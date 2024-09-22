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Рома - Удинезе 22 Сентября прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
22 Сентября 2024 года в 19:00 (+03:00). Италия — Серия А, 5-й тур
Главный судья: Эрманно Феличани (Италия);
Рома
Удинезе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Удинезе, которое состоится 22 Сентября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рома
Рим
Удинезе
Удине
99 Сербия вр Миле Свилар
23 Италия зщ Джанлука Манчини
22 Испания зщ Марио Эрмосо
5 Кот-д'Ивуар зщ Эван Н'Дика
19 Турция зщ Зеки Челик
3 Испания зщ Анхелиньо
17 Франция пз Ману Коне
16 Аргентина пз Леандро Паредес
18 Аргентина нп Матиас Соуле
21 Аргентина нп Пауло Дибала
11 Украина нп Артём Довбик
40 Нигерия вр Мадука Окойе
31 Дания зщ Томас Кристенсен
29 Словения зщ Яка Бийол
30 Аргентина зщ Лаутаро Хианетти
19 Нидерланды зщ Кингсли Эхизибуэ
11 Кот-д'Ивуар зщ Хассан Камара
25 Швеция пз Йеспер Карлстрём
8 Словения пз Санди Ловрич
10 Франция нп Флорьян Товен
22 Бразилия нп Бреннер
17 Италия нп Лоренцо Лукка
Главные тренеры
Италия Даниэле Де Росси
Хорватия Иван Юрич
Хорватия Иван Юрич
Германия Коста Руньяич
История личных встреч
25.04.2024 Италия - Серия А 32-й тур Удинезе1 : 2Рома
26.11.2023 Италия - Серия А 13-й тур Рома3 : 1Удинезе
16.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 30-й тур Рома3 : 0Удинезе
04.09.2022 Италия - Серия А Серия А. 5-й тур Удинезе4 : 0Рома
13.03.2022 Италия - Серия А 29-й тур Удинезе1 : 1Рома
23.09.2021 Италия - Серия А 5-й тур Рома1 : 0Удинезе
14.02.2021 Италия - Серия А 22-й тур Рома3 : 0Удинезе
03.10.2020 Италия - Серия А 3-й тур Удинезе0 : 1Рома
02.07.2020 Италия - Серия А 29-й тур Рома0 : 2Удинезе
30.10.2019 Италия - Серия А 10-й тур Удинезе0 : 4Рома
15.09.2024 Италия — Серия А 4-й тур 1 : 1Рома
01.09.2024 Италия — Серия А 3-й тур 0 : 0Рома
25.08.2024 Италия — Серия А 2-й тур Рома1 : 2
18.08.2024 Италия — Серия А 1-й тур 0 : 0Рома
10.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 1 : 1Рома
16.09.2024 Италия — Серия А 4-й тур 2 : 3Удинезе
01.09.2024 Италия — Серия А 3-й тур Удинезе1 : 0
24.08.2024 Италия — Серия А 2-й тур Удинезе2 : 1
18.08.2024 Италия — Серия А 1-й тур 1 : 1Удинезе
09.08.2024 Кубок Италии 1/32 финала Удинезе4 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Торино511
2
Лига чемпионов
Наполи510
3
Лига чемпионов
Удинезе410
4
Лига чемпионов
Ювентус59
5
Лига Европы
Эмполи59
6
Квалификация Лиги конференций
Интер М48
7 Лацио47
8 Аталанта46
9 Верона56
10 Милан45
11 Дженоа55
12 Парма44
13 Венеция54
14 Лечче44
15 Фиорентина43
16 Монца43
17 Рома43
18
Зона вылета
Болонья43
19
Зона вылета
Комо42
20
Зона вылета
Кальяри52

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