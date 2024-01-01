Байер - Вольфсбург 22 Сентября прямая трансляция
Стадион: БайАрена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
22 Сентября 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Вольфсбург, которое состоится 22 Сентября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: БайАрена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Байер
Леверкузен
Вольфсбург
Вольфсбург
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|4
|зщ
|Жонатан Та
|3
|зщ
|Пьеро Инкапье
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|34
|пз
|Гранит Джака
|8
|пз
|Роберт Андрих
|10
|пз
|Флориан Вирц
|11
|нп
|Мартен Терье
|22
|нп
|Виктор Бонифасе
|1
|вр
|Камиль Грабара
|20
|зщ
|Ридле Баку
|2
|зщ
|Килиан Фишер
|3
|зщ
|Себастиан Борнау
|4
|зщ
|Константинос Кульеракис
|6
|пз
|Астер Вранкс
|8
|пз
|Салих Озджан
|27
|пз
|Максимилиан Арнольд
|16
|нп
|Якуб Каминьский
|39
|нп
|Патрик Виммер
|9
|нп
|Мохамед Амура
Главные тренеры
|Хаби Алонсо
|Ральф Хазенхюттль
История личных встреч
|10.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|2 : 0
|21.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 2
|16.04.2023
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|0 : 0
|22.10.2022
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|2 : 2
|20.03.2022
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 2
|30.10.2021
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|0 : 2
|23.01.2021
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|0 : 1
|20.09.2020
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|0 : 0
|26.05.2020
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 4
|10.11.2019
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|0 : 2
|19.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 4
|14.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|1 : 4
|31.08.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|2 : 3
|28.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|0 : 1
|23.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|2 : 3
|14.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|1 : 2
|31.08.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|0 : 2
|25.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|2 : 3
|19.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|0 : 1
|20.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Фрайбург
|4
|9
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|4
|9
| 4
Лига чемпионов
|Унион
|4
|8
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|3
|7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|РБ Лейпциг
|3
|7
|7
|Байер
|3
|6
|8
|Хайденхайм
|4
|6
|9
|Майнц
|4
|5
|10
|Вердер
|4
|5
|11
|Штутгарт
|3
|4
|12
|Аугсбург
|4
|4
|13
|Вольфсбург
|3
|3
|14
|Боруссия М
|4
|3
|15
|Хоффенхайм
|4
|3
| 16
Стыковая зона
|Бохум
|4
|1
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Санкт-Паули
|3
|0