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Самгурали - Телави 22 Сентября прямая трансляция

22 Сентября 2024 года в 15:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 25-й тур
Самгурали
Телави

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Самгурали - Телави, которое состоится 22 Сентября 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 25-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Самгурали
Цхалтубо
Телави
Телави
История личных встреч
24.05.2024 Грузия — Высшая лига 16-й тур Телави2 : 1Самгурали
07.04.2024 Грузия — Высшая лига 7-й тур Самгурали2 : 1Телави
21.10.2023 Грузия - Высшая лига 30-й тур Телави2 : 1Самгурали
12.08.2023 Грузия - Высшая лига 21-й тур Самгурали0 : 1Телави
06.05.2023 Грузия - Высшая лига 12-й тур Телави0 : 1Самгурали
08.03.2023 Грузия - Высшая лига 3-й тур Самгурали1 : 0Телави
15.10.2022 Грузия - Высшая лига 30-й тур Самгурали2 : 0Телави
13.08.2022 Грузия - Высшая лига 21-й тур Телави1 : 1Самгурали
09.05.2022 Грузия - Высшая лига 12-й тур Самгурали2 : 1Телави
06.04.2022 Грузия - Высшая лига 3-й тур Телави0 : 0Самгурали
15.09.2024 Грузия — Высшая лига 24-й тур 2 : 2Самгурали
01.09.2024 Грузия — Высшая лига 23-й тур 1 : 3Самгурали
24.08.2024 Грузия — Высшая лига 22-й тур Самгурали3 : 0
18.08.2024 Грузия — Высшая лига 21-й тур 0 : 0Самгурали
11.08.2024 Грузия — Высшая лига 20-й тур Самгурали0 : 1
14.09.2024 Грузия — Высшая лига 24-й тур Телави0 : 1
31.08.2024 Грузия — Высшая лига 23-й тур 0 : 0Телави
24.08.2024 Грузия — Высшая лига 22-й тур Телави2 : 1
17.08.2024 Грузия — Высшая лига 21-й тур 1 : 1Телави
10.08.2024 Грузия — Высшая лига 20-й тур Телави0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Дила2551
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо Кт2448
3
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало2445
4 Динамо Бт2435
5 Самгурали2430
6 Колхети-19132428
7 Динамо Тб2427
8
Стыковая зона
Гагра2424
9
Стыковая зона
Телави2423
10
Зона вылета
Самтредиа2516

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