
|Томас Кристенсен
|29
|зщ
|Яка Бийол
|30
|зщ
|Лаутаро Хианетти
|19
|зщ
|Кингсли Эхизибуэ
|11
|зщ
|Хассан Камара
|25
|пз
|Йеспер Карлстрём
|8
|пз
|Санди Ловрич
|10
|нп
|Флорьян Товен
|22
|нп
|Бреннер
|17
|нп
|Лоренцо Лукка
Главные тренеры
|Даниэле Де Росси
|Иван Юрич
|Иван Юрич
|Коста Руньяич
История личных встреч
|25.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 2
|26.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|3 : 1
|16.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 30-й тур
|3 : 0
|04.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 5-й тур
|4 : 0
|13.03.2022
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 1
|23.09.2021
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 0
|14.02.2021
|Италия - Серия А
|22-й тур
|3 : 0
|03.10.2020
|Италия - Серия А
|3-й тур
|0 : 1
|02.07.2020
|Италия - Серия А
|29-й тур
|0 : 2
|30.10.2019
|Италия - Серия А
|10-й тур
|0 : 4
|15.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|1 : 1
|01.09.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|0 : 0
|25.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|1 : 2
|18.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|0 : 0
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|16.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|2 : 3
|01.09.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|1 : 0
|24.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|2 : 1
|18.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|1 : 1
|09.08.2024
|Кубок Италии
|1/32 финала
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Торино
|5
|11
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|5
|10
| 3
Лига чемпионов
|Удинезе
|4
|10
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|5
|9
| 5
Лига Европы
|Эмполи
|5
|9
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Интер М
|4
|8
|7
|Лацио
|4
|7
|8
|Аталанта
|4
|6
|9
|Верона
|5
|6
|10
|Милан
|4
|5
|11
|Дженоа
|5
|5
|12
|Парма
|4
|4
|13
|Венеция
|5
|4
|14
|Лечче
|4
|4
|15
|Фиорентина
|4
|3
|16
|Монца
|4
|3
|17
|Рома
|4
|3
| 18
Зона вылета
|Болонья
|4
|3
| 19
Зона вылета
|Комо
|4
|2
| 20
Зона вылета
|Кальяри
|5
|2