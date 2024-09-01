Лас-Пальмас - Бетис 26 Сентября прямая трансляция
Стадион: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания), вместимость: 32392
26 Сентября 2024 года в 20:00 (+03:00). Испания — Примера, 7-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лас-Пальмас - Бетис, которое состоится 26 Сентября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Бетис
Севилья
|1
|вр
|Яспер Силлессен
|28
|зщ
|Хуанма Эрсог
|23
|зщ
|Алекс Муньос
|22
|зщ
|Дэйли Синкгравен
|18
|пз
|Росада Вити
|29
|пз
|Дариу Эсугу
|20
|пз
|Кирьян Родригес
|5
|пз
|Хавьер Муньос
|10
|пз
|Альберто Молейро
|19
|нп
|Сандро Рамирес
|16
|нп
|Оливер Макбарни
|1
|вр
|Руй Силва
|3
|зщ
|Диего Льоренте
|6
|зщ
|Натан
|15
|зщ
|Ромен Перро
|21
|пз
|Марк Рока
|16
|пз
|Серхи Альтмира
|18
|пз
|Пабло Форнальс
|20
|пз
|Джовани Ло Чельсо
|24
|нп
|Айтор Руибаль
|7
|нп
|Хуанми
|9
|нп
|Чими Авила
Главные тренеры
|Луис Мигель Каррион
|Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
|16.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|2 : 2
|26.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 0
|19.04.2018
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 0
|03.12.2017
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 0
|09.04.2017
|Испания - Примера
|31-й тур
|4 : 1
|18.11.2016
|Испания - Примера
|12-й тур
|2 : 0
|19.04.2016
|Испания - Примера
|34-й тур
|1 : 0
|13.12.2015
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 0
|15.03.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 29-й тур
|0 : 3
|12.10.2014
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 8-й тур
|0 : 0
|21.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|2 : 1
|15.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|2 : 3
|01.09.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|2 : 0
|29.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 1
|25.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|2 : 1
|23.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 2
|18.09.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|2 : 1
|13.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|2 : 0
|01.09.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|2 : 0
|29.08.2024
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|7
|21
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|7
|17
| 3
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|7
|13
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|6
|12
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|6
|11
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Осасуна
|7
|11
|7
|Мальорка
|7
|11
|8
|Алавес
|7
|10
|9
|Сельта
|6
|9
|10
|Райо Вальекано
|7
|9
|11
|Жирона
|7
|8
|12
|Бетис
|6
|8
|13
|Севилья
|7
|8
|14
|Эспаньол
|6
|7
|15
|Леганес
|7
|6
|16
|Реал Сосьедад
|7
|5
|17
|Вальядолид
|7
|5
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|7
|5
| 19
Зона вылета
|Хетафе
|7
|4
| 20
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|6
|2