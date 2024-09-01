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Лас-Пальмас - Бетис 26 Сентября прямая трансляция

Стадион: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания), вместимость: 32392
26 Сентября 2024 года в 20:00 (+03:00). Испания — Примера, 7-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Лас-Пальмас
Бетис

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лас-Пальмас - Бетис, которое состоится 26 Сентября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Бетис
Севилья
1 Нидерланды вр Яспер Силлессен
28 Испания зщ Хуанма Эрсог
23 Испания зщ Алекс Муньос
22 Нидерланды зщ Дэйли Синкгравен
18 Испания пз Росада Вити
29 Португалия пз Дариу Эсугу
20 Испания пз Кирьян Родригес
5 Испания пз Хавьер Муньос
10 Испания пз Альберто Молейро
19 Испания нп Сандро Рамирес
16 Шотландия нп Оливер Макбарни
1 Португалия вр Руй Силва
3 Испания зщ Диего Льоренте
6 Бразилия зщ Натан
15 Франция зщ Ромен Перро
21 Испания пз Марк Рока
16 Испания пз Серхи Альтмира
18 Испания пз Пабло Форнальс
20 Аргентина пз Джовани Ло Чельсо
24 Испания нп Айтор Руибаль
7 Испания нп Хуанми
9 Аргентина нп Чими Авила
Главные тренеры
Испания Луис Мигель Каррион
Чили Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
16.05.2024 Испания - Примера 36-й тур Лас-Пальмас2 : 2Бетис
26.11.2023 Испания - Примера 14-й тур Бетис1 : 0Лас-Пальмас
19.04.2018 Испания - Примера 33-й тур Бетис1 : 0Лас-Пальмас
03.12.2017 Испания - Примера 14-й тур Лас-Пальмас1 : 0Бетис
09.04.2017 Испания - Примера 31-й тур Лас-Пальмас4 : 1Бетис
18.11.2016 Испания - Примера 12-й тур Бетис2 : 0Лас-Пальмас
19.04.2016 Испания - Примера 34-й тур Бетис1 : 0Лас-Пальмас
13.12.2015 Испания - Примера 15-й тур Лас-Пальмас1 : 0Бетис
15.03.2015 Испания - Сегунда Сегунда. 29-й тур Лас-Пальмас0 : 3Бетис
12.10.2014 Испания - Сегунда Сегунда. 8-й тур Бетис0 : 0Лас-Пальмас
21.09.2024 Испания — Примера 6-й тур 2 : 1Лас-Пальмас
15.09.2024 Испания — Примера 5-й тур Лас-Пальмас2 : 3
01.09.2024 Испания — Примера 4-й тур 2 : 0Лас-Пальмас
29.08.2024 Испания — Примера 3-й тур Лас-Пальмас1 : 1
25.08.2024 Испания — Примера 2-й тур 2 : 1Лас-Пальмас
23.09.2024 Испания — Примера 6-й тур Бетис1 : 2
18.09.2024 Испания — Примера 3-й тур Бетис2 : 1
13.09.2024 Испания — Примера 5-й тур Бетис2 : 0
01.09.2024 Испания — Примера 4-й тур 2 : 0Бетис
29.08.2024 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч Бетис3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона721
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид717
3
Лига чемпионов
Атлетик Б713
4
Лига чемпионов
Атлетико М612
5
Лига Европы
Вильярреал611
6
Квалификация Лиги конференций
Осасуна711
7 Мальорка711
8 Алавес710
9 Сельта69
10 Райо Вальекано79
11 Жирона78
12 Бетис68
13 Севилья78
14 Эспаньол67
15 Леганес76
16 Реал Сосьедад75
17 Вальядолид75
18
Зона вылета
Валенсия75
19
Зона вылета
Хетафе74
20
Зона вылета
Лас-Пальмас62

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