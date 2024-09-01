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Динамо Мн - Минск 24 Сентября прямая трансляция

Стадион: Динамо (Минск, Беларусь), вместимость: 41040
24 Сентября 2024 года в 19:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 17-й тур
Динамо Мн
Минск

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мн - Минск, которое состоится 24 Сентября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Динамо (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мн
Минск
Минск
Минск
История личных встреч
31.03.2024 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Минск0 : 0Динамо Мн
21.10.2023 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Динамо Мн1 : 0Минск
27.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Минск1 : 1Динамо Мн
07.08.2022 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Динамо Мн3 : 1Минск
18.03.2022 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Минск0 : 1Динамо Мн
28.08.2021 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Динамо Мн2 : 0Минск
24.04.2021 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Минск1 : 3Динамо Мн
12.07.2020 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Динамо Мн1 : 0Минск
28.03.2020 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Минск3 : 2Динамо Мн
11.08.2019 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Динамо Мн3 : 2Минск
20.09.2024 Беларусь — Высшая лига 22-й тур 1 : 0Динамо Мн
16.09.2024 Беларусь — Высшая лига 21-й тур Динамо Мн2 : 0
12.09.2024 Беларусь — Высшая лига 19-й тур Динамо Мн2 : 0
29.08.2024 Лига Европы Раунд плей-офф. 2-й матч 1 : 0Динамо Мн
22.08.2024 Лига Европы Раунд плей-офф. 1-й матч Динамо Мн0 : 1
20.09.2024 Беларусь — Высшая лига 22-й тур 2 : 2Минск
16.09.2024 Беларусь — Высшая лига 21-й тур Минск3 : 1
31.08.2024 Беларусь — Высшая лига 20-й тур 0 : 2Минск
24.08.2024 Беларусь — Высшая лига 19-й тур Минск3 : 2
18.08.2024 Беларусь — Высшая лига 18-й тур 1 : 1Минск
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Неман2146
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ2143
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1841
4 Динамо-Брест2241
5 Витебск2232
6 Арсенал2232
7 Слуцк2231
8 Гомель2231
9 Славия-Мозырь2229
10 Ислочь2228
11 БАТЭ2227
12 Сморгонь2120
13 Минск2119
14 Нафтан2016
15
Зона вылета
Днепр М2212
16
Зона вылета
Шахтёр С220

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