Самгурали - Телави 22 Сентября прямая трансляция
22 Сентября 2024 года в 15:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 25-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Самгурали - Телави, которое состоится 22 Сентября 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 25-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Самгурали
Цхалтубо
Телави
Телави
История личных встреч
|24.05.2024
|Грузия — Высшая лига
|16-й тур
|2 : 1
|07.04.2024
|Грузия — Высшая лига
|7-й тур
|2 : 1
|21.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|30-й тур
|2 : 1
|12.08.2023
|Грузия - Высшая лига
|21-й тур
|0 : 1
|06.05.2023
|Грузия - Высшая лига
|12-й тур
|0 : 1
|08.03.2023
|Грузия - Высшая лига
|3-й тур
|1 : 0
|15.10.2022
|Грузия - Высшая лига
|30-й тур
|2 : 0
|13.08.2022
|Грузия - Высшая лига
|21-й тур
|1 : 1
|09.05.2022
|Грузия - Высшая лига
|12-й тур
|2 : 1
|06.04.2022
|Грузия - Высшая лига
|3-й тур
|0 : 0
|15.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|24-й тур
|2 : 2
|01.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|23-й тур
|1 : 3
|24.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|22-й тур
|3 : 0
|18.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|21-й тур
|0 : 0
|11.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|20-й тур
|0 : 1
|14.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|24-й тур
|0 : 1
|31.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|23-й тур
|0 : 0
|24.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|22-й тур
|2 : 1
|17.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|21-й тур
|1 : 1
|10.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|20-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Дила
|25
|51
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо Кт
|24
|48
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Сабуртало
|24
|45
|4
|Динамо Бт
|24
|35
|5
|Самгурали
|24
|30
|6
|Колхети-1913
|24
|28
|7
|Динамо Тб
|24
|27
| 8
Стыковая зона
|Гагра
|24
|24
| 9
Стыковая зона
|Телави
|24
|23
| 10
Зона вылета
|Самтредиа
|25
|16