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Гагра - Торпедо Кт 22 Сентября прямая трансляция

22 Сентября 2024 года в 20:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 25-й тур
Гагра
Торпедо Кт

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гагра - Торпедо Кт, которое состоится 22 Сентября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 25-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гагра
Гагра
Торпедо Кт
Кутаиси
История личных встреч
24.05.2024 Грузия — Высшая лига 16-й тур Торпедо Кт2 : 1Гагра
07.04.2024 Грузия — Высшая лига 7-й тур Гагра0 : 1Торпедо Кт
29.10.2023 Грузия - Высшая лига 31-й тур Гагра1 : 2Торпедо Кт
20.08.2023 Грузия - Высшая лига 22-й тур Торпедо Кт4 : 1Гагра
10.05.2023 Грузия - Высшая лига 13-й тур Гагра0 : 0Торпедо Кт
12.03.2023 Грузия - Высшая лига 4-й тур Торпедо Кт3 : 1Гагра
11.11.2022 Грузия - Высшая лига 34-й тур Торпедо Кт0 : 1Гагра
06.09.2022 Грузия - Высшая лига 25-й тур Гагра0 : 2Торпедо Кт
26.05.2022 Грузия - Высшая лига 16-й тур Торпедо Кт1 : 0Гагра
10.04.2022 Грузия - Высшая лига 7-й тур Гагра0 : 2Торпедо Кт
14.09.2024 Грузия — Высшая лига 24-й тур 0 : 1Гагра
01.09.2024 Грузия — Высшая лига 23-й тур Гагра1 : 3
24.08.2024 Грузия — Высшая лига 22-й тур 2 : 0Гагра
17.08.2024 Грузия — Высшая лига 21-й тур 2 : 1Гагра
10.08.2024 Грузия — Высшая лига 20-й тур Гагра1 : 1
18.09.2024 Грузия — Высшая лига 20-й тур Торпедо Кт2 : 1
14.09.2024 Грузия — Высшая лига 24-й тур Торпедо Кт2 : 0
01.09.2024 Грузия — Высшая лига 23-й тур 1 : 1Торпедо Кт
25.08.2024 Грузия — Высшая лига 22-й тур Торпедо Кт1 : 5
18.08.2024 Грузия — Высшая лига 21-й тур 1 : 2Торпедо Кт
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Дила2551
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо Кт2448
3
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало2445
4 Динамо Бт2435
5 Самгурали2430
6 Колхети-19132428
7 Динамо Тб2427
8
Стыковая зона
Гагра2424
9
Стыковая зона
Телави2423
10
Зона вылета
Самтредиа2516

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