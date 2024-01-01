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Байер - Вольфсбург 22 Сентября прямая трансляция

Стадион: БайАрена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
22 Сентября 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 4-й тур
Байер
Вольфсбург

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Вольфсбург, которое состоится 22 Сентября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: БайАрена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Байер
Леверкузен
Вольфсбург
Вольфсбург
1ФинляндияврЛукаш Градецки
12Буркина-ФасозщЭдмон Тапсоба
4ГерманиязщЖонатан Та
3ЭквадорзщПьеро Инкапье
30НидерландызщЖереми Фримпонг
20ИспаниязщАлехандро Гримальдо
34ШвейцарияпзГранит Джака
8ГерманияпзРоберт Андрих
10ГерманияпзФлориан Вирц
11ФранциянпМартен Терье
22НигериянпВиктор Бонифасе
1ПольшаврКамиль Грабара
20ГерманиязщРидле Баку
2ГерманиязщКилиан Фишер
3БельгиязщСебастиан Борнау
4ГрециязщКонстантинос Кульеракис
6БельгияпзАстер Вранкс
8ТурцияпзСалих Озджан
27ГерманияпзМаксимилиан Арнольд
16ПольшанпЯкуб Каминьский
39АвстриянпПатрик Виммер
9АлжирнпМохамед Амура
Главные тренеры
ИспанияХаби Алонсо
АвстрияРальф Хазенхюттль
История личных встреч
10.03.2024Германия - Бундеслига25-й турБайер2 : 0Вольфсбург
21.10.2023Германия - Бундеслига8-й турВольфсбург1 : 2Байер
16.04.2023Германия - Бундеслига28-й турВольфсбург0 : 0Байер
22.10.2022Германия - Бундеслига11-й турБайер2 : 2Вольфсбург
20.03.2022Германия - Бундеслига27-й турВольфсбург0 : 2Байер
30.10.2021Германия - Бундеслига10-й турБайер0 : 2Вольфсбург
23.01.2021Германия - Бундеслига18-й турБайер0 : 1Вольфсбург
20.09.2020Германия - Бундеслига1-й турВольфсбург0 : 0Байер
26.05.2020Германия - Бундеслига28-й турБайер1 : 4Вольфсбург
10.11.2019Германия - Бундеслига11-й турВольфсбург0 : 2Байер
19.09.2024Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур0 : 4Байер
14.09.2024Германия — Бундеслига3-й тур1 : 4Байер
31.08.2024Германия — Бундеслига2-й турБайер2 : 3
28.08.2024Кубок Германии1/32 финала0 : 1Байер
23.08.2024Германия — Бундеслига1-й тур2 : 3Байер
14.09.2024Германия — Бундеслига3-й турВольфсбург1 : 2
31.08.2024Германия — Бундеслига2-й тур0 : 2Вольфсбург
25.08.2024Германия — Бундеслига1-й турВольфсбург2 : 3
19.08.2024Кубок Германии1/32 финала0 : 1Вольфсбург
20.07.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20242 : 1Вольфсбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария412
2
Лига чемпионов
Фрайбург49
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф49
4
Лига чемпионов
Унион48
5
Лига Европы
Боруссия Д37
6
Квалификация Лиги конференций
РБ Лейпциг37
7 Байер36
8 Хайденхайм46
9 Майнц45
10 Вердер45
11 Штутгарт34
12 Аугсбург44
13 Вольфсбург33
14 Боруссия М43
15 Хоффенхайм43
16
Стыковая зона
Бохум41
17
Зона вылета
Хольштайн41
18
Зона вылета
Санкт-Паули30

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