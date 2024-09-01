Динамо Мн - Минск 24 Сентября прямая трансляция
Стадион: Динамо (Минск, Беларусь), вместимость: 41040
24 Сентября 2024 года в 19:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 17-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мн - Минск, которое состоится 24 Сентября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Динамо (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Мн
Минск
Минск
Минск
История личных встреч
|31.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|0 : 0
|21.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|1 : 0
|27.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|1 : 1
|07.08.2022
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|3 : 1
|18.03.2022
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|0 : 1
|28.08.2021
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|2 : 0
|24.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|1 : 3
|12.07.2020
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|1 : 0
|28.03.2020
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|3 : 2
|11.08.2019
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|3 : 2
|20.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|1 : 0
|16.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|21-й тур
|2 : 0
|12.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|19-й тур
|2 : 0
|29.08.2024
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 0
|22.08.2024
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 1
|20.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|2 : 2
|16.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|21-й тур
|3 : 1
|31.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|20-й тур
|0 : 2
|24.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|19-й тур
|3 : 2
|18.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|18-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Неман
|21
|46
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|21
|43
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|18
|41
|4
|Динамо-Брест
|22
|41
|5
|Витебск
|22
|32
|6
|Арсенал
|22
|32
|7
|Слуцк
|22
|31
|8
|Гомель
|22
|31
|9
|Славия-Мозырь
|22
|29
|10
|Ислочь
|22
|28
|11
|БАТЭ
|22
|27
|12
|Сморгонь
|21
|20
|13
|Минск
|21
|19
|14
|Нафтан
|20
|16
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|22
|12
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|22
|0